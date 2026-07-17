EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

En 1993, a bordo del avión que lo trasladaba desde Chiapas hasta el Estado de México tras ser detenido en Guatemala, Joaquín “El Chapo” Guzmán declaró ante el general Guillermo Álvarez Nahara que el entonces gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, brindaba protección a los hermanos Arellano Félix.
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este jueves 16 de julio al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel en Ensenada, Baja California, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha obtenido 25 órdenes de aprehensión contra objetivos vinculados a la red de contrabando de combustible que presuntamente lidera el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido en Ensenada este jueves 16 de julio.
Un joven de aproximadamente 25 años de edad fue asesinado la noche de este jueves al presuntamente resistirse a un asalto dentro de un autobús de pasajeros que circulaba sobre la autopista México-Puebla.