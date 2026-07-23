¿Cuál es la zona en CDMX donde más se generan sismos? Especialista de la UNAM lo explica

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de los sismos reportados en Chiapas y percibidos en la Ciudad de México, surgen las preguntas de en qué zonas de la capital se generan más movimientos telúricos. De acuerdo con el especialista Luis Quintanar Robles, del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la zona poniente es la más propensa a registrar sismos locales debido al estado actual de las fallas geológicas y al aumento en la densidad de población.

El investigador explica que en la Ciudad de México no solo se perciben temblores originados en otras regiones del país, sino que también se generan eventos sísmicos cuyos epicentros se localizan dentro de la propia capital mexicana. En los últimos años, la zona de Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez, junto con áreas como Lomas de Plateros y Barranca del Muerto, ha acumulado una actividad sísmica constante, aunque no es la única franja donde se presentan sismos de baja magnitud.

PUBLICIDAD

Quintanar Robles señala que en la capital se han registrado movimientos telúricos de manera permanente a lo largo de la vida humana documentada. Destaca que no es novedoso que el poniente presente actividad sísmica, pues existen antecedentes en Mixcoac desde 1982 y 1984.

La explicación se encuentra en la cercanía de las fallas geológicas de la Sierra de las Cruces, que se encuentran en un nivel cercano a su reactivación debido a los esfuerzos que se generan en esa cadena montañosa y al crecimiento demográfico de la zona en las últimas décadas.

PUBLICIDAD

Imagen ilustrativa (SMN)

Sismos superficiales y diferencias entre zonas

Los sismos que se originan en la zona poniente tienden a ser superficiales, con profundidades de uno a dos kilómetros, lo que provoca que se perciban con mayor intensidad aunque su magnitud sea baja. Por convención, se les denomina sismos de baja magnitud cuando no superan los 3 grados y su duración es de apenas unos segundos, aunque no existe una definición técnica oficial.

En el oriente de la ciudad, hacia el área del Lago de Texcoco y en Milpa Alta, también se presentan sismos, algunos con magnitud mayor a los del poniente y profundidades de hasta 15 kilómetros. En el antiguo lecho lacustre, los temblores se sienten con mayor intensidad por la composición del suelo, que amplifica los movimientos, a diferencia de las zonas más sólidas.

PUBLICIDAD

Actividad sísmica reciente y percepción en la capital

Durante los últimos días, la Ciudad de México ha reportado la percepción de sismos cuyo origen se encuentra fuera de la capital, como los ocurridos en Chiapas, que han generado cientos de réplicas y activaron alertas en varias regiones.

Capitalinos salen después de que se percibiera un sismo el 17 de julio, sin embargo, no sonaron las alertas sísmicas en la capital. (Infobae México/Jenifer Nava)

El estado de Chiapas registró un sismo de magnitud 7.4 el 17 de julio, cuyo epicentro se localizó en la región costera. Tras este evento principal, se reportaron casi 300 réplicas en menos de 48 horas, según los datos oficiales. Estas réplicas se distribuyeron en distintos puntos del estado y mantuvieron en alerta a la población.

PUBLICIDAD

La magnitud del sismo activó protocolos de protección civil y generó la emisión de una alerta de tsunami para varias entidades cercanas al litoral del Pacífico. El movimiento telúrico también se percibió en diversas regiones, incluida la Ciudad de México, donde la intensidad fue suficiente para que la población notara el fenómeno pese a la distancia con el epicentro.

Durante la jornada posterior al evento principal, se registraron al menos cinco movimientos telúricos adicionales en menos de 24 horas, lo que fue identificado como un enjambre sísmico. Las autoridades locales y los servicios de monitoreo mantuvieron vigilancia sobre la actividad sísmica para identificar posibles riesgos adicionales y orientar a la población sobre medidas preventivas.

PUBLICIDAD