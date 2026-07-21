México

Susana Zabaleta le responde a René Franco tras tachar sus comentarios de ‘violentos’ en medio del escándalo de Pedro Sola

La actriz respondió a los cuestionamientos sobre las críticas que recibió después de pronunciarse por la controversia relacionada con el conductor de Ventaneando

Guardar
Google icon
Susana Zabaleta
Susana Zabaleta responde a René Franco y afirma que no lo odia, pero sí lo ignora tras las críticas por el caso Pedro Sola. - Foto: Instagram @paparazzamx

Durante un encuentro con la prensa, la cantante Susana Zabaleta fue consultada sobre las críticas de René Franco, quien calificó como “violentas” las palabras que Zabaleta expresó en medio del debate por los comentarios de Pedro Sola sobre los perros. Ante esta situación, Zabaleta optó por no entrar en confrontación y manifestó que no piensa dedicar tiempo a ese tema: “Es que René, René, siempre nos utiliza a Ricardo y a mí para hacer sus cosas. Pero yo no lo odio, nada más lo ignoro, ¿vale?”.

“Sí, muchas gracias, corazón”, respondió Susana Zabaleta al medio El Junket con una sonrisa al escuchar que sus palabras sobre Pedro Sola generaron mayor impacto por tratarse de una figura reconocida. Cuando los reporteros le recordaron el revuelo causado por sus declaraciones, la actriz replicó con ironía: “¿Que yo o que el México entero?”.

PUBLICIDAD

La polémica en torno a Pedro Sola y sus declaraciones respecto a los perros sigue generando reacciones en el mundo del espectáculo, involucrando a diversas personalidades como Susana Zabaleta.

Susana Zabaleta marca distancia de René Franco

(Twitter/@gobiernosonora)
(Twitter/@gobiernosonora)

La conversación giró primero en torno a René Franco, quien previamente cuestionó la postura de la actriz y consideró que sus expresiones hacia Pedro Sola fueron excesivas. Sin embargo, Zabaleta evitó profundizar en el tema y dejó claro que no pretende alimentar una confrontación pública.

PUBLICIDAD

“Es que René, René, siempre nos utiliza a Ricardo y a mí para hacer sus cosas. Pero yo no lo odio, nada más lo ignoro, ¿vale?”, insistió la intérprete al responder sobre el comunicador, dejando ver que prefiere mantenerse al margen de sus comentarios.

Cuando el reportero volvió a mencionar que Franco había criticado sus declaraciones, la actriz únicamente respondió: “Sí, muchas gracias, corazón, ¿eh? Bye”, dando por terminado el intercambio.

La controversia de Pedro Sola continúa provocando reacciones

Pedro Sola
El conductor de Ventaneando visitó la fundación Yaakunah en la colonia Narvarte tras la controversia por sus comentarios sobre perros. (Captura de pantalla YouTube Pedro Sola)

El origen de esta discusión se remonta a cuando Pedro Sola expresó durante una emisión en vivo de Ventaneando que al ver perros en restaurantes le daban “ganas de aventarles una carne envenenada” y que quienes pasean a sus mascotas en carriolas le provocaban “ganas de darles un balazo”.

Las declaraciones generaron una ola de rechazo entre usuarios de redes sociales, activistas y organizaciones dedicadas a la protección animal. Incluso, el colectivo Va Por Sus Derechos presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía capitalina para que las autoridades determinen si existe alguna conducta sancionable. Hasta el momento no hay una resolución oficial.

Por su parte, TV Azteca informó mediante un comunicado que las expresiones del conductor no representan los valores de la empresa. Además, anunció un programa de sensibilización sobre bienestar animal para su personal, aunque no confirmó sanciones ni modificaciones en el elenco del programa.

Pedro Sola ofreció una disculpa tras la polémica

Pedro Sola
La visita del conductor a la Fundación Yaakunah no frenó las exigencias de despido. (Captura de pantalla YouTube Ventaneando)

Como parte de las acciones posteriores a la controversia, el equipo de Ventaneando visitó la Fundación Yaakunah, donde Pedro Sola convivió con perros rescatados y conoció el trabajo de rehabilitación que realiza el hospital veterinario.

Durante esa visita, el conductor reconoció que la experiencia fue “muy peculiar” y confesó que estuvo cerca de llorar al convivir con los animales. Posteriormente, también ofreció una disculpa pública en televisión.

En esa intervención aceptó que actuó con “falta de empatía”, mientras la polémica continúa generando opiniones encontradas. En ese contexto, las declaraciones de Susana Zabaleta reavivaron la conversación, aunque la actriz dejó claro que, al menos respecto a René Franco, su postura es definitiva: “Yo no lo odio, nada más lo ignoro”.

Temas Relacionados

Susana ZabaletaRené FrancoPedro Solamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 21 de julio: percance vehicular afecta la circulación sobre Viaducto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 21 de julio: percance vehicular afecta la circulación sobre Viaducto

Hallan a mujer trans sin vida en Unidad Habitacional de Coyoacán: Fiscalía de CDMX investiga caso

El caso, clasificado como feminicidio por las autoridades, ha generado preocupación entre colectivos y defensores de derechos humanos, quienes demandan una investigación transparente y el pleno reconocimiento de la identidad de la víctima

Hallan a mujer trans sin vida en Unidad Habitacional de Coyoacán: Fiscalía de CDMX investiga caso

Ni cúrcuma ni canela: la especia que usan los mexicanos y que puede desinflamar el vientre y mejorar la digestión

Un ensayo clínico midió el efecto del comino, utilizado en adobos y frijoles mexicanos, comprobando reducción de gases, dolor abdominal y menor tiempo para evacuar tras cirugía

Ni cúrcuma ni canela: la especia que usan los mexicanos y que puede desinflamar el vientre y mejorar la digestión

Tom Holland y Zendaya desatan la locura en México durante el fan event de Spider-Man: Brand New Day

Los protagonistas de la nueva entrega de Spider-Man se reunieron con cientos de fans en el Parque Aztlán, donde agradecieron el cariño del público mexicano

Tom Holland y Zendaya desatan la locura en México durante el fan event de Spider-Man: Brand New Day

Gilberto Mora sigue en la mira de grandes de Europa: le sale nueva “novia” a la joven promesa

Durante la última Copa del Mundo, el jugador mexicano no solo integró la plantilla nacional, sino que también fue el futbolista más joven

Gilberto Mora sigue en la mira de grandes de Europa: le sale nueva “novia” a la joven promesa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rubén Rocha Moya estaría en conversaciones con EEUU para entregarse tras acusaciones de nexos con Los Chapitos, revela Jesús Lemus

Rubén Rocha Moya estaría en conversaciones con EEUU para entregarse tras acusaciones de nexos con Los Chapitos, revela Jesús Lemus

Abaten en enfrentamiento a “El Topo”, presunto jefe de sicarios del CJNG en Colima

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Así construyó El Mayo Zambada la fortuna de 15 mil mdd que EEUU busca confiscarle

Lechería, parque acuático y ranchos: así construyó “El Mayo” Zambada la fortuna de 15 mil mdd que EEUU busca confiscar tras su condena

Fotos de “El Mayo” Zambada: las historias detrás de las pocas imágenes que existen del líder del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Tom Holland y Zendaya desatan la locura en México durante el fan event de Spider-Man: Brand New Day

Tom Holland y Zendaya desatan la locura en México durante el fan event de Spider-Man: Brand New Day

Hospital Yaakunah responde a nuevas críticas; se deslinda de Pedro Sola y Ventaneando: “No representan nuestros valores”

Survivor México 2026: Qué fue de la carrera de Bobby Larios, ex pareja de Niurka, que hoy regresa como parte del reality

Imelda Tuñón recordó su plática que tuvo con Joan Sebastian y cómo supuestamente coqueteó con su mamá

¿Quién es Brianda Deyanara, la nueva habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

DEPORTES

Gilberto Mora sigue en la mira de grandes de Europa: le sale nueva “novia” a la joven promesa

Gilberto Mora sigue en la mira de grandes de Europa: le sale nueva “novia” a la joven promesa

David Ospina revela por qué aceptó llegar a la Liga MX y lanza inesperado elogio al Atlante

Orbelín Pineda llega a Monterrey para reportar con Matías Almeyda: “Venimos con ganas de trascender”

Mano dura en la Liga MX: identifican y vetan de por vida a los aficionados que armaron la pelea en el estadio del Atlético San Luis

Alejandra Valencia asegura que atletas enfrentan incertidumbre sobre apoyos económicos para los Juegos Centroamericanos 2026