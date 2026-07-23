México

Acusan ataque orquestado contra Natalia Torres por plantear voto según grado de estudios: Morena pide pruebas

Alessandra Rojo de la Vega afirma que el tema desvía la atención de supuestos vínculos de morenistas gobernantes con el narco

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Montaje fotográfico de dos mujeres: una con cabello castaño y texto blanco "NO TODOS DEBERÍAN VOTAR", y otra con gafas y chaqueta oscura
Natalia Torres presenta la frase "No todos deberían votar" junto a una imagen de Citlalli Hernández, en el centro de la polémica política. (Infobae México )

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, acusó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por usar “toda la fuerza del Estado y los medios a su servicio para aplastar a una ciudadana por dar su opinión”, esto en relación a las declaraciones de Natalia Torres, abogada y profesora que planteó que las personas voten de acuerdo a su grado de estudios y que fueron expuestas en La Mañanera del Pueblo.

Rojo de la Vega señaló que la exposición que sufrió la abogada fue “un abuso de poder”, y advirtió a la población que detrás de la actitud de Sheinbaum tiene intenciones “perversas” y lo que busca es “promover un linchamiento mediático, mientras la opinión pública deja de hablar de los vínculos de morenistas gobernantes con el narco. Estas prácticas deberían darnos miedo a todos”.

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Ante estos señalamientos, Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena, defendió la actitud de la jefa de Estado, respondiendo a la edil: “Presenten pruebas del ‘ataque orquestado’ si están tan seguros de que hubo una orden”. En la misma serie de mensajes, Hernández sostuvo que lo ocurrido fue “un debate público” y una “respuesta obvia y legítima” de quienes consideran que el derecho al voto es “una conquista histórica irrevocable”.

Hernández planteó que “la libertad de expresión protege el derecho a opinar, no el derecho a quedar exenta de la respuesta social. Háganse cargo de sus dichos”, publicó en X. Añadió que esa discusión se desarrolla hoy en un espacio mucho más expuesto por el peso de las redes sociales.

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El contexto del debate sobre Natalia Torres

La discusión se produjo después de que Natalia Torres, abogada, profesora de Teoría Constitucional y analista política, difundiera un video para aclarar declaraciones previas sobre el derecho al voto en México. Según explicó, en redes sociales se le atribuyeron posturas sobre restringir la participación electoral por nivel educativo o ingresos, una interpretación que calificó como “completa y abismalmente falsas”.

Natalia Torres e Ignacio González hablan sobre las condiciones que ellos propondrían para evitar que toda la gente tenga acceso al voto. (TikTok @leoynachopodcastc)

De acuerdo con la explicación de Torres, la controversia surgió tras su participación en un episodio del pódcast de Leo y Nacho. En su video de aclaración, dijo que su planteamiento real consistía en incorporar una sesión informativa de cerca de una hora por parte del INE al tramitar la credencial para votar, con el fin de explicar qué pueden y qué no pueden hacer cargos como la Presidencia, el Senado o la Cámara de Diputados.

Torres sostuvo que esa propuesta buscaba ayudar a detectar promesas de campaña fuera de las facultades legales de cada cargo y difundir derechos electorales básicos, como que nadie puede pedir la credencial de elector, ni condicionar el voto a programas sociales. También reconoció que la forma en que comunicó la idea “pudo haber sido mala”, aunque mantuvo su postura de fondo.

Alessandra Rojo de la Vega se deslinda del voto por grado de estudios

En una nueva publicación en X, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega sostuvo que la contradicción central no está en el debate de ideas, sino en la conducta del oficialismo frente a una voz crítica.

Rojo de la Vega también cuestionó a quienes, según dijo, antes denunciaban persecución, censura y autoritarismo, pero ahora reproducen esas prácticas desde el poder. “Hoy, desde el poder, hacen lo mismo que juraron combatir”, escribió.

Captura de pantalla de dos tuits. El primero es de Alessandra Rojo de la Vega y el segundo es una respuesta de Citlalli Hernández Mora
La política Alessandra Rojo de la Vega y Citlalli Hernández Mora debaten en redes sociales sobre la propuesta de restringir el voto y la libertad de expresión en México. (@AlessandraRdlv )

La alcaldesa marcó distancia de la propuesta atribuida a Torres sobre limitar el voto: “Yo no comparto la propuesta de restringir el voto. Lo digo con toda claridad. El sufragio es un derecho, no un examen”, señaló.

En ese mismo mensaje, añadió que la historia muestra que cuando un gobierno decide quién es “apto” para votar, termina por excluir a los sectores más vulnerables. Aun así, insistió en que discutir una idea no puede justificar el despliegue del poder político para destruir a quien la expresó.

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