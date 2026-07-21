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Destapan el opulento sueldo que cobraría Yanet García, ‘La Chica del Clima’, en La Casa de los Famosos México 2026

La ex integrante del matutino ‘Hoy’ en Televisa no ha sido confirmada oficialmente como habitante

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Este video promocional presenta una serie de pistas visuales animadas para el decimoquinto habitante de La Casa de los Famosos México. Las imágenes incluyen un paisaje desértico con palmeras, una flor grande de color rosa, una mancuerna rosada en pavimento, una máquina de garra con objetos, y un objeto en forma de corazón de color azul oscuro. Cada elemento aparece de forma individual en diferentes escenarios estilizados y animados.

El supuesto sueldo de Yanet García en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 genera expectativa en redes sociales este 21 de julio de 2026.

Aunque la ex integrante del matutino Hoy en Televisa no ha sido confirmada oficialmente como habitante, circula que cobraría entre 300,000 y 350,000 pesos semanales por su participación, lo que la posicionaría como una de las famosas mejor pagadas del reality, debido a su éxito como creadora de contenido en OnlyFans.

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Sueldo filtrado y expectativa por su ingreso

Versiones en redes sociales señalan que García, conocida como La Chica del Clima, sería la decimoquinta habitante de la casa. El rumor tomó fuerza después de que se viralizó un video con pistas sobre la identidad de la nueva celebridad y porque su nombre ya figuraba entre las predicciones para esta edición.

Los salarios de los participantes en el reality producido por TelevisaUnivision no se hacen públicos hasta el final de la temporada. Sin embargo, los reportes de insiders y cuentas especializadas en espectáculos aseguran que García estaría negociando uno de los contratos más altos en la historia del formato mexicano.

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Destapan el opulento sueldo que cobraría Yanet García, ‘La Chica del Clima’, en La Casa de los Famosos México 2026 (RS)
Destapan el opulento sueldo que cobraría Yanet García, ‘La Chica del Clima’, en La Casa de los Famosos México 2026 (RS)

OnlyFans impulsa la cifra

El posicionamiento de Yanet García en plataformas de contenido exclusivo como OnlyFans refuerza la versión de que su caché supera al de otras celebridades. Datos publicados en redes sociales la ubican entre las creadoras mexicanas de mayor ingreso anual en esa plataforma.

Esta trayectoria habría sido determinante para que la producción de La Casa de los Famosos México considerara un pago semanal superior al de otros participantes confirmados. Las cantidades filtradas oscilan entre 300,000 y 350,000 pesos cada semana, una cifra que no ha sido desmentida ni confirmada por la cadena.

Estreno y formato del programa

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México inicia el próximo domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas, tiempo del centro del país. El formato mantiene el aislamiento total de los concursantes, quienes compiten por un premio en efectivo y son grabados las 24 horas.

El programa se transmitirá en vivo por Las Estrellas durante las galas dominicales y de nominación. Los resúmenes diarios estarán disponibles de lunes a viernes a las 22:00 horas en Canal 5. La transmisión continua y sin censura será exclusiva para suscriptores de ViX Premium.

Conductores y dinámica de transmisión

Galilea Montijo regresa como conductora principal de las galas. La acompañarán Diego de Erice y Odalys Ramírez en las emisiones diarias. Otros nombres como Wendy GuevaraRicardo Margaleff y Marie Claire Harp estarán en los contenidos digitales y coberturas especiales del programa.

La producción contempla un total de 16 habitantes. Hasta ahora, los nombres confirmados por la cadena son Brianda DeyanaraFede VigevaniEse PérezMasad AltamimiCynthia KlitboFlor VignaYahir y Arantza Ruiz. El resto de los participantes será revelado en las próximas emisiones.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Filtros y rumores en la selección de participantes

El proceso de selección de los habitantes suele incluir negociaciones confidenciales y cláusulas de exclusividad. Los nombres suelen filtrarse días antes del estreno, generando especulación y tendencia en plataformas digitales.

El rumor sobre el ingreso de Yanet García cobró fuerza porque el video con pistas difundido por la producción coincide con datos de su carrera y su perfil mediático. La expectativa se mantiene hasta que la cadena TelevisaUnivision haga oficial la lista completa de celebridades.

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