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Diputada pide a Mario Delgado “responder” por caso de Dafne Zapata, adolescente que murió en campamento militar de Tamaulipas

Laura Ballesteros exigió desarrollar un protocolo para la operación de escuelas militarizadas

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La diputada de Movimiento Ciudadano habla en la Cámara de Diputados
La diputada Laura Irais Ballesteros, proponen modificar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial . Crédito: Cámara de Diputados

Laura Ballesteros, diputada federal y secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por Movimiento Ciudadano (MC), urgió a Mario Delgado, secretario de Educación Pública, hacerse responsable por la muerte de la adolescente, Dafne Zapata Quintos, en la Academia Militarizada Marian Doenitz, en Tamaulipas.

La legisladora acusó al titular de la SEP de cometer presuntas omisiones respecto al funcionamiento de escuelas particulares con formación de tipo militar.

Por ello, también le pidió informar cuántos permisos ha otorgado a este tipo de instituciones educativas en todo el país y precisar si cuentan con acreditación de los protocolos de seguridad, infraestructura y condiciones necesarias para garantizar su adecuada actividad.

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“Mario Delgado desde la SEP tiene que hacerse responsable, tiene que responder por este feminicidio en ese plantel, y también, precisamente, por la regulación federal al respecto”, dijo.

En este sentido, Ballesteros afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional “tampoco puede lavarse las manos” y que la presidenta Claudia Sheinbaum debe atender el presunto feminicidio, para darle una respuesta a la mamá de Dafne.

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“La SEDENA tampoco puede lavarse las manos. La presidenta, por supuesto, tiene que tomar este tema y hacer que su gabinete trabaje y darle respuesta a la madre de Dafne y a las miles de familias que están en medio de una tragedia como esta, que no tienen hoy la voz para poderlo llevar a la agenda nacional”, comentó.

Adelantó que próximamente, presentará ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de ley a fin de prohibir cualquier práctica disciplinaria degradante en instituciones educativas con formación militar.

Dicha iniciativa incluirá el garantizar personal certificado en primeros auxilios e implementación de protocolos de emergencia y unidades médicas.

“Todos los campamentos de verano, escuelas militarizadas, operan sin regulación hoy en el país… Necesitamos regularlo también a nivel federal. Vamos a presentar también una iniciativa para que se garantice que el personal certificado en primeros auxilios y unidades médicas en campamentos y de verano y academias militarizadas estén también ya regulados y, sobre todo, vigilados por la ley”, puntualizó.

Ballesteros enfatizó que el caso de Dafne Zapata en Tamaulipas debe sentar precedente al investigarse como feminicidio y sea juzgado con persepectiva de género.

“Este caso de Daphne Zapata debe sentar el precedente y investigarse también como feminicidio, y se pide también que se juzgue con perspectiva de género, y eso es lo que también haré desde la cámara de diputados”, añadió.

Finalmente la diputada por la Bancada Naranja lamentó que desde el gobierno federal se busque responsabilizar al gobierno local y minimizar el hecho sucedido en la Academia Doenitz el día 16 de julio del presente año.

“Resulta inaceptable que el gobierno federal quiera lavarse las manos de un problema de esta magnitud, con un dolor tan profundo. Hoy para una familia, pero que cuántas más no han sido, cuántas más no serán de no actuar.

La mamá de Dafne, Alejandra, ha sido ya muy clara en repetidas ocasiones. Incluso, hoy sacó ya un video pidiéndole a la presidente su intervención como máxima autoridad en este país, porque la responsabilidad es federal también, no solo local”, concluyó.

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