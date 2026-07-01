Claudia Sheinbaum y Clara Brugada disfrutan juntas el partido México vs Ecuador desde Azcapotzalco

Crédito: Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum para seguir juntas el partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, cuyo inicio está programado para las 20:00 horas.

Ambas asistirán al encuentro con aficionados que se reúnen para vivir el ambiente mundialista.

A través de sus redes sociales, Brugada compartió una fotografía junto a la mandataria federal y expresó su entusiasmo por disfrutar el encuentro con las familias de Azcapotzalco.

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“Llegamos con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum a compartir la pasión del Mundial”, escribió, al destacar el ambiente de unidad y apoyo a la Selección Mexicana previo al silbatazo inicial.

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