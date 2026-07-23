Lo que comes a los 30 define cómo llegarás a los 70 años: así influye la alimentación en un envejecimiento saludable

Una mesa dividida ilustra el contraste entre alimentos frescos y naturales elegidos por una mujer joven y ultraprocesados consumidos por una mujer mayor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma en la que nos alimentamos diariamente está vinculada directamente en nuestro bienestar futuro. Las elecciones nutricionales, la prevención y el autocuidado forman parte de un proceso continuo que impacta en la manera en que atravesamos el envejecimiento, de acuerdo al Instituto Nacional de Geriatría (INGER).

Aunque los cambios biológicos son inevitables, diversas investigaciones han señalado que los patrones de comida adquiridos en la adultez temprana pueden tener efectos duraderos en la salud y la autonomía durante la vejez.

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Cuidar lo que ingerimos desde edades tempranas no solo contribuye a mantener la independencia, sino que también disminuye el riesgo de padecer enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, afecciones cardiovasculares, osteoporosis, ciertos tipos de cáncer y deterioro cognitivo. Mantener un peso corporal saludable, así como controlar la presión arterial y los niveles de glucosa y colesterol, son aspectos clave que se ven favorecidos por una dieta adecuada desde la juventud.

Recomendaciones para fortalecer la salud a largo plazo

La dependencia recomendó adoptar ciertos hábitos alimentarios, que pueden marcar la diferencia en la calidad de vida conforme pasan los años. Estas son las sugerencias para cuidar la salud desde los 30 años y favorecer el bienestar al llegar a los 70:

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Llena al menos la mitad de tu plato con frutas y verduras frescas . Estos alimentos son fuente de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, nutrientes que protegen las células ante el deterioro natural asociado al envejecimiento.

Incorpora proteínas de alta calidad en cada comida. Opciones como pescado, pollo, huevo, leguminosas y lácteos bajos en grasa resultan indispensables para preservar la masa muscular, esencial para la movilidad y la independencia en la adultez mayor.

Prioriza los cereales integrales . Productos como la avena, el arroz integral y las tortillas de maíz integrales aportan fibra, favorecen el funcionamiento intestinal y ayudan a regular los niveles de glucosa y colesterol en la sangre.

Disminuye el consumo de productos ultraprocesados . Limitar refrescos, botanas, embutidos y alimentos con alto contenido de sodio, grasas saturadas o azúcares añadidos es fundamental para reducir el riesgo de condiciones crónicas.

Mantente bien hidratado. Escoger agua simple como bebida principal facilita el funcionamiento óptimo del organismo y ayuda a reducir la ingesta de azúcares provenientes de otras bebidas.

Una infografía presenta a un grupo de personas de distintas edades compartiendo una mesa con alimentos saludables y detalla cinco recomendaciones clave para fortalecer la salud a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación y envejecimiento saludable

La nutrición adecuada es solo una pieza dentro del panorama de un envejecimiento saludable. Complementar una dieta balanceada con ejercicio regular, un descanso reparador y la ausencia de hábitos nocivos, como el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, potencia la probabilidad de contar con buena calidad de vida para las personas adultas mayores.

No existe una edad límite para iniciar cambios positivos en la alimentación. Adoptar rutinas saludables, incluso en etapas avanzadas de la vida, sigue generando beneficios. Sin embargo, comenzar desde la juventud permite sumar ventajas y prevenir complicaciones a largo plazo.

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Cuidar cada comida ofrece la posibilidad de construir un futuro más saludable. Las elecciones diarias en la mesa impactan en la forma en que transitaremos las próximas décadas, brindando mayor autonomía a los individuos, así como bienestar conforme cumplen más años.