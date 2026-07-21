Sin báscula: 3 formas científicas y caseras de medir si realmente estás perdiendo grasa

La báscula mide peso total, no distingue entre grasa y músculo. Tres métodos caseros permiten hacer esa diferencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres métodos respaldados por instituciones mexicanas —la Secretaría de Salud, el IMSS y la UNAM— permiten saber si el cuerpo está perdiendo grasa y no músculo, sin pisar una báscula.

Todas se pueden aplicar en casa, con una cinta métrica o una pinza calibradora, y arrojan datos más precisos que el peso: porque el número en la báscula puede quedarse igual aunque la grasa disminuya, si al mismo tiempo aumenta la masa muscular, advierte la investigadora Marta Menjívar Iraheta de la Facultad de Química de la UNAM.

PUBLICIDAD

Una cinta métrica, una pinza calibradora o una simple división matemática pueden revelar más que el número en la báscula convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 7 de cada 10 adultos mexicanos viven con sobrepeso u obesidad, según la ENSANUT

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua del Instituto Nacional de Salud Pública (ENSANUT), el 37.4% de la población adulta en México presenta sobrepeso y el 37.1% vive con obesidad.

Una persona puede tener un índice de masa corporal dentro de rangos normales y aun así presentar acumulación excesiva de grasa visceral o circunferencia abdominal elevada, lo que ya se considera riesgo.

PUBLICIDAD

Una infografía presenta los datos de la ENSANUT, indicando que el 74.5% de los adultos en México tiene sobrepeso u obesidad y destaca la importancia de un diagnóstico integral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud, a través de un comunicado reconoce que el diagnóstico debe priorizar la composición corporal sobre la relación entre peso y talla.

La circunferencia de cintura es el indicador más accesible para medir la grasa abdominal

El primer método es la medición de la circunferencia de cintura.

La Secretaría de Salud establece valores de corte para la población mexicana: más de 80 centímetros en mujeres y más de 90 centímetros en hombres indican acumulación de grasa abdominal con riesgo metabólico.

PUBLICIDAD

Académica de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana muestra la manera recomendada para medir correctamente la circunferencia de la cintura. (YouTube/@facultaddenutricionunivers847)

El IMSS, en su Guía de Alimentación Saludable, indica que esta medición debe tomarse con la cinta colocada justo por encima del hueso de la cadera, al final de una exhalación suave, sin comprimir la piel.

El exceso de grasa en esta zona ocasiona mayor riesgo de diabetes, hipertensión y algunos tipos de cáncer, según el Instituto.

La Secretaría de Salud recomienda medir la cintura de forma regular para detectar acumulación de grasa abdominal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monitorear esta medida de forma periódica permite detectar cambios reales en la acumulación de grasa abdominal.

Método 2: El índice cintura-cadera

El segundo método suma una medida: la cadera.

El Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana (SAIS UV) publica el protocolo de la OMS para obtener el índice cintura-cadera, o ICC: se divide la circunferencia de la cintura entre la circunferencia de la cadera, ambas en centímetros.

PUBLICIDAD

La cadera se mide en el punto donde los glúteos alcanzan la máxima anchura.

El índice cintura-cadera se calcula dividiendo la circunferencia de la cintura entre la de la cadera. El valor ideal es menor a 0.90 en hombres y 0.85 en mujeres, según la Universidad Veracruzana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado ideal es menor a 0.90 en hombres y menor a 0.85 en mujeres.

Este índice detecta cambios en la distribución de grasa aunque el peso total no se mueva, porque refleja la proporción entre grasa abdominal y grasa periférica.

PUBLICIDAD

Las dos medidas deben tomarse inmediatamente después de expirar el aire, con los pies juntos, según la Universidad Veracruzana.

El IMSS advierte que el exceso de grasa abdominal aumenta el riesgo de diabetes, hipertensión, hígado graso y algunos tipos de cáncer como el de mama o colon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Método 3: Los pliegues cutáneos

El tercer método requiere un plicómetro, una pinza calibradora que mide el grosor del tejido graso bajo la piel.

Las Normas Internacionales para la Valoración Antropométrica de la Sociedad Internacional para el Avance de la Kinantropometría (ISAK) establecen cuatro puntos estándar de medición: bicipital, tricipital, subescapular y suprailíaco.

PUBLICIDAD

El bicipital se mide en la parte media frontal del brazo, sobre la porción media del bíceps.

El plicómetro mide el grosor del tejido graso bajo la piel en cuatro puntos estratégicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tricipital, en la cara posterior del brazo al mismo nivel, con el brazo relajado y colgando.

El subescapular se toma por debajo del omóplato, en la zona media de la espalda alta, en diagonal. El suprailíaco, justo por encima del hueso de la cadera, en la línea que baja desde la axila.

PUBLICIDAD

La grasa visceral representa apenas el 10% de la grasa corporal total, pero es la que más se asocia con resistencia a la insulina, según Harvard Medical School. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cada punto, el pliegue se sujeta con pulgar e índice sin incluir músculo, se coloca la pinza a un centímetro del agarre de forma perpendicular y se registra la lectura dos segundos después.

El procedimiento se repite tres veces por punto y se promedia. Una disminución en los valores registrados semana a semana refleja cambios reales en la composición corporal, según el protocolo de la ISAK.

PUBLICIDAD