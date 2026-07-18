Caen cinco policías, resultaron ladrones de casas en Iztapalapa: así era su modus operandi

Algunos de los agente señalados de robar casas Foto: Especial

Cinco policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), adscritos al Sector Oasis en Iztapalapa, fueron detenidos el 16 de julio de 2026 por su probable participación en robo a casa habitación y tentativa de homicidio calificado; el caso derivó de una investigación interna y de dos carpetas de investigación, y los agentes quedaron en prisión mientras un juez definía su situación jurídica.

La captura alcanzó a cinco elementos en activo: tres mujeres señaladas por robo calificado y dos hombres imputados por robo calificado y tentativa de homicidio calificado. La indagatoria apuntó a que formaban una célula delictiva que aprovechaba su condición de policías y sus conocimientos operativos para cometer los delitos.

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Las órdenes de aprehensión se cumplimentaron dentro de la base del sector, ubicada en Canal de San Juan número 49, en la colonia Ejército Constitucionalista. En ese punto, personal de áreas de inteligencia y de Asuntos Internos les notificó los mandamientos judiciales y sus derechos.

La investigación ubicó a tres mujeres y dos hombres del mismo sector policial

La investigación fue realizada de manera conjunta por la Dirección General de Asuntos Internos y la FGJ CDMX. La fiscalía capitalina precisó que el operativo fue resultado del seguimiento técnico a dos carpetas de investigación abiertas dentro de las acciones institucionales de combate a la corrupción.

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Los reportes identificaron a cuatro de los detenidos como Esteban “N”, Nayeli “N”, Yessica “N” y Miriam “N”. Hasta ese momento, las autoridades no dieron a conocer la identidad del quinto elemento involucrado.

Después de la captura, las tres uniformadas y los dos agentes fueron trasladados a distintos centros penitenciarios de la capital. Ahí quedaron a disposición de la autoridad judicial para continuar su proceso penal.

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El dato central del caso fue ese: no se trató de una detención externa ni de un operativo contra civiles, sino del arresto de policías en funciones señalados por delitos que debían perseguir. La propia corporación ejecutó las capturas contra elementos adscritos a una zona que tenían encomendada proteger y vigilar.

Las indagatorias apuntaron a robos en viviendas de Iztapalapa y Coyoacán

Las primeras indagatorias señalaron que el grupo operaba principalmente en Iztapalapa, aunque también habría actuado en otras zonas de la Ciudad de México, entre ellas Coyoacán. Hasta ese momento no se había informado cuántos robos se les atribuían ni cuántas víctimas podrían estar relacionadas con el caso.

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También se difundió un video en redes sociales que habría mostrado el modo en que presuntamente actuaban. En las imágenes se observó a varios hombres llegar a una vivienda, tocar el timbre y gritar el nombre de una persona para verificar si el inmueble estaba vacío.

Cuando confirmaban que nadie respondía, presuntamente entraban a la casa para cometer el robo. Esa mecánica coincidió con la línea de investigación que siguieron las autoridades sobre una banda dedicada al robo a casa habitación.

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Los tres se aproximaron al conductor del camión portando un arma de fuego y lo amenazaron para obligarlo a detener la marcha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscalía sostuvo que los imputados habrían usado su investidura para integrar esa célula delictiva. Además de las acusaciones por robo, dos de ellos enfrentaron cargos por tentativa de homicidio calificado.

La SSC anunció depuración interna y rechazo a conductas delictivas

La SSC informó que las detenciones formaron parte de las acciones para investigar y sancionar posibles delitos cometidos por servidores públicos. La corporación sostuvo que buscaba combatir la corrupción y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

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En su posicionamiento, la dependencia rechazó cualquier conducta contraria a los protocolos de actuación policial y cualquier acto que vulnerara los derechos de la ciudadanía. También afirmó que ese tipo de hechos aislados afectaban el prestigio y la vocación de servicio de la mayoría de sus integrantes.

Con un rostro desencajado, el joven periodista explicó que dejaron la casa sin nada. Crédito: TikTok @jorgejaramillo_

La secretaría añadió que mantendría la depuración interna y el combate frontal a la corrupción como una línea prioritaria. Mientras tanto, las investigaciones siguieron abiertas para establecer si existían más víctimas o posibles implicados y para determinar la responsabilidad penal de los detenidos.

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Al momento de su captura, los cinco policías no opusieron resistencia. Su situación jurídica quedaría definida en las horas siguientes ante el juez que los requirió.

Cinco policías del Sector Oasis en Iztapalapa fueron detenidos por robo calificado y, en dos casos, tentativa de homicidio calificado.

La investigación fue conjunta entre Asuntos Internos y la FGJ CDMX, y derivó de dos carpetas de investigación.

Los agentes fueron trasladados a distintos centros penitenciarios y las indagatorias siguieron para ubicar más víctimas y posibles implicados.