Soledad en adultos mayores aumenta el riesgo de depresión y deterioro cognitivo

Una mujer de cabello canoso corto se sienta sola en una mesa de comedor de madera, mirando por una ventana con luz natural en un ambiente de hogar silencioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envejecimiento de la población mexicana representa uno de los desafíos demográficos más destacados del siglo XXI. El aumento de la esperanza de vida conlleva nuevos retos, tanto a nivel sanitario como social, especialmente para quienes llegan a la vejez.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geriatría (Inger) entre estos retos, la soledad se posiciona como un problema relevante para la salud pública y clínica, con consecuencias que afectan el bienestar integral de las personas mayores.

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La psicogeriatría, disciplina que une la geriatría y la psiquiatría, ha puesto la lupa en la falta de compañía como un factor de riesgo que influye directamente en la aparición de trastornos psicológicos y enfermedades físicas. No se trata únicamente de vivir solo, sino de experimentar una desconexión entre las relaciones sociales que se desean y las que realmente existen. Esta experiencia puede derivar en una disminución significativa de la calidad de vida.

Es fundamental comprender que este padecimiento no es simplemente “sentirse triste”, sino que constituye un problema prevenible si se identifican y abordan sus causas.

Factores que influyen en la soledad en las personas adultas

Durante la etapa de la vejez, se presentan transformaciones tanto biológicas como comunitarias que pueden propiciar este sentimiento. La dependencia destaca que entre los factores psicológicos, la depresión ocupa un lugar central, lo que resalta la importancia de cuidar el estado de ánimo para evitar el aislamiento emocional.

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Otro aspecto clave es la desesperanza, es decir, mantener una visión pesimista de la propia vida y del futuro. Este estado mental se asocia a niveles más elevados de soledad, dificultando la integración colectiva. Por otro lado, el nivel educativo también influye, las personas con estudios superiores suelen reportar menor desconexión, probablemente por contar con más recursos sociales y mejores estrategias de afrontamiento.

Existen circunstancias que reducen la participación y las oportunidades de interacción significativa. Entre ellas destacan:

La viudez y la pérdida de amistades o familiares cercanos.

La jubilación, que implica la reducción de roles activos en la sociedad.

Enfermedades crónicas y limitaciones funcionales que restringen la movilidad.

Deterioro sensorial, como la pérdida de audición.

Dificultades para acceder al transporte.

Cambios en las estructuras familiares.

Una infografía de Infobae detalla los factores, consecuencias y estrategias para abordar la soledad en la población adulta mayor de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la salud física y mental

La soledad en esta etapa de la vida no solo afecta el estado emocional, sino que también tiene repercusiones sobre la salud mental y física. Se ha vinculado con una mayor prevalencia de ansiedad, menor bienestar psicológico, pérdida del propósito vital y deterioro cognitivo. La evidencia sugiere que el aislamiento social puede incluso aumentar el riesgo de demencia.

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Desde el punto de vista psicológico, quienes carecen de vínculos personales pueden volverse más susceptibles a amenazas percibidas, desarrollar actitudes defensivas, experimentar dificultades para dormir y mostrar mayor fatiga. Este conjunto de síntomas puede dificultar aún más la construcción de nuevas relaciones, creando un círculo vicioso que refuerza el distanciamiento.

En cuanto a la salud física, puede desencadenar respuestas proinflamatorias en el organismo, elevando el riesgo de enfermedades cardiovasculares, trastornos neurodegenerativos y cáncer, además de disminuir la capacidad de defensa frente a infecciones virales. Entre los mecanismos biológicos implicados se encuentran la activación crónica del eje hipotálamo, el aumento de marcadores inflamatorios y la adopción de hábitos menos saludables como la inactividad física o el abandono de los tratamientos médicos.

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Por estas razones, la soledad en la vejez ya es considerada un determinante social que requiere atención específica desde la salud pública y la intervención social.

Qué se puede hacer para prevenir la soledad en la vejez

Diversos países han comenzado a implementar estrategias como programas de envejecimiento activo e intervenciones comunitarias para controlar este problema.

Promover la construcción de relaciones sociales significativas y alentar la participación en actividades comunitarias son elementos fundamentales para prevenir los efectos negativos de la soledad. Estas son algunas acciones concretas que pueden ayudar:

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Fortalecer los lazos familiares: Compartir tiempo y actividades, como cenas donde las personas mayores puedan relatar sus experiencias.

Establecer rutinas diarias activas: Incorporar horarios y tareas que aporten estructura, como salir a caminar o realizar labores cotidianas.

Fomentar la participación comunitaria: Integrarse a talleres, clubes o actividades en centros de convivencia.

Facilitar el uso de tecnología accesible: Utilizar dispositivos y aplicaciones para mantener el contacto con familiares y amigos.

Promover actividades recreativas grupales: Organizar juegos de mesa y dinámicas para ampliar el círculo social.