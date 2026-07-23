FIFA despide a Memo Ochoa con emotivo mensaje tras anunciar su retiro del futbol profesional: “Una verdadera leyenda”

FIFA despidió a Guillermo Ochoa con un emotivo mensaje luego de que anunciara su retiro del futbol profesional tras disputar su sexto Mundial con México (X@FIFAcom)

La FIFA publicó un mensaje de despedida para Guillermo Ochoa en sus redes sociales luego de que el portero mexicano anunciara su retiro del futbol profesional tras disputar su sexto Mundial con México. El organismo internacional lo llamó “una verdadera leyenda” y destacó que es el sexto jugador más veterano en la historia de la Copa Mundial. Memo Ochoa, de 41 años, terminó su carrera profesional el pasado 21 de julio de 2026 y agradeció a quienes lo acompañaron en cada etapa de su trayectoria.

El portero mexicano publicó un video de despedida, agradeciendo a sus fans que lo apoyaron en su carrera como futbolista profesional.

En su mensaje de despedida, el ahora exportero reconoció la importancia de la Selección Mexicana en su formación y señaló que su ciclo cerró donde inició, en el histórico Estadio Azteca. Memo acumuló 154 partidos con la camiseta nacional, una cifra que representa el récord histórico de encuentros disputados por un portero mexicano. En cuanto a nivel clubes, defendió el arco en nueve equipos distintos y participó en 788 partidos de clubes.

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“El sexto jugador más veterano en la historia de la Copa Mundial de la FIFA y una verdadera leyenda del torneo. El mexicano Guillermo Ochoa, quien participó en un récord de sexto Mundial de la FIFA este año, ha anunciado su retiro del fútbol. ¡Te deseamos lo mejor en tu retiro, Guillermo"

Guillermo mantuvo su portería en cero en 194 ocasiones y recibió 1,096 goles a lo largo de su carrera profesional. Su retiro llegó tras la eliminación de México en los Octavos de Final del Mundial 2026, y con él concluyó una etapa marcada por seis participaciones mundialistas, una marca que solo comparten figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El organismo internacional lo llamó “una verdadera leyenda” y destacó que es el sexto jugador más veterano en la historia de la Copa Mundial (captura de pantalla)

Ochoa jugó seis Mundiales y fue referente en clubes de Europa

El debut de Guillermo Ochoa con América fue el 15 de febrero de 2004. A partir de entonces, el arquero jugó en equipos de Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal y Chipre, lo que lo convirtió en uno de los futbolistas mexicanos con mayor presencia internacional. Durante el Mundial de Brasil 2014, Ochoa fue reconocido como uno de los mejores porteros del certamen y portó el gafete de capitán en varias etapas de su carrera.

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A nivel de clubes, Ochoa defendió la portería en nueve equipos y sumó 788 encuentros profesionales. Su récord de 154 partidos con la Selección Mexicana lo posiciona como el guardameta con más partidos disputados en la historia del futbol nacional. En el Mundial de 2026, Ochoa ingresó de cambio ante Chequia y sumó minutos en su sexta Copa del Mundo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez SEARCH "WORLD CUP 2026 PICTURES" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.

El legado de Ochoa fue reconocido por referentes internacionales y porteros históricos, quienes resaltaron su longevidad y su capacidad para adaptarse a distintos contextos futbolísticos. La FIFA recalcó que el mexicano es uno de los seis jugadores que han participado en seis Mundiales, lo que lo coloca en un grupo selecto junto a nombres como Messi y Cristiano.

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Ochoa impulsará una plataforma digital para jóvenes tras su retiro

Tras anunciar su retiro, Ochoa dio a conocer que enfocará su futuro inmediato en el desarrollo de una plataforma digital que registrará a niños y niñas para facilitarles oportunidades deportivas y escolares. Su representante, Jorge Berlanga, explicó en entrevista del programa Jorge Ramos y su banda, que este proyecto busca democratizar el acceso a becas y visibilidad para jóvenes de México y Centroamérica.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa celebrates after the match REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

La plataforma lleva dos años en desarrollo y ya existen conversaciones activas con la FIFA y el Club América para generar alianzas que amplíen su alcance. El objetivo es crear pasaportes deportivos digitales donde niños, entrenadores y árbitros puedan registrarse, ya que actualmente no existen registros centralizados en el sector.

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“Memo quiere ayudar a digitalizar ese sector y a que los niños encuentren oportunidades, quizá no en el futbol profesional, pero sí con becas escolares”, señaló Berlanga.

El proyecto busca que más personas puedan acceder a nuevas oportunidades y mejorar su calidad de vida a través del deporte o la educación. Ochoa, en su mensaje de despedida, dirigió unas palabras a las nuevas generaciones y agradeció a los aficionados que lo acompañaron en su carrera como futbolista profesional.

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El exportero cierra su ciclo en la selección nacional tras 154 partidos y seis Copas del Mundo. El desarrollo de su plataforma digital, representa su siguiente paso tras dejar el futbol profesional.