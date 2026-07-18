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Hijo de Felipe Calderón critica a Sheinbaum por ir a la final del Mundial 2026 en EEUU, acusa que en México “tuvo temor a la rechifla”

Luis Felipe Calderón reprochó que la presidenta no fue a la inauguración en el Estadio Ciudad de México, pero sí vaya a “a la final más costosa de la historia”

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Luis Felipe Calderón criticó que Sheinbaum aceptó asistir a la final del Mundial 2026. | Presidencia / Instagram Luis Felipe Calderón
Luis Felipe Calderón criticó que Sheinbaum aceptó asistir a la final del Mundial 2026. | Presidencia / Instagram Luis Felipe Calderón

Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa, arremetió en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por confirmar su asistencia al partido final de la Copa Mundial FIFA 2026, entre Argentina y España, que se realizará este fin de semana en Nueva York, Estados Unidos.

En su cuenta de X, el hijo del exmandatario afirmó que a Sheinbaum “se le hizo fifi asistir a la inauguración del Mundial” el 11 de junio pasado, en el Estadio Ciudad de México, por lo que regaló su boleto para la ceremonia a una joven, quien acudió en su representación.

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En este sentido, Luis Felipe Calderón reprochó que, contrario a lo anterior, la mandataria asista al partido final al considerar que “por lo visto se le hace más austero viajar a la final más costosa de la historia, en la ciudad más cara del mundo”.

Asimismo, acusó que la presidenta no acudió a ninguno de los partidos de la Selección Mexicana por “temor a la rechifla” de los aficionados.

“No vayan a pensar que en México no fue a ninguno por temor a la rechifla, eh!”, dijo en un tono sarcástico en la misma publicación.

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Ayer, Sheinbaum Pardo confirmó su asistencia a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se celebrará en el estadio Nueva York-Nueva Jersey, tras recibir una invitación directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,

En entrevista con diversos medios de comunicación, la mandataria detalló que al partido final también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney, e indicó que dará más detalles de su participación al evento y adelantó que su regreso podría programarse para el lunes posterior a la final.

La Copa Mundial 2026 ha tenido partidos en México, Estados Unidos y Canadá. España y Argentina llegaron a la final después de siete encuentros, tres en la fase de grupos y cuatro en la etapa eliminatoria.

Sheinbaum arma quiniela sobre final del Mundial 2026 en ‘La Mañanera’

Durante su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ de este viernes 17 de julio, la presidenta fue cuestionada sobre a qué selección cree que ganará la final, a lo que ella respondió “que gane el el mejor”.

Sin embargo, también cuestionó a los reporteros que asistieron a la mañanera sobre quién apoya a Argentina y a España.

“No, eso ya saben acá los compañeros que nos reunimos en la Ciudad. Que gane el mejor. Ya hicimos nuestra quiniela. A ver, vamos a hacer la quiniela aquí. ¿Quién le va a España? Bájenla.

“Hay unos que no le van ni a uno ni a otro. ¿Quién le va a Argentina? Bueno, gana en la popularidad de las y los reporteros de Quintana Roo y de nacionales que vinieron a ‘La mañanera’ el día de hoy: el favorito es España.”, concluyó.

¿Por qué Sheinbaum no fue a la inauguración del Mundial 2026?

Claudia Sheinbaum no asistió a la inauguración del Mundial 2026 porque optó por regalar el boleto que le entregó la FIFA a una joven mexicana, como parte de un programa social que buscó hacer accesible el evento a personas de recursos limitados.

Desde marzo, la presidenta lanzó una convocatoria exclusiva para mujeres de entre 16 y 25 años, quienes concursaron mostrando su pasión y habilidades futbolísticas.

El boleto 0001 lo ganó Yolett Cervantes, joven veracruzana de raíces indígenas, quien acudió en representación de miles de participantes.

Esta mañana, Sheinbaum reveló que el gobierno federal recibió cerca de 500 boletos y decidió no destinar ninguno a funcionarios públicos. Todas las entradas fueron distribuidas entre ciudadanos destacados en programas deportivos y adultos mayores.

La mandataria reconoció que los altos precios de las entradas impiden que la mayoría de la población asista al estadio y defendió la política de acercar el Mundial a la gente a través de actividades públicas y la entrega de boletos sin privilegios para autoridades.

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