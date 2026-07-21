Susana Zabaleta le responde a René Franco tras tachar sus comentarios de ‘violentos’ en medio del escándalo de Pedro Sola

Susana Zabaleta responde a René Franco y afirma que no lo odia, pero sí lo ignora tras las críticas por el caso Pedro Sola. - Foto: Instagram @paparazzamx

Durante un encuentro con la prensa, la cantante Susana Zabaleta fue consultada sobre las críticas de René Franco, quien calificó como “violentas” las palabras que Zabaleta expresó en medio del debate por los comentarios de Pedro Sola sobre los perros. Ante esta situación, Zabaleta optó por no entrar en confrontación y manifestó que no piensa dedicar tiempo a ese tema: “Es que René, René, siempre nos utiliza a Ricardo y a mí para hacer sus cosas. Pero yo no lo odio, nada más lo ignoro, ¿vale?”.

“Sí, muchas gracias, corazón”, respondió Susana Zabaleta al medio El Junket con una sonrisa al escuchar que sus palabras sobre Pedro Sola generaron mayor impacto por tratarse de una figura reconocida. Cuando los reporteros le recordaron el revuelo causado por sus declaraciones, la actriz replicó con ironía: “¿Que yo o que el México entero?”.

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La polémica en torno a Pedro Sola y sus declaraciones respecto a los perros sigue generando reacciones en el mundo del espectáculo, involucrando a diversas personalidades como Susana Zabaleta.

Susana Zabaleta marca distancia de René Franco

(Twitter/@gobiernosonora)

La conversación giró primero en torno a René Franco, quien previamente cuestionó la postura de la actriz y consideró que sus expresiones hacia Pedro Sola fueron excesivas. Sin embargo, Zabaleta evitó profundizar en el tema y dejó claro que no pretende alimentar una confrontación pública.

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“Es que René, René, siempre nos utiliza a Ricardo y a mí para hacer sus cosas. Pero yo no lo odio, nada más lo ignoro, ¿vale?”, insistió la intérprete al responder sobre el comunicador, dejando ver que prefiere mantenerse al margen de sus comentarios.

Cuando el reportero volvió a mencionar que Franco había criticado sus declaraciones, la actriz únicamente respondió: “Sí, muchas gracias, corazón, ¿eh? Bye”, dando por terminado el intercambio.

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La controversia de Pedro Sola continúa provocando reacciones

El conductor de Ventaneando visitó la fundación Yaakunah en la colonia Narvarte tras la controversia por sus comentarios sobre perros. (Captura de pantalla YouTube Pedro Sola)

El origen de esta discusión se remonta a cuando Pedro Sola expresó durante una emisión en vivo de Ventaneando que al ver perros en restaurantes le daban “ganas de aventarles una carne envenenada” y que quienes pasean a sus mascotas en carriolas le provocaban “ganas de darles un balazo”.

Las declaraciones generaron una ola de rechazo entre usuarios de redes sociales, activistas y organizaciones dedicadas a la protección animal. Incluso, el colectivo Va Por Sus Derechos presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía capitalina para que las autoridades determinen si existe alguna conducta sancionable. Hasta el momento no hay una resolución oficial.

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Por su parte, TV Azteca informó mediante un comunicado que las expresiones del conductor no representan los valores de la empresa. Además, anunció un programa de sensibilización sobre bienestar animal para su personal, aunque no confirmó sanciones ni modificaciones en el elenco del programa.

Pedro Sola ofreció una disculpa tras la polémica

La visita del conductor a la Fundación Yaakunah no frenó las exigencias de despido. (Captura de pantalla YouTube Ventaneando)

Como parte de las acciones posteriores a la controversia, el equipo de Ventaneando visitó la Fundación Yaakunah, donde Pedro Sola convivió con perros rescatados y conoció el trabajo de rehabilitación que realiza el hospital veterinario.

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Durante esa visita, el conductor reconoció que la experiencia fue “muy peculiar” y confesó que estuvo cerca de llorar al convivir con los animales. Posteriormente, también ofreció una disculpa pública en televisión.

En esa intervención aceptó que actuó con “falta de empatía”, mientras la polémica continúa generando opiniones encontradas. En ese contexto, las declaraciones de Susana Zabaleta reavivaron la conversación, aunque la actriz dejó claro que, al menos respecto a René Franco, su postura es definitiva: “Yo no lo odio, nada más lo ignoro”.

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