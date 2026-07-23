México

Yalitza Aparicio habla sobre el lado más oscuro y doloroso de su fama tras “Roma”: “No me lo merecía”

La famosa, originaria de Oaxaca, revela que la presión pública y las críticas tras su repentino ascenso en la industria la llevan a cuestionar si merece el reconocimiento internacional

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Yalitza Aparicio as Cleo, Marco Graf as Pepe, and Daniela Demesa as Sofi in Roma, written and directed by Alfonso Cuarón. Image by Alfonso Cuarón. 
Yalitza Aparicio as Cleo, Marco Graf as Pepe, and Daniela Demesa as Sofi in Roma, written and directed by Alfonso Cuarón. Image by Alfonso Cuarón. 

En una entrevista publicada el pasado miércoles 22 de julio en el canal de YouTube de Nayo EscobarYalitza Aparicio expone el costo emocional y el acoso mediático que enfrenta después del estreno de la película Roma y su nominación al Oscar.

La famosa, originaria de Oaxaca, revela que la presión pública y las críticas tras su repentino ascenso en la industria la llevan a cuestionar si merece el reconocimiento internacional, afectando su estabilidad mental y su confianza en sí misma.

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El peso de la nominación al Oscar

Durante la conversación con Nayo Escobar, Aparicio recuerda el momento exacto en que escucha su nombre como nominada a Mejor Actriz por la Academia. La actriz señala que, en vez de alegría, experimenta inseguridad por el ambiente de comentarios negativos en redes sociales y medios: “Dan mi nombre y yo, por todos los comentarios que había alrededor, fue como de: ‘pero si yo no soy actriz’”.

La nominación de Aparicio es histórica para el cine mexicano, pero la reacción pública implica también una exposición sin precedente. La actriz menciona que el reconocimiento internacional no le permite disfrutar el logro, pues se siente rodeada de mensajes que ponen en duda su talento y trayectoria profesional.

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91st Academy Awards - Oscars Show - Hollywood, Los Angeles, California, U.S., February 24, 2019. Alfonso Cuaron hugs Yalitza Aparicio as he wins the Best Director award for "Roma". REUTERS/Mike Blake
91st Academy Awards - Oscars Show - Hollywood, Los Angeles, California, U.S., February 24, 2019. Alfonso Cuaron hugs Yalitza Aparicio as he wins the Best Director award for "Roma". REUTERS/Mike Blake

Críticas y dudas sobre el mérito

Aparicio confiesa que las preguntas sobre si tenía la preparación suficiente o la experiencia necesaria para recibir un Oscar la afectan de manera directa. “Llegué a pensar que no lo merecía”, reconoce en la entrevista. El escrutinio constante, tanto de la prensa como de usuarios en plataformas digitales, contribuye a que Aparicio interiorice la narrativa de que su éxito se debe más a la casualidad que a su capacidad o esfuerzo personal.

El caso de Yalitza Aparicio evidencia un fenómeno frecuente en figuras públicas que logran fama repentina: la validación externa se convierte en un factor determinante para la autoestima y la percepción sobre el propio valor profesional. Aparicio señala que la presión de cumplir expectativas ajenas complica el proceso de asimilar sus logros.

El proceso de sanación y reflexión

La actriz explica que la pandemia de 2020 funciona como un periodo de pausa obligada, en el que decide priorizar su salud mental y replantear su relación con la fama. Aparicio cuenta que, con el apoyo de su familia, comienza a trabajar en su bienestar emocional y en la aceptación de que su esfuerzo y su historia tienen un valor propio: “Dejé de escuchar lo que la gente decía y me enfoqué en lo que yo quería”.

Durante este tiempo, Aparicio identifica que las críticas externas no definen su carrera ni su persona. Reconoce que el eco social de Roma trasciende a su propia experiencia individual y contribuye a una discusión más amplia sobre representación indígena y diversidad en el cine mexicano.

La relevancia de “Roma” y el debate sobre representación

Yalitza Aparició saltó a la fama luego de protagoniar la película "Roma" (Foto: Reuters)
Yalitza Aparició saltó a la fama luego de protagoniar la película "Roma" (Foto: Reuters)

El éxito de Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, coloca a Aparicio en el centro de la conversación sobre inclusión y racismo en México. La actriz reitera que su participación en la película y la nominación al Oscar abren una brecha para otras personas de origen indígena en la industria, aunque el proceso personal de afrontar el odio y los prejuicios ha sido doloroso.

Aparicio destaca que la visibilidad alcanzada le exige asumir una responsabilidad pública, aunque no siempre esté preparada para ello. El testimonio de la actriz confirma que la exposición mediática puede tener consecuencias severas en la salud mental, especialmente cuando se acompaña de campañas de desprestigio en internet y medios tradicionales.

Apoyo familiar y redefinición de metas

La actriz subraya que el acompañamiento de su familia resulta fundamental para superar los momentos de mayor vulnerabilidad. Aparicio afirma que la cercanía con sus seres queridos la ayuda a reenfocar sus metas y a valorar sus logros desde una perspectiva personal, dejando de priorizar la validación pública.

La entrevista con Nayo Escobar permite a Aparicio compartir una perspectiva poco conocida sobre los costos ocultos de la fama, y señala que el trabajo interno y el respaldo de su entorno son factores decisivos para continuar en la industria cinematográfica bajo sus propios términos.

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