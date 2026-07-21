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Toluca asegura a Jesús Gallardo tras el Mundial 2026: ¿por cuánto tiempo renovó?

El lateral mexicano seguirá formando parte del proyecto escarlata tras consolidarse como uno de los referentes del equipo y de la Selección Mexicana

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El Toluca aseguró la continuidad de uno de los pilares de su plantilla. Este lunes el club escarlata anunció la renovación de contrato de Jesús Gallardo, quien permanecerá con los Diablos Rojos hasta 2029, luego de convertirse en uno de los futbolistas más constantes de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026.

El lateral mexicano llega a esta extensión de contrato tras disputar su tercer Mundial consecutivo, donde fue titular en cuatro de los cinco encuentros del Tricolor, consolidándose como una de las piezas de confianza del cuerpo técnico nacional.

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Toluca blinda a uno de sus referentes

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La renovación fue dada a conocer por el club mediante un video difundido en redes sociales, en el que participaron varios integrantes del plantel. Minutos después, el propio Gallardo compartió imágenes para confirmar que continuará defendiendo la camiseta escarlata.

Con este nuevo vínculo, el defensa permanecerá en la institución prácticamente hasta los 35 años, consolidando un proyecto que lo mantendrá como uno de los referentes del equipo en los próximos torneos.

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Además de competir en la Liga MX, Toluca afrontará durante el segundo semestre del año la Leagues Cup, la Copa Intercontinental de la FIFA y, gracias al título de la Concacaf Champions Cup, también tiene asegurada su participación en el próximo Mundial de Clubes.

Los Diablos refuerzan su plantilla para el Apertura 2026

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La renovación de Gallardo se suma a los movimientos realizados por Toluca de cara al Apertura 2026. Los Diablos incorporaron a Erick Gutiérrez y Víctor “Pocho” Guzmán, quienes ya tuvieron actividad en la primera jornada del campeonato.

El club también se encuentra a la espera de oficializar la llegada del delantero uruguayo Federico Viñas, quien reforzará el ataque junto al goleador Paulinho.

Toluca comenzó el torneo con una victoria por 2-0 sobre Chivas y ahora se alista para enfrentar a Pumas en un partido adelantado de la Jornada 2. Posteriormente viajará a Los Ángeles para disputar el Campeón de Campeones frente a Cruz Azul.

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