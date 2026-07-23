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Beca Rita Cetina 2026: cuánto dinero entrega y fecha del próximo pago a todos los beneficiarios

La propuesta comenzó a implementarse en 2025 y, en un principio, estuvo dirigida a estudiantes de secundaria

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Para quienes participan en la Beca Rita Cetina, perder el folio de registro puede dificultar el seguimiento del trámite (Gobierno de México)
La Beca Rita Cetina entrega un apoyo económico a los alumnos de secundaria de 1,900 pesos bimestrales (Gobierno de México)

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el gobierno de México dirigido a estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país.

La propuesta comenzó a implementarse en 2025 y, en un principio, estuvo dirigida a estudiantes de secundaria. Este año la cobertura se extendió, de modo que ahora más niños de primaria pueden acceder a la ayuda, con el objetivo de prevenir el abandono escolar y facilitar el acceso a un recurso económico que les permita seguir con sus estudios.

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Oficialmente arrancó la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina (Foto: Gobierno de México)
Oficialmente arrancó la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina (Foto: Gobierno de México)

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina entrega un apoyo económico a los alumnos de secundaria de 1,900 pesos bimestrales a través de la tarjeta del Banco Bienestar. Además, cada padre de familia que tiene a más de un alumno registrado accede a 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

Cabe señalar que los padres de familia y tutores pueden tener hasta tres beneficiarios inscritos en el programa.

Pagos de la Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria

  • 1 alumno | 1,900 pesos
  • 2 alumnos | 2 mil 600 pesos
  • 3 alumnos | 3 mil 300
La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina se llevará a cabo de mayo a julio (Foto: gobierno de México)
La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina se llevará a cabo de mayo a julio (Foto: gobierno de México)

En cuanto a los niños de primaria que están por recibir su primer pago, la beca les entregará a cada uno un recurso de 2 mil 500 pesos para el apoyo de uniformes y útiles escolares. El dinero se entregará de forma directa y sin intermediarios cada año antes de que inicie el ciclo escolar.

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Pagos de la Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria

  • 1 alumno | 2 mil 500 pesos
  • 2 alumnos | 5 mil pesos
  • 3 alumnos | 7 mil 500 pesos
Los alumnos de primaria que estén inscritos en la Beca Rita Cetina recibirán un apoyo económico de 2 mil 500 pesos (X@Julio_LeonT)
Los alumnos de primaria que estén inscritos en la Beca Rita Cetina recibirán un apoyo económico de 2 mil 500 pesos (X@Julio_LeonT)

Fecha confirmada del próximo pago

Los alumnos de continuidad en el programa de apoyos económicos experimentarán una pausa en la recepción de recursos durante el periodo vacacional. Tras haber recibido la última dispersión en junio, deberán esperar hasta octubre para obtener el siguiente pago.

Este esquema responde a la estructura del programa, que no contempla transferencias en los meses de julio ni agosto, coincidiendo con el receso escolar. La medida afecta exclusivamente a quienes ya forman parte del padrón desde ciclos previos, manteniéndose la regularidad de pagos una vez retomadas las actividades educativas.

En contraste, las autoridades educativas informaron que los nuevos alumnos de primaria sí recibirán su primer apoyo económico antes del inicio del próximo ciclo escolar. El recurso se entregará en agosto, aunque la fecha precisa aún no ha sido anunciada oficialmente.

Este video tutorial muestra el proceso paso a paso para descargar el folio de registro de la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina". (@ciberalexis)

Formas de saber si ya llegó el depósito

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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