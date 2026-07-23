Tijuana vs León EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda fecha del Apertura 2026 continúa este viernes con el enfrentamiento entre Tijuana y León, dos equipos que llegan con necesidades completamente distintas.

Mientras los Xolos intentarán aprovechar el impulso de su debut para mantenerse con paso perfecto, La Fiera buscará evitar un segundo descalabro consecutivo.

El encuentro se disputará en el Estadio Caliente, escenario donde los fronterizos tratarán de hacer valer su condición de local frente a un rival que aún no logra sumar unidades en el campeonato.

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Xolos quiere seguir invicto; León está obligado a responder

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tijuana dejó buenas sensaciones en su primer compromiso del torneo al imponerse 3-1 a Tigres, resultado que le permitió iniciar con tres puntos y colocarse entre los equipos que comenzaron con el pie derecho.

León, en cambio, inició el semestre con una derrota 3-2 frente al Atlas, por lo que llega a esta visita con la necesidad de cambiar rápidamente el rumbo y evitar rezagarse desde las primeras jornadas.

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Los antecedentes recientes también juegan a favor del conjunto fronterizo. En sus dos enfrentamientos más recientes ante los esmeraldas, Xolos consiguió victorias por 5-0 y 3-0, resultados que buscará repetir en casa.

Horario y transmisión del Tijuana vs León

(X / @Xolos)

El partido se jugará este viernes 24 de julio y podrá seguirse en México mediante televisión de paga y plataformas digitales.

Ficha del partido

Partido: Tijuana vs León

Competencia: Jornada 2 del Apertura 2026

Fecha: Viernes 24 de julio

Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Caliente, Tijuana

Transmisión: FOX y FOX One