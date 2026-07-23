Detienen a menor de edad que asesinó a cuatro integrantes de una familia en Morelos: sólo una adolescente sobrevivió

El asesinato de una familia de dos adultos y dos menores dejó consternada a la comunidad de La Capilla, en Jonacatepec, Morelos Foto: Especial

El fiscal general Fernando Blumenkron Escobar informó que fue detenido un menor por su probable responsabilidad en el homicidio de cuatro integrantes de una familia en Jonacatepec, un caso que se investigó desde el 17 de julio tras el testimonio de una adolescente que sobrevivió al ataque al permanecer escondida durante 36 horas dentro de la vivienda.

El detenido no había alcanzado la mayoría de edad legal y sería puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que definiría su situación jurídica. La captura se realizó mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión.

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Blumenkron Escobar atribuyó el avance del caso a los trabajos de colaboración de las instituciones que integraban la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad en Morelos. También señaló la participación de autoridades estatales y federales, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, el Centro Nacional de Investigaciones, la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Morelos, la Guardia Nacional, Defensa Nacional y Marina.

La agresión había ocurrido en la colonia La Capilla, en el municipio de Jonacatepec, durante la noche del miércoles 17 de julio. En ese ataque con arma blanca murieron tres mujeres y un hombre dentro de una casa ubicada sobre la calle Morelos.

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El Fiscal General Fernando Blumenkron Escobar informó que fue detenida una persona por su probable responsabilidad en los homicidios de cuatro integrantes de una familia en el municipio de Jonacatepec, en hechos registrados el pasado 17 de julio Foto: Fiscalía Morelos

De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como los padres de familia y dos de sus hijas: una adolescente de 17 años y una niña de seis. La única sobreviviente fue otra menor, quien logró ocultarse en una parte del domicilio mientras los agresores atacaban a los ocupantes.

La sobreviviente salió herida de la casa y condujo a las autoridades hasta los cuerpos

La adolescente permaneció escondida durante cerca de día y medio dentro de la vivienda. Tenía heridas en el abdomen y en un brazo, pero no salió sino hasta la mañana del viernes, cuando pidió auxilio a vecinos de la comunidad.

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Los habitantes alertaron a los cuerpos de emergencia después de verla lesionada y en estado grave. Paramédicos la estabilizaron y la trasladaron bajo resguardo policiaco a un hospital de la región, donde su estado de salud permaneció bajo pronóstico reservado.

Elementos de la Policía Morelos acudieron al domicilio luego de recibir el reporte de una persona herida por arma blanca. Al llegar encontraron a la menor, quien les dijo que dentro de la casa estaban sus familiares inmóviles.

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La adolescente también fue apuñalada en el abdomen pero sobrevivió, los agresores la creyeron muerta y ella esperó 36 horas para salir y pedir ayuda a vecinos y a la policía Foto: Especial

Después de ese señalamiento, policías y peritos ingresaron al inmueble y confirmaron el hallazgo de los cuatro cuerpos. Todos presentaban múltiples heridas de arma blanca y ya estaban en estado de descomposición cuando fueron localizados.

La adolescente relató que varios hombres irrumpieron por la fuerza en la vivienda durante la noche del ataque. Según su versión inicial, los agresores entraron al domicilio y atacaron con armas punzocortantes a todos los presentes.

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La menor también fue apuñalada en el abdomen, pero sobrevivió porque los agresores la habrían creído muerta. Ese dato explicó por qué pudo seguir con vida dentro del inmueble hasta encontrar el momento para salir y pedir ayuda.

La Fiscalía abrió una investigación por multihomicidio y mantuvo abierto el móvil

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó desde las primeras diligencias la muerte de tres mujeres y un hombre. La dependencia abrió la carpeta de investigación correspondiente y activó los protocolos legales para el procesamiento de la escena y el análisis de los cuerpos.

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Las manos de un hombre aparecen juntas y sujetas por esposas metálicas contra un fondo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los procedimientos técnico-legales quedaron a cargo de la Coordinación General de Servicios Periciales. El Ejército Mexicano y la Policía Morelos resguardaron la zona mientras el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cadáveres.

La autoridad estatal indicó que el caso sería investigado como multihomicidio. También sostuvo que las indagatorias se desarrollarían conforme al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género, lo que implicaba revisar todas las circunstancias del ataque sin limitarse a una sola hipótesis inicial.

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Entre los primeros reportes apareció la posibilidad de que el crimen hubiera ocurrido durante un presunto asalto perpetrado por hombres armados. Ese posible móvil no quedó confirmado y la causa de los hechos permanecería sujeta al avance de las diligencias ministeriales.

Lo que sí quedó establecido desde las primeras actuaciones fue la mecánica básica del crimen: un grupo de hombres entró al domicilio y agredió con arma blanca a quienes estaban adentro. La única persona que sobrevivió fue la adolescente que consiguió esconderse.

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La casa familiar se ubicaba en una comunidad de la zona oriente de Morelos y permaneció bajo resguardo durante las diligencias iniciales. El caso concentró la atención de las corporaciones estatales por tratarse de un mismo núcleo familiar con víctimas adultas y menores de edad.

Blumenkron Escobar afirmó que las indagatorias se desarrollaron de manera oportuna gracias al trabajo interinstitucional. Añadió que la Fiscalía de Morelos reafirmó su compromiso de garantizar justicia a mujeres, adolescentes, niñas y niños que fueran víctimas de algún delito.

Hasta antes de la detención anunciada por el fiscal, las autoridades no habían informado capturas ni difundido la identidad de los agresores. Tampoco habían dado a conocer públicamente los nombres de las víctimas durante el cierre de las primeras diligencias.

Fue detenido un menor por su probable responsabilidad en el homicidio de cuatro integrantes de una familia en Jonacatepec.

Una adolescente sobrevivió al ataque, permaneció escondida durante 36 horas y su testimonio permitió localizar los cuerpos.

La Fiscalía de Morelos investigó el caso como multihomicidio y mantuvo abiertas todas las líneas de investigación sobre el móvil.