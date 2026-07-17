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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

El Chapo Guzmán reveló información clave respecto al ex gobernador de Baja California

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Una cinta amarilla con la frase "Escena del crimen" cruzada en primer plano, con manchas oscuras y marcadores numerados en el suelo.
Una cinta amarilla con la leyenda "Escena del crimen" acordonó el suelo de una casa donde se observan manchas y marcadores de evidencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
13:43 hsHoy

Ernesto Ruffo y Los Arellano Félix: lo que “El Chapo” Guzmán declaró sobre el exgobernador en 1993

A los señalamientos de sus presuntos nexos con el narco se sumaron las declaraciones del expresidente Felipe Calderón en 2017

Ernesto Ruffo Appel habría tenido pactos con los Arellano Félix, según El Chapo Guzmán. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ernesto Ruffo Appel habría tenido pactos con los Arellano Félix, según El Chapo Guzmán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 1993, a bordo del avión que lo trasladaba desde Chiapas hasta el Estado de México tras ser detenido en Guatemala, Joaquín “El Chapo” Guzmán declaró ante el general Guillermo Álvarez Nahara que el entonces gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, brindaba protección a los hermanos Arellano Félix.

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13:42 hsHoy

Así operaba la red de huachicol fiscal de Ernesto Ruffo según la FGR: usaba ferrocarriles y declaraba solo el 10% del combustible

La fiscal Ernestina Godoy aseguró que es la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta el momento, con un daño al erario estimado en más de 4,000 millones de pesos

Una infografía detalla la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel por contrabando de combustible en México y el daño fiscal estimado en 4.000 millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una infografía detalla la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel por contrabando de combustible en México y el daño fiscal estimado en 4.000 millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este jueves 16 de julio al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel en Ensenada, Baja California, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

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13:41 hsHoy

FGR revela quiénes integran la red de huachicol fiscal de Ernesto Ruffo: hay 25 objetivos

La FGR describe cuatro capas en la red: empresas importadoras, agentes aduanales, transporte ferroviario y empresas de distribución que vendían el combustible

TIJUANA BAJA CALIFORNIA 16JULIO2026.- El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del gobierno de México. Según información extraoficial su detención podría estar relacionada con presuntos temas de "huachicol fiscal”. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM
TIJUANA BAJA CALIFORNIA 16JULIO2026.- El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del gobierno de México. Según información extraoficial su detención podría estar relacionada con presuntos temas de "huachicol fiscal”. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM

La Fiscalía General de la República (FGR) ha obtenido 25 órdenes de aprehensión contra objetivos vinculados a la red de contrabando de combustible que presuntamente lidera el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido en Ensenada este jueves 16 de julio.

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13:34 hsHoy

Asalto a autobús en la autopista México-Puebla deja un joven muerto: se habría resistido al robo

Los hechos fueron en la autopista México-Puebla y los responsables lograron escapar

Asalto en transporte público sobre la autopista México-Puebla, deja una persona muerta (especial)
Asalto en transporte público sobre la autopista México-Puebla, deja una persona muerta (especial)

Un joven de aproximadamente 25 años de edad fue asesinado la noche de este jueves al presuntamente resistirse a un asalto dentro de un autobús de pasajeros que circulaba sobre la autopista México-Puebla.

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