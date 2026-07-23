México

FGR sentencia a falso guardia nacional en Nuevo León: circulaba con logotipos clonados de la corporación

Las autoridades acreditaron tres delitos: usurpación de funciones, uso indebido de un vehículo con balizaje oficial y tentativa de robo de autotransporte federal en la carretera Matehuala-Saltillo

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Un juez condenó a Mauricio "N" a 8 años y 4 meses de prisión tras acreditarse su responsabilidad en usurpación de funciones, uso indebido de vehículo con balizaje oficial y tentativa de robo de autotransporte federal en Galeana, Nuevo León. Crédito: Especial
Un juez condenó a Mauricio "N" a 8 años y 4 meses de prisión tras acreditarse su responsabilidad en usurpación de funciones, uso indebido de vehículo con balizaje oficial y tentativa de robo de autotransporte federal en Galeana, Nuevo León. Crédito: Especial

Un hombre identificado como Mauricio “N” recibió una condena de ocho años y cuatro meses de prisión tras suplantar la identidad de un elemento activo de la Guardia Nacional en el municipio de Galeana, Nuevo León. La Fiscalía General de la República (FGR) acreditó su responsabilidad en tres delitos: usurpación de funciones, uso indebido de un vehículo con balizaje oficial y tentativa de robo de autotransporte federal, cometidos sobre la carretera Matehuala-Saltillo el día de su detención.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 117+900 de esa vialidad, a la altura del poblado San José de Raíces. Elementos reales de la corporación interceptaron a Mauricio “N” cuando circulaba en un automotor que portaba los logotipos y distintivos oficiales de la institución de seguridad federal.

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Al momento del abordaje, los uniformados le pidieron a Mauricio “N” que acreditara su pertenencia a la Guardia Nacional. El sujeto no pudo demostrar ningún vínculo con la corporación, por lo que los elementos procedieron a su arresto inmediato en el lugar.

El vehículo que conducía llevaba logotipos y distintivos propios de la Guardia Nacional. La portación de ese balizaje oficial sin autorización constituyó uno de los cargos que el juez tomó en cuenta al momento de dictar sentencia.

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Primer plano de manos esposadas de una persona con piel de tono latino, vestida con camiseta blanca, sobre un fondo liso de color gris.
Una persona con piel latina muestra sus manos esposadas frente a un fondo gris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FGR en Nuevo León tomó el caso y llevó a cabo las investigaciones correspondientes. El proceso concluyó en una audiencia de juicio abreviado, modalidad que permite resolver la causa sin un debate probatorio extenso cuando el imputado acepta los hechos.

La tentativa de robo de autotransporte federal fue el cargo que agravó de manera directa su situación legal. La FGR logró demostrar que la suplantación de identidad no fue un acto aislado, sino que estuvo vinculada a un intento de despojo de vehículos de carga en la vialidad.

Además de la pena privativa de libertad, el juez impuso una multa de 40 mil 822 pesos. La sanción económica se sumó a la condena de prisión como parte del fallo condenatorio emitido en la audiencia.

La sentencia y el llamado de la FGR a la ciudadanía

El sentenciado permanecerá en prisión durante el cumplimiento íntegro de su condena. La FGR en Nuevo León informó el resultado del proceso como parte de sus comunicados oficiales sobre casos resueltos en la entidad.

Las manos de un hombre con esposas de metal, en un entorno oscuro con una ventana borrosa con barrotes y un patrón de luz en la pared.
Un hombre permanece esposado dentro de una celda, con luz proveniente de una ventana con barrotes que se proyecta en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución aprovechó el fallo para dirigirse a la ciudadanía con un llamado a la denuncia. La fiscalía recordó que cualquier actividad sospechosa relacionada con personas que se hagan pasar por elementos de seguridad puede reportarse de forma anónima al número 089 o a través de los canales oficiales de la dependencia.

De acuerdo con las autoridades, la suplantación de integrantes de corporaciones de seguridad pública federal representa un delito de alto impacto en México. Las autoridades han reforzado los operativos de verificación en carreteras federales precisamente para detectar vehículos apócrifos con balizaje institucional.

El caso de Mauricio “N” se suma a una serie de detenciones en las que personas utilizan unidades con insignias de la Guardia Nacional para cometer ilícitos en tramos carreteros.

El fallo judicial establece que el uso de vehículos con distintivos oficiales de corporaciones de seguridad, sin autorización alguna, configura por sí mismo un delito independiente del resto de los cargos. Esa figura legal permite a la FGR actuar incluso cuando el robo no se consuma, como ocurrió en este caso con la tentativa de despojo de autotransporte federal.

Con esta sentencia, la FGR en Nuevo León reafirma su línea de persecución penal contra quienes suplantan a elementos de instituciones de seguridad del Estado. El proceso concluyó con una condena firme que incluye tanto la privación de libertad como la sanción económica impuesta por el juez.

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