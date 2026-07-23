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Aseguran una tonelada de mariguana en dos operativos en CDMX: investigan vínculos con grupos criminales

La droga fue localizada en un inmueble de la colonia Siete de Noviembre, presuntamente utilizado para almacenar narcóticos por un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo

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(Impresión de pantalla video)
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Un operativo en Gustavo A. Madero permitió decomisar aproximadamente 500 kilos de aparente mariguana, un día después de que la FGJ asegurara otro cargamento similar en un inmueble del Centro Histórico presuntamente ligado a una célula de La Unión Tepito.

En menos de 24 horas, autoridades de la Ciudad de México aseguraron aproximadamente una tonelada de mariguana en dos operativos realizados en distintos puntos de la capital, como parte de investigaciones contra grupos delictivos dedicados al narcomenudeo.

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El decomiso más reciente ocurrió en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina Armada de México (SEMAR) y Guardia Nacional (GN), ejecutaron una orden de cateo.

El inmueble intervenido se localiza en la calle Norte 60, colonia Siete de Noviembre, donde las autoridades presuntamente detectaron actividades relacionadas con el almacenamiento de droga.

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Investigación llevó a inmueble en la colonia Siete de Noviembre

De acuerdo con la información oficial, el operativo derivó de trabajos de inteligencia y una investigación relacionada con un grupo delictivo generador de violencia dedicado al narcomenudeo en la demarcación.

(X @SSC_CDMX)
(X @SSC_CDMX)

Como parte de las indagatorias, agentes realizaron vigilancias fijas y móviles, recorridos de reconocimiento y entrevistas ciudadanas para reunir información sobre el inmueble y las actividades que presuntamente se desarrollaban en su interior.

Una vez que los investigadores obtuvieron los datos de prueba suficientes, estos fueron presentados por un agente del Ministerio Público ante un Juez de Control, quien autorizó la técnica de investigación para intervenir el inmueble.

Con la orden judicial, las autoridades desplegaron un operativo coordinado en el que, según la SSC, se actuó sin violencia, bajo los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.

Durante el cateo, los agentes localizaron en una de las habitaciones bolsas de plástico de color negro y gris, en cuyo interior había un vegetal verde y seco con características similares a la mariguana a granel.

El peso aproximado del cargamento fue de 500 kilogramos.

Video que registra un operativo policial. Elementos con insignias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) entran a una vivienda con el número 3533. Posteriormente, se observa cómo extraen varios bultos negros de gran tamaño del interior y los cargan en la caja de una camioneta pickup blanca, identificable con franjas azules y amarillas y una placa visible MX-599D-4. La grabación muestra la acción coordinada del personal policial.

Tras el hallazgo, el inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial, mientras que la droga fue puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia, destino y las personas que estarían relacionadas con su almacenamiento.

Ayer aseguraron otra media tonelada en el Centro

El decomiso en Gustavo A. Madero ocurrió apenas un día después de otro aseguramiento de aproximadamente media tonelada de mariguana en un departamento del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El operativo se realizó el miércoles 22 de julio, en un inmueble ubicado en la calle República de Bolivia, donde elementos de la Policía de Investigación de la FGJ localizaron varias bolsas de plástico con la droga.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, el inmueble estaría presuntamente relacionado con una célula de La Unión Tepito conocida como Los Herrera Segura.

Según estos reportes, el grupo estaría relacionado con actividades de narcomenudeo y presuntamente obligaría a comerciantes del Centro a vender droga. El inmueble habría funcionado como punto de almacenamiento y distribución.

La familia Herrera Segura también ha sido señalada en reportes periodísticos por presuntos delitos de extorsión y violencia contra comerciantes, así como por su posible relación con el asesinato de dos menores de origen mazahua.

En este contexto, autoridades capitalinas han detenido a presuntos integrantes de dicha célula. Entre ellos se encuentra Axel ‘N’, alias ‘El Nomo’, y Diney ‘N’, señalados por su presunta participación en actividades criminales.

Los dos decomisos, realizados con una diferencia de aproximadamente un día, representan el aseguramiento de alrededor de una tonelada de mariguana en la capital.

La SSC y la FGJ señalaron que continuarán con las investigaciones coordinadas con las instituciones del Gobierno de México para identificar y detener a generadores de violencia, así como retirar de las calles drogas, armas y otros objetos que puedan poner en riesgo la seguridad de la población.

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