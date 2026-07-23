México

Vuelos retrasados o cancelados: aerolíneas deben pagar y compensar con descuentos a pasajeros, advierte Profeco

Si viajas en avión durante las vacaciones de verano y tu vuelo sufre retrasos o cancelaciones en México, tienes derecho a recibir compensaciones económicas conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor

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La Profeco presenta la información sobre los módulos de atención permanente en diversos aeropuertos mexicanos. (X/@Profeco)

Las aerolíneas que operen en México deben compensar económicamente a los pasajeros afectados por retrasos o cancelaciones de vuelo, informó este 23 de julio la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de un boletín oficial.

La obligación está respaldada por la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Aviación Civil, y aplica durante la temporada vacacional de verano.

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Mujer sentada en banco de aeropuerto con celular, boleto, chaqueta de mezclilla y mochila. Tableros de salidas, ventanas y personas al fondo.
La Profeco indica a los viajeros que la ley los respalda ante cualquier irregularidad con su aerolínea durante las vacaciones de verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El boletín busca fortalecer el conocimiento de los derechos del consumidor entre las familias mexicanas que viajan en avión durante el verano.

Las compensaciones deben pagarse en un plazo máximo de 10 días naturales posteriores a la reclamación, con excepción de alimentos, bebidas y hospedaje, que la aerolínea debe cubrir en el momento en que ocurre el retraso o la cancelación.

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Vista aérea de playa con arena y mar turquesa, olas y surfistas. Un pueblo con palmeras se extiende por la costa, con montañas y cielo dorado de atardecer al fondo.
Por ley, los pasajeros pueden documentar sin costo hasta 15 o 25 kilogramos de equipaje, según la capacidad de la aeronave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aerolínea debe ofrecer bebidas, alimentos y descuentos desde la primera hora de espera

Ante un retraso atribuible a la aerolínea, los derechos del pasajero se activan de forma escalonada.

Si la demora supera una hora pero no llega a cuatro, la aerolínea debe ofrecer alimentos y bebidas, además de descuentos para boletos posteriores hacia el mismo destino.

Infografía con ilustraciones de personas, aviones, relojes, maletas, billetes, calendario y símbolos de dinero y porcentaje con texto explicativo.
Una infografía de Infobae detalla las tres opciones y compensaciones legales que los pasajeros tienen garantizadas por ley ante la cancelación o el retraso de un vuelo por más de cuatro horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la espera para abordar supera las dos horas, el descuento no puede ser menor al 7.5% del precio pagado por el boleto. La Profeco no establece un tope máximo para ese descuento.

Cancelación o retraso mayor a 4 horas: tres opciones garantizadas por ley

Frente a una demora mayor a cuatro horas, cancelación o sobreventa, el pasajero puede elegir entre tres alternativas.

La primera es el reembolso total del boleto —o de la parte no realizada del viaje— más una indemnización de al menos el 25% del costo.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una audiencia; el logo y nombre de la Procuraduría Federal del Consumidor en un telón magenta.
Las aerolíneas no pueden obligar ni condicionar al pasajero a contratar seguros, renta de auto, asistencia u otros servicios adicionales al comprar un boleto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda opción es transporte sustituto en el siguiente vuelo disponible, con alimentos, alojamiento y traslado terrestre desde y hacia la terminal aérea.

La tercera es reprogramar el viaje a una fecha posterior al mismo destino, también con una indemnización mínima del 25% del precio del boleto o de la parte no utilizada.

Información clara y equipaje sin costo: otras obligaciones de lasaerolíneas

La Ley de Aviación Civil obliga a las aerolíneas a presentar información veraz, comprobable y clara en sus sitios web, mostradores, salas de espera, centrales de reserva y a bordo de la aeronave.

Las tarifas, comisiones, impuestos y cualquier cargo adicional deben desglosarse en el costo total del boleto.

Puesto de PROFECO con dos empleados sonrientes atendiendo en un aeropuerto moderno, mientras un hombre con gorra arrastra una maleta en primer plano.
La Profeco dispone de módulos de atención en aeropuertos de todo el país durante la temporada vacacional de verano 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Está prohibido condicionar u obligar al pasajero a contratar servicios adicionales como seguros, renta de auto o asistencia. Estos servicios solo pueden ofrecerse de forma opcional.

En materia de equipaje, la ley garantiza documentación gratuita de hasta 15 o 25 kilogramos, según la capacidad de la aeronave, o bien dos piezas de mano que en conjunto no superen los 10 kilogramos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ante cualquier irregularidad con una aerolínea, los pasajeros pueden acudir a los módulos de la Profeco en los aeropuertos o contactar al Teléfono del Consumidor, al 800 468 8722. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dimensiones de cada pieza no pueden exceder 55 cm de largo, 40 cm de ancho y 25 cm de alto. Solo cuando el pasajero excede esos límites, la aerolínea puede cobrar un cargo adicional.

Programa de Módulos en Aeropuertos Verano 2026: atención del 18 de julio al 30 de agosto

Como parte del Programa de Verificación y Vigilancia Vacacional y Turístico de Verano 2026, la Profeco opera módulos de atención en aeropuertos de todo el país del 18 de julio al 30 de agosto.

Hombre mexicano en traje azul y corbata, sostiene un pasaporte verde. Mira serio a cámara en un aeropuerto con el Ángel de la Independencia al fondo.
Los pasajeros tienen derechos garantizados por ley ante retrasos, cancelaciones y sobreventa de vuelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahí, el personal brinda asesoría, orientación y conciliación inmediata ante controversias con aerolíneas por sobreventa, cancelaciones, demoras o pérdida de equipaje.

Los módulos permanentes se ubican en los aeropuertos de Guadalajara, Cancún, Tulum, Guanajuato, Monterrey, Tijuana, Toluca, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Hielera de color beige y negro con calcomanías, incluyendo el logo de México, en la arena de una playa con mar turquesa, palmeras y personas.
Los módulos de verano 2026 operan en aeropuertos de destinos de playa, como Acapulco, Huatulco, Los Cabos, Puerto Vallarta y Cancún. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el verano se suman siete módulos adicionales en Acapulco, Huatulco, Los Cabos, Mérida, Puerto Vallarta, Querétaro y Villahermosa.

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