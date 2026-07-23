Anuncian arribo de 900 elementos de seguridad a Mazatlán tras ataques armados y asesinatos

Más de mil 500 elementos del Ejército Mexicano han sido desplegados en Sinaloa ante la ola de violencia que comenzó desde septiembre de 2024.(SSP Sinaloa)

Luego de los recientes ataques armados y asesinatos registrados en Mazatlán, Sinaloa, arribaron durante la madrugada de este jueves un total de 900 elementos de seguridad para fortalecer las acciones de prevención ante la temporada vacacional.

Moisés Ríos Pérez, secretario del Ayuntamiento, informó que los agentes fueron enviados de manera adicional a los 400 pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que desplegaron en el municipio.

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En entrevista con medios de comunicación, el funcionario detalló que se encuentran trabajando para reubicar los espacios en los que se encontrarán los efectivos tras el despliegue de este jueves.

“Antes de los 400 había llegado un número menor, llegaron los 400, y a medianoche ayer llegaron 900. Nada más que estamos batallando para reubicarlos (…) Estamos esperando que con este nuevo número podamos ya desplegar en todo el municipio y en todas las comisiones para evitar más (hechos violentos)“, explicó.

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Cabe señalar que con este arribo ya suman alrededor de mil 500 elementos federales enviados a Mazatlán desde el inicio de disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024.

Municipio registra siete muertos en menos de 24 horas

Mazatlán mantiene el foco por ola de desaparecidos. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Mazatlán registró en menos de 24 horas el asesinato de siete personas, al tiempo en que colectivos de búsqueda localizaron dos fosas clandestinas en distintos municipios de la entidad.

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Tras los hechos violentos, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició investigaciones para esclarecer los homicidios e identificar a los responsables, así como para lograr la identificación de las víctimas.

La primera víctima fue un joven de 21 años que falleció en un hospital tras ser baleado en el fraccionamiento San Antonio. Su muerte abrió el ciclo de violencia registrado durante esa jornada.

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Dos hombres más fueron hallados sin vida dentro de un automóvil en la colonia Ferrocarrilera, a dos cuadras de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Un cuarto hombre recibió ráfagas de metralleta cuando circulaba en una camioneta Ford Lobo por calles aledañas al fraccionamiento Real Pacífico.

El último de los hechos violentos fue el ataque contra un grupo de personas que se encontraban al exterior del restaurante El Habaleño, ubicado junto al arco de acceso a la sindicatura de El Habal, sobre la carretera federal México 15. La agresión dejó tres víctimas mortales, entre ellas una mujer y dos hombres, quienes fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

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Una cinta amarilla con la leyenda "Escena del crimen, No pase" acordonó la calle en Sinaloa mientras siluetas de agentes inspeccionan la zona durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al ataque armado que dejó una mujer y dos hombres asesinados en la sindicatura de El Habal, el secretario del Ayuntamiento de Mazatlán informó que las primeras investigaciones refieren que la agresión no se cometió contra el restaurante.

Ríos Pérez explicó que las indagatorias refieren que la mujer fue una víctima colateral de la agresión, por lo que será la Fiscalía General del Estado la encargada de determinar la manera en que ocurrieron los hechos.

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“No parece un ataque directo y ahorita también se sigue discutiendo. La Fiscalía ya será la que se está haciendo cargo, pero no pareciera como tal un ataque”, señaló.

El funcionario dijo que la Fiscalía del Estado continúa recabando evidencias y testimonios de las personas que estuvieron en el lugar, mientras que el Gobierno Municipal brindó acompañamiento a los familiares de las víctimas.

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La Guardia Nacional y la Defensa Nacional mandaron a 90 elementos para reforzar la seguridad de Sinaloa tras la muerte de 10 personas en un sólo día en semanas pasadas. Foto: Defensa

Estos hechos se registran en medio de un contexto de violencia provocado por la guerra que mantienen las facciones del Cártel de Sinaloa luego de la detención y entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder de la organización criminal.

Desde septiembre de 2024, los habitantes del estado han vivido jornadas con ataques armados, privaciones ilegales de la libertad, desapariciones y asesinatos.