“¿Por qué golpean al portero?”: Girlies ven León vs. Atlas y descubren otro truco de la Liga MX

Jugadores de León van a quitarle el balón al portero del Atlas (Captura de pantalla/Fox)

El duelo León vs Atlas de este viernes 17 de julio dejó una de las escenas más virales y desconcertantes para las nuevas aficionadas de la Liga MX: tres jugadores del León corrieron a quitarle el balón de las manos al portero rival después de un gol.

El clip, que circuló en redes sociales, provocó sorpresa, risas y preguntas entre las girlies y armys que apenas se están familiarizando con los rituales y mañas del futbol mexicano.

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El momento viral: tres contra el portero

La jugada se registró al minuto 77, luego de que Jordi Cortizo anotó el segundo gol del León. El portero del Atlas, Antonio Sánchez, corrió para tomar el balón que había entrado en su portería, intentando retrasar la reanudación del juego.

De inmediato, Alfonso Alvarado, Jordi Cortizo y Édgar Guerra, todos del León, corrieron detrás de él para arrebatarle la pelota.

Jugadores de León le quitan el balón a portero del Atlas (Captura de pantalla/Fox)

Lograron quitársela entre forcejeos, mientras el silbante se acercaba para calmar el momento. El episodio se viralizó y generó una ola de reacciones, sobre todo entre quienes viven su primer torneo como fans.

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Así lo vieron las girlies en X

Las nuevas aficionadas reaccionaron con desconcierto y humor. Estos son algunos de los comentarios que aparecieron:

“Nmms, ¿por qué se estaban vergueando al portero? O SEA JAJAJAJAJAJA Q PEDO”, escribió una usuaria en X.

Otra resumió el asombro colectivo: “NO PUEDO COMO QUEDÓ JAJAJAJAJAJA”.

Jugadores de León le quitan el balón a portero del Atlas (Captura de pantalla/Fox)

Para muchas, el momento no tenía sentido y parecía demasiado agresivo para un partido de futbol. Los comentarios siguieron con memes, clips repetidos.

El episodio se convirtió en tema de conversación entre las girlies que apenas debutan en la Liga MX, quienes compartieron su confusión y, al mismo tiempo, celebraron la intensidad y el caos del futbol mexicano.

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La viralidad del clip dejó claro que la mirada fresca de las nuevas aficionadas aporta preguntas y risas a cada jornada.

Las respuestas de los aficionados de siempre

Los comentarios de quienes llevan años siguiendo la Liga MX no tardaron en aparecer, la mayoría en tono de burla y explicación:

“Jajajajajaj nunca me había puesto a pensar que alguien que no sabe de fútbol se le podría hacer rarísimo esto jajajajajaj”.

“Andan preguntando este tipo de mamadas jajajajajaj ojalá se chinguen toda la liga, ya me estoy acostumbrando a verlas en este desmadre”.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Atlas - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 25, 2026 Atlas' Arturo Gonzalez celebrates scoring their first goal with Gaddi Aguirre REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Por qué pasó eso con el portero?

Uno de los aficionados explicó:

“Porque el equipo que anotó el gol tiene prisa por empatar el partido y no perder. No va a celebrar para reanudar el juego rápido. El portero agarra el balón para hacer tiempo y ganar, no lo están vergueando, le quieren quitar la pelota a la fuerza”.

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Otro usuario detalló: “El equipo que metió el gol todavía le faltaban más goles para ganar el partido, entonces el portero se la queda para ‘enfriar’ el juego, por eso van en chinga por el balón para acomodarlo a mitad del campo y seguir jugando”.

Las explicaciones buscaron bajar la tensión y mostrar que se trata de una práctica común en el futbol mexicano, aunque para quienes lo ven por primera vez resulte una locura.

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El León vs Atlas: goles, prisa y polémica

El partido entre León y Atlas terminó 3-2 a favor de los rojinegros, en un duelo que marcó el debut de ambos en el Apertura 2026.

Un grupo de jóvenes mujeres con camisetas y bufandas de equipos de la Liga MX observa un partido de fútbol en televisión, mientras disfrutan de botanas mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los goles del Atlas corrieron a cargo de Juan Pablo Vigón, Edgar Zaldívar y Brian Lozano, mientras que León descontó con tantos de Alfonso Alvarado y Jordi Cortizo.

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El momento viral con el portero ocurrió justo cuando León buscaba remontar y Atlas intentaba enfriar el partido con cualquier artimaña posible, incluida la retención del balón.

La acción de los tres jugadores del León arremetiendo contra el portero de Atlas para recuperar el esférico se suma a la lista de episodios insólitos que caracterizan a la Liga MX y que, para las nuevas generaciones de aficionadas, representan una fuente constante de sorpresa y diversión.

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