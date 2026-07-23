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HotSpanish responde a cambios en LCDLFM tras críticas de Rosa María Noguerón a ‘La Mansión VIP’: “El sol sale para todos”

El influencer fue criticado por la productora de Televisa cuando lanzó su reality 24/7

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la mansión vip -México- 13 mayo
(La mansión vip/Instagram)

Después de que Rosa María Noguerón criticara a HotSpanish por La Mansión VIP, el creador de contenido rompió el silencio tras las nuevas dinámicas que habrá en La Casa de los Famosos México 2026 y que son similares a su formato.

HotSpanish ve similitudes entre su reality y LCDLFM

A través de su canal de difusión en WhatsApp, HotSpanish retomó un clip reciente en donde Marie Claire habla sobre las innovaciones que tendrá el reality de Televisa.

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“En ViX tendrán la manera de tener chats, a través de ViX, ¿no te parece fabuloso?”, dijo la presentadora.

Esta función recuerda al sistema implementado por HotSpanish en su proyecto La Mansión VIP, donde la audiencia enviaba superchats pagados durante las transmisiones en YouTube.

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HotSpanish habló sobre la casa de los famosos
HotSpanish habló sobre la casa de los famosos

Los mensajes llegaban directamente a los participantes dentro de la casa, generando una interacción inédita.

La mecánica de los superchats permitió que el público influyera en las dinámicas diarias y participara de manera directa. El sistema evidenció la demanda por experiencias más inmersivas en los reality shows y motivó a las productoras a adoptar esquemas similares.

Hotspanish
[Hotspanishtv/Instagram]

¿Qué dijo HotSpanish?

El influencer fue contundente ante la ola de clips que le llegaron:

“Muchos me han mandado estos videos preguntándome qué pienso, y sinceramente me da gusto ver que cada vez se está apostando más por los creadores de contenido dentro de este tipo de formatos”, expresó.

El influencer enfatizó que la competencia obliga a todos los involucrados a invertir más y a buscar propuestas de mayor escala para el público.

HotSpanish recordó que, a diferencia de las productoras tradicionales, inició sus proyectos con recursos limitados y una estructura mucho más pequeña.

“Obviamente, yo no me comparo con una empresa que tiene tantos años en la industria, una estructura enorme y un presupuesto completamente diferente. Yo empecé esto como creador, con muchas limitaciones, aprendiendo sobre la marcha y tratando de demostrar que el público sí quería ver algo distinto”, detalló.

El creador subrayó que durante sus primeras experiencias recibió críticas de parte del entorno, pero observó que algunas de las ideas implementadas en su proyecto ahora aparecen en propuestas de mayor alcance.

La postura de Rosa María Noguerón sobre el género en TelevisaUnivision (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
La postura de Rosa María Noguerón sobre el género en TelevisaUnivision (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

HotSpanish sobre el reconocimiento a los creadores de contenido

El influencer resaltó que la contratación de creadores reconocidos y el aumento en los presupuestos dirigidos al talento digital favorecen el desarrollo de la industria.

“Qué bueno que ahora estén contratando creadores importantes, elevando los presupuestos y dándole más valor al talento digital. Eso beneficia a todos y abre más puertas para nuestra industria”, comentó en su canal.

Agregó: “Al final son proyectos distintos, hay público para todos y el sol sale para todos. De corazón espero que les vaya muy bien, porque mientras más crezcan estos formatos, más opciones y mejor entretenimiento van a tener ustedes”.

La casa de los famosos
Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

HotSpanish insistió en que, pese a los cambios y el crecimiento del sector, su enfoque sigue en fortalecer sus propios proyectos: “Yo, por mi parte, sigo concentrado en mejorar lo nuestro, con los recursos que tenemos, pero con muchísimas ganas y corazón. Al final, los que ganan son ustedes”.

¿Qué dijo Noguerón sobr HotSpanish?

La llegada de estas novedades a La Casa de los Famosos México se produce tras debates públicos acerca de la originalidad de los formatos.

En mayo, Rosa María Noguerón, productora de LCDLF, cuestionó la autenticidad de La Mansión VIP.

“Tenemos que respetar los formatos originales, las ideas y las estructuras que ya están establecidas”, indicó Noguerón en referencia a las similitudes detectadas entre ambos proyectos durante un encuentro con la prensa.

A pesar de estos señalamientos, HotSpanish sostuvo que la coincidencia de ideas demuestra que el público busca nuevas propuestas y que las experiencias pasadas validan el esfuerzo realizado:

“Quizá por eso en su momento sí me sorprendió que se hablara mal de lo que estábamos haciendo, y ahora ver que varias de esas ideas sí tenían sentido y se están tomando en cuenta. Pero lejos de molestarme, me hace sentir que todo el esfuerzo, las desveladas y los riesgos que tomamos no fueron en vano”.

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