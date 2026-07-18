Autoridades mexicanas investigan posible vínculo de lechuga con brote de ciclosporiasis en Estados Unidos

Ciudadanos de EEUU presentan enfermedades estomacales por lechuga(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias y agroalimentarias de México activaron una investigación preventiva tras el brote de ciclosporiasis registrado en Estados Unidos, con el propósito de revisar la cadena de suministro relacionada con la lechuga y reforzar las medidas de vigilancia. La acción es encabezada por la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección General de Epidemiología (DGE), en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

El grupo técnico interinstitucional mantiene en marcha diversas acciones para esclarecer los hechos y aplicar las medidas de prevención que resulten necesarias. Entre ellas se encuentran inspecciones, análisis de trazabilidad e intercambio permanente de información técnica con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), con el objetivo de reducir cualquier riesgo para la salud pública.

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Las dependencias federales señalaron que la revisión se desarrolla bajo un enfoque estrictamente de protección y que el sistema nacional de vigilancia continúa operando para proteger tanto a los consumidores nacionales como a los productos destinados a la exportación, mientras avanzan las indagatorias en ambos países.

México fortalece la vigilancia sanitaria por posibles afectaciones de lechuga

De acuerdo con el comunicado conjunto, como parte de estas acciones, se realizan visitas de inspección y análisis de trazabilidad sustentados en un intercambio constante de información técnica con la FDA. Las instituciones mexicanas señalaron que estas tareas tienen un carácter preventivo y buscan mitigar cualquier riesgo sanitario mientras continúa el proceso de investigación.Cofepris recordó que México dispone de un sistema de verificación destinado a proteger tanto el consumo interno como los alimentos que se exportan, mecanismo que permanece activo para supervisar los productos involucrados y garantizar el cumplimiento de las medidas de inocuidad.

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La infografía de Infobae explica el riesgo de la cyclospora en vegetales frescos y los métodos de prevención, con un periodo de incubación de hasta dos semanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigación busca confirmar el origen de la contaminación para prevenir enfermedad en EEUU

Las autoridades de Estados Unidos informaron que el brote está relacionado epidemiológicamente con lechuga iceberg rallada servida en establecimientos de una cadena de comida ubicada en distintos estados del país.

Hasta el momento, el reporte oficial registra mil 644 casos, 94 hospitalizaciones y ninguna defunción, con fechas de inicio de síntomas entre el 13 de mayo y el 13 de julio de 2026.

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Según la información compartida por la FDA, el seguimiento apunta a un solo proveedor de esta verdura que abasteció a los negocios involucrados. Sin embargo, las dependencias mexicanas enfatizaron que la indagación permanece en curso y aclararon que identificar el país de origen del producto constituye únicamente un dato de registro, por lo que no demuestra que la contaminación se haya producido en territorio mexicano.

En ese contexto, señalaron que ambas naciones mantienen una colaboración para identificar la fuente de la enfermedad y proteger la salud de la población estadounidense.

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Como medida adicional, la Dirección General de Epidemiología emitió el pasado 15 de julio un Aviso Preventivo de Viaje por Brote Multiestatal de Ciclosporiasis en Estados Unidos, con recomendaciones dirigidas a las personas que viajan a las entidades afectadas.

Asimismo, Senasica anunció que fortalecerá el trabajo con las unidades de producción agrícola para reforzar la aplicación de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC), además de promover mejores prácticas en el campo mexicano.

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Las secretarías de Salud y Agricultura reiteraron el compromiso del Gobierno de México de proteger a la población mediante acciones sustentadas en evidencia científica y en los estándares nacionales e internacionales de inocuidad alimentaria. También exhortaron a la ciudadanía y a los integrantes de la cadena productiva a consultar únicamente información proveniente de canales oficiales y evitar la difusión de datos no confirmados que puedan generar desinformación o afectar de manera injustificada al sector agroalimentario nacional.