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Envían nuevas cartas firmadas por “el doble” de El Chapo Guzmán a corte de EEUU: insisten en la extradición del narcotraficante

El abogado del exlíder del Cártel de Sinaloa, Gerardo Rincón Flores, ha negado que las misivas sean auténticas

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Desde el mes de abril se han enviado cerca de 20 cartas firmadas a nombre de Guzmán Loera. Fotoarte: Jovani Pérez / Infobae México
Desde el mes de abril se han enviado cerca de 20 cartas firmadas a nombre de Guzmán Loera. Fotoarte: Jovani Pérez / Infobae México

Tres nuevas cartas firmadas a nombre de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, fueron recibidas este miércoles por la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, sumando cerca de 20 misivas en tres meses.

En las misivas se vuelve a insistir en la extradición del narcotraficante a México pese a que cumple una condena de cadena perpetua más 30 años en la ADX Florence, de Colorado, una prisión de máxima seguridad en la que se encuentran en condiciones de aislamiento y pasan 23 horas del día dentro de sus celdas.

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Los tres escritos, compartidos por el periodista Arturo Ángel, están firmados con el nombre de “Joaquín El Chapo Loera Guzmán” (en un claro cambio de sus apellidos), y fueron recibidos el 22 de julio en la Oficina Pro Se del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

En los textos, fechados entre el 14 y el 22 de julio, solicitan la reapertura del caso del exlíder criminal, cuestionan su condena e insisten en que se considere su envío a México.

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Cabe señalar que desde abril de 2026, alrededor de 20 cartas en inglés han llegado al tribunal donde Guzmán Loera fue condenado en 2019 luego de meses de juicio.

El recapturado narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán es escoltado por soldados durante una presentación en Ciudad de México, el 8 de enero de 2016. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA
El recapturado narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán es escoltado por soldados durante una presentación en Ciudad de México, el 8 de enero de 2016. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

Mientras que en la primera carta, fechada el 14 de julio, se habla de la separación de poderes constitucional y se solicita que el caso sea “reabierto en apelación” con base en “leyes extranjeras aplicables” a la extradición, la segunda alega que la condena violó la Primera Enmienda y denuncia una presunta intimidación al jurado durante la realización del juicio en su contra.

Por su parte, la tercera plantea que no existe “evidencia sólida” para justificar el encarcelamiento de “El Chapo” Guzmán y se pide que se elimine un supuesto “bloqueo” judicial para reabrir su caso.

Abogado de “El Chapo” negó autenticidad de las cartas y dijo que ya investigan para dar con su “doble”

Tras la difusión de las misivas, Gerardo Rincón Flores, abogado que representa a Guzmán Loera en México, negó a principios de julio que los textos sean escritos por el exlíder del Cártel de Sinaloa pese a que son firmadas a su nombre.

En entrevista con el periodista Luis Cárdenas, el abogado aseguró que como su defensor conoce la manera en que escribe su cliente, además anunció que ya realizan una investigación para dar con la persona que las envía.

Carta recibida el pasado 30 de junio en la oficina de Brooklyn. Crédito: X - @keegan_hamilton
Carta recibida el pasado 30 de junio en la oficina de Brooklyn. Crédito: X - @keegan_hamilton

Rincón Flores explicó que para extraer cualquier documento de la ADX Florence debe pasar los filtros internos del penal y obtener autorización expresa del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Como referencia de la complejidad del proceso, señaló que los poderes notariados que acreditan su propia representación tardaron casi dos meses en tramitarse, a los que se suman otros dos meses y medio de procedimientos de amparo.

Sumado a lo anterior, dijo que la letra y la firma de las cartas no coinciden con las de Guzmán Loera en los documentos de representación legal que tiene en su poder: “No son de ‘El Chapo’, te lo confirmo. Yo tengo las pruebas”, afirmó al periodista.

Sin embargo, una de las razones más destacadas que señaló como prueba de que no son auténticas es que “El Chapo” no habla ni escribe inglés: “El español lo domina porque es mexicano, pero al escribir no tiene mucha facilidad”, precisó.

Gerardo Rincón Flores, abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México entrevista denuncia La Saga
Gerardo Rincón Flores, abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México. (La Saga/Captura de pantalla)

Tras los hechos, Rincón Flores dijo que ya elaboró un manifiesto con sus pruebas e identificó a quien considera el probable autor de las cartas falsas, así como los medios a través de los cuales se difunden.

Ya hay investigaciones de eso. Esas cartas no las firmó el señor Guzmán”, citó el abogado, quien también mencionó que se presentó una queja formal al respecto.

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