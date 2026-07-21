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México fue la mejor sede del Mundial 2026: Gobierno reconocerá a funcionarios involucrados en operativo de seguridad Kukulcán

Pese a los inconvenientes que se vivieron en los partidos del Tri, las autoridades coinciden en que la Copa Mundial fue todo un éxito

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La titular del Ejecutivo se encuentra satisfecha con el trabajo de su gabinete para el evento deportivo más grande de los últimos años.
La titular del Ejecutivo se encuentra satisfecha con el trabajo de su gabinete para el evento deportivo más grande de los últimos años. (Presidencia)

A un par de días de que se cerrara el telón del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró orgullosa de lo mostrado al público. En conferencia mañanera, la mandataria aseguró que México fue, por mucho, la mejor sede de los tres países involucrados y todo gracias a un solo componente.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo externó su agradecimiento al jugador más importante de esta justa mundialista: el público. Y es que, desde su perspectiva, la alegría y la pasión con la que alentaron a la Selección Mexicana y la calidez con la que abrazaron a equipos como España, Países Bajos, Colombia, Corea e Irak, entre otros, describe la personalidad del mexicano.

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“Vamos a hacer un reconocimiento a todos los que participaron en el operativo ‘Kukulkán’. Lo que todos sabemos, lo vimos, es que México fue la mejor sede de las tres y eso es gracias a la gente, por supuesto la organización, el trabajo en el tema de seguridad”, indicó.

“Pero lo más importante fue la alegría del pueblo de México que se transmitió a todas y a todos en nuestro país, pero al mundo entero”, enfatizó alegando que el ambiente que se vivió en CDMX, Guadalajara y Monterrey fue único en esta edición.

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Multitud de personas que portan banderas de México. Al fondo, el monumento del Ángel de la Independencia, edificios y cielo azul con nubes.
Locales y visitantes coincidieron en que la fiesta en tierras aztecas fue mucho mejor que en las otras dos sedes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

‘Saldo positivo’ en operativo mexicano

Con la conclusión de la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica, las autoridades federales y locales de México dieron por finalizado con “saldo positivo” el Plan Kukulkán (o Operativo Kukulkán), la megaestrategia de seguridad e inteligencia diseñada por el Gobierno de México para resguardar a deportistas, delegaciones y millones de aficionados internacionales durante el torneo más grande en la historia de la FIFA.

Liderado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en articulación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y los gobiernos estatales de las sedes (Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León), el operativo desplegó a más de 124,000 elementos de seguridad e inteligencia en todo el territorio nacional, convirtiéndose en el esfuerzo logístico-militar más amplio jamás ejecutado en el país para un evento deportivo.

Cientos de elementos de seguridad resguardaron a los asistentes y selecciones para que se desarrollaran los partidos de la mejor manera. (REUTERS/Ivan Arias)
Cientos de elementos de seguridad resguardaron a los asistentes y selecciones para que se desarrollaran los partidos de la mejor manera. (REUTERS/Ivan Arias)

Un blindaje integral en estadios, Fan Fests y vías de transporte

El Plan Kukulkán articuló las capacidades de más de 20 dependencias federales bajo un esquema integral basado en cuatro pilares: prevención, inteligencia, reacción inmediata y protección civil.

Del total de fuerzas desplegadas, más de 20,700 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional estuvieron asignados directamente al resguardo en campo de los polígonos mundialistas, apoyados por más de 56,000 policías locales tan solo en la capital del país. El operativo cubrió de manera prioritaria:

  • Sedes y estadios: Vigilancia perimetral y controles biométricos/reconocimiento facial en las inmediaciones del Estadio Azteca (CDMX), Estadio Akron (Guadalajara) y Estadio BBVA (Monterrey).
  • FIFA Fan Fests y zonas turísticas: Protección en centros de concentración masiva como el Zócalo capitalino, la Macroplaza de Monterrey y el Centro Histórico de Guadalajara.
  • Corredores de movilidad y aeropuertos: Custodia de delegaciones en trayectos desde aeropuertos internacionales, hoteles de concentración y campos de entrenamiento.
Multitud de personas con camisetas, sombreros y banderas de México en un evento al aire libre; una pantalla gigante muestra un partido de fútbol.
Los mexicanos adoptaron a varios equipos para apoyarlos durante el Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un balance positivo que reforzó la imagen internacional

Uno de los aspectos más destacados del Plan Kukulkán fue la cooperación en inteligencia con las agencias de seguridad de los países coanfitriones, Estados Unidos y Canadá. Mediante centros de mando unificados (C5) y sistemas de alerta temprana, las autoridades monitorearon en tiempo real los flujos migratorios y de transporte, ejecutando más de 280 operaciones de seguridad coordinadas a lo largo del certamen.

Las autoridades señalaron que la estrategia no solo buscó la presencia disuasiva en las calles, sino la neutralización previa de riesgos a través de labores de inteligencia que permitieron asegurar un entorno pacífico para los visitantes locales y extranjeros.

El titular de la SSPC y los mandos a cargo del Centro Coordinador de la Copa Mundial destacaron que la implementación del Plan Kukulkán cumplió con el objetivo de garantizar un ambiente festivo y seguro, reflejando una notable reducción de los índices delictivos en las ciudades sede durante el mes mundialista.

Con el retiro gradual de los dispositivos especiales tras la gran final del torneo, el Gobierno mexicano calificó de “misión cumplida” la ejecución del operativo, consolidando la capacidad organizativa y de respuesta del país ante eventos masivos de escala global.

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