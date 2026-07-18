Gigantescos arreglos florales cubren la tumba de “El Mencho” por el día en que habría cumplido 60 años

Arreglos florales en la tumba de "El Mencho". Crédito: Captura de pantalla

Decenas de arreglos florales —al menos 30, varios de ellos con figuras de gallos y santos de casi dos metros de altura— llegaron al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, el 17 de julio de 2026. La ofrenda marcó el que habría sido el cumpleaños número 60 de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido por el Ejército Mexicano en febrero de ese mismo año durante un operativo en Tapalpa.

Los arreglos comenzaron a arribar poco después de las 9:00 horas y el último de ellos llegó alrededor de las 14:00. El panteón, ubicado en el cruce de las avenidas Santa Margarita y Aviación, cierra sus puertas a las 15:00 horas.

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Entre las ofrendas destacaron tres figuras de gallos y tres santos de aproximadamente dos metros de altura, además de un caballo de tamaño real. El traslado de las piezas requirió el uso de grúas por sus dimensiones.

Varios de los arreglos con forma de gallo aludían al apodo “El Señor de los Gallos”, con el que también se conocía al jefe del CJNG. Otros hacían referencia a San Judas Tadeo.

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La infografía de Infobae detalla la cronología de eventos en la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ",El Mencho,", desde su muerte en febrero de 2026 hasta su cumpleaños número 60 en julio de ese año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la tarde llegó al cementerio un músico, quien informó que ofrecería una presentación en el lugar. El artista no precisó para qué familia realizaría la actuación.

Una patrulla de la Policía de Zapopan ingresó al panteón para labores de vigilancia. La presencia policial se sumó a la seguridad propia del recinto, que es un espacio privado.

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Roberto Alarcón Estrada y la posición de las autoridades de Jalisco

El Coordinador General Estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, reconoció que la administración del panteón permite el ingreso de personas que dejan flores en la tumba. “Sí llegan algunas otras personas a dejar arreglos florales a la tumba, la administración del panteón lo permite”, declaró el funcionario. Agregó que “fotos y videos sí hay, pero son de las mismas personas que al dejar algún arreglo se toman fotografías para sus propios fines”.

Alarcón Estrada descartó que existan reportes de hechos delictivos vinculados a las visitas al cementerio. No obstante, planteó la necesidad de una denuncia formal ante la Fiscalía en caso de detectarse personas armadas en el lugar.

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Imagen: Infobae México

Sobre los señalamientos de presuntos halcones en las inmediaciones del panteón, el coordinador indicó que dialogó con el comisario de Zapopan, Roberto López. López le informó que ninguna persona fue detectada en labores de vigilancia irregular.

El funcionario explicó que el cementerio, al ser un espacio privado, cuenta con vigilancia propia. La seguridad en el exterior corresponde a la Policía Municipal de Zapopan, sin perjuicio de que cualquier autoridad debe intervenir ante un delito.

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Incidentes previos en el panteón desde la muerte de “El Mencho” en febrero de 2026

Tras su muerte durante el operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Tapalpa, Oseguera Cervantes fue velado en el oriente de Guadalajara. Posteriormente fue trasladado al panteón privado de Zapopan, donde quedó sepultado.

Desde entonces, la tumba acumula visitas recurrentes y al menos dos incidentes documentados. El 3 de marzo de 2026, visitantes del panteón reportaron la presencia de hombres armados que tomaban fotografías junto al sepulcro, pese a la vigilancia municipal activa en el lugar.

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(Infobae-Itzallana)

El 2 de abril del mismo año se presentó otra queja, esta vez por presuntos halcones en las inmediaciones del cementerio. Ambos episodios motivaron la intervención de las autoridades municipales de Zapopan.

La muerte de “El Mencho” y el operativo de la Sedena en Tapalpa

La Sedena confirmó la muerte del líder del CJNG mediante un comunicado oficial. El documento señaló que fuerzas especiales del Ejército Mexicano, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, ejecutaron la operación en Tapalpa.

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Durante el enfrentamiento, cuatro integrantes del CJNG murieron en el lugar y tres más fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Oseguera Cervantes fue uno de los que perdieron la vida en ese traslado.

La Sedena detalló que el operativo contó con información complementaria de autoridades de Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral. Además del líder del cártel, fueron detenidos otros dos integrantes de la organización y se aseguró armamento que incluía lanzacohetes.

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El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de USD 15 millones por información que condujera a la captura de Oseguera Cervantes, cifra elevada en diciembre de 2024. El gobierno mexicano, por su parte, había publicado desde agosto de 2018 una oferta de hasta 30 millones de pesos en el Diario Oficial de la Federación.