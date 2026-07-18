Osamu Menéndez comparte emotiva foto con Mauro de bebé tras la tragedia

Osamu Menéndez compartió una foto de bebé de Mauro (Instagram)

Durante la mañana de este 18 de julio, Osamu Menéndez, músico cubano y padre de Mauro, compartió una imagen que ha conmovido a quienes siguen de cerca la noticia del fallecimiento del hijo mayor de Aylín Mujica.

La publicación se suma a los múltiples mensajes de apoyo y solidaridad que la familia recibe tras la confirmación de la tragedia.

Osamu Menéndez muestra foto con Mauro de bebé

Esta mañana, Osamu Menéndez reposteó en su cuenta de Instagram la historia de Evelyn Betancourt, quien publicó una foto antigua en la que aparece él junto a Mauro siendo apenas un niño.

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El mensaje dirigido a Osamu expresa:

“Querido @osamumenendez_oficial, solo el que te conoce y conoce tu vínculo con Maurito puede imaginarse parcialmente lo que estás viviendo. Te tengo en mi mente y corazón, en mis oraciones, y te acompaño con amor y respeto en estos momentos tan difíciles. Todos los que conocimos a Maurito y lo quisimos desde que era un bebé estamos contigo, con @aylinmujic, con Yory y el resto de la familia. Que mi abrazo te alcance y te arrope”.

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El cantante compartió una foto con su hijo (Instgram)

La imagen y las palabras resonaron entre amigos, colegas y seguidores del músico, quienes han expresado su acompañamiento en redes sociales.

Confirmación de la muerte de Mauro por parte de Osamu

La noticia sobre la muerte de Mauro Menéndez fue confirmada por el propio Osamu a través de un mensaje en sus perfiles sociales.

“Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus condolencias”, escribió el músico cubano.

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El mensaje se viralizó rápidamente y recibió una ola de respuestas de personas cercanas, colegas y seguidores que le han hecho llegar su apoyo en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Reportes señalan que Mauro, hijo de Osamu, habría fallecido este 17 de julio (Instagram)

Mensajes de pésame y apoyo en redes sociales

La publicación de Osamu generó decenas de mensajes de consuelo en Facebook, donde amigos y conocidos expresaron su solidaridad. Entre las respuestas destacan:

“A te lo dije por privado hermano. Estoy contigo en este momento tan duro!, la verdad se me parte el alma por verte en este momento!”

“Mi más Sentido Pésame mi Hermano!! De verdad lo Siento Mucho en el Corazón!!”

“Sin palabras … que dolor tan grande Rip”

“Mis condolencias. Mis pensamientos están con ustedes.”

“Dios mío !! Q triste !! Q dolor tan grande !! EPD tu hijo ! Lo siento muchísimo”

“Osamu fuiste un padre siempre y orgulloso de tu hijo, siempre te sentías orgulloso de él, recuerda siempre los hermosos recuerdos que tienen de todo lo que vivieron juntos, mis más sentido pésame a su mamá Aylín y también a Yory”

“Siento tu pérdida que Dios te dé la fuerza para soportar tan inmenso dolor. Mis condolencias para ti y toda la familia. Que Descanse en Paz tu querido hijo Mauro”

Mauro Menéndez (ig/maahez)

Las muestras de afecto y las condolencias también han llegado en forma de imágenes, corazones y palabras de aliento de seguidores de distintas partes.

Lo que se sabe de la muerte de Mauro Menéndez

De acuerdo con reportes extraoficiales de la periodista Mandy Fridmann, Mauro Menéndez habría fallecido tras sufrir un infarto en Barbados, donde se encontraba para participar en un juego de béisbol.

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(Instagram)

El joven, conocido como MAAHEZ en la escena musical, había superado recientemente una neumonía. Su madre, Aylín Mujica, recibió la noticia mientras grababa en Colombia. Actualmente, tanto Aylín como Osamu realizan los trámites para repatriar el cuerpo del joven a Miami.

La familia ha solicitado privacidad en estos momentos y agradece las muestras de cariño y apoyo recibidas en redes sociales.