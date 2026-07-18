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Hombre subió a torre de la L1 del Cablebús y suspenden el servicio para rescatarlo

De alrededor de 30, años el sujeto estaba sin camisa y eufórico, por lo que investigan si se encuentra bajo efectos de alcohol o drogas, autoridades le facilitaron hablar por celular con familiares

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El hombre sin camisa y visiblemente eufórico subió a una torre de la Línea 1 del Cablebús en La Pastora - Indios Verdes, en la Ciudad de México Foto: Captura de pantalla video Jorge Becerril
El hombre sin camisa y visiblemente eufórico subió a una torre de la Línea 1 del Cablebús en La Pastora - Indios Verdes, en la Ciudad de México Foto: Captura de pantalla video Jorge Becerril

Un hombre escaló una torre del Cablebús este sábado 18 de julio en avenida Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y la situación obligó a suspender de forma temporal el servicio de la Línea 1 para reducir riesgos a usuarios y al propio sujeto.

La interrupción afectó el tramo entre Indios Verdes y La Pastora, mientras personal de emergencia trabajó en la zona para bajar a la persona que permaneció sobre la estructura durante varios minutos, de acuerdo con la información difundida por el sistema.

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Los hechos se registraron por la mañana en avenida Ticomán, entre las estaciones Indios Verdes y Ticomán, donde se reportó la presencia del hombre sobre una de las torres del transporte. Ante el incidente, se determinó detener la operación del Cablebús como medida preventiva.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, quienes implementaron un operativo para dialogar con el sujeto y lograr que descendiera sin que se reportaran incidentes mayores. Tras varios minutos de labores, los policías consiguieron bajarlo de la estructura.

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Las imágenes muestran a un hombre sobre la estructura de una torre de la Línea 1 del Cablebús. Múltiples cabinas del sistema de transporte aéreo son visibles en movimiento y detenidas. Ambulancias y vehículos de tránsito se observan en la vía pública bajo la torre. La acción del individuo provocó la suspensión del servicio de las estaciones La Pastora a Indios Verdes en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX. Este video es una cobertura de evento.

El Cablebús informó que, mientras se mantenían las maniobras de seguridad en la zona, la operación se mantuvo como servicio provisional de Cuautepec y Antena Tlalpexco a La Pastora. En ese lapso, no hubo servicio temporalmente en Indios Verdes y La Pastora.

Hasta ese momento, las autoridades no habían informado las causas por las que el hombre subió a la torre, ni si fue puesto a disposición del Ministerio Público o recibió atención médica. El servicio permaneció suspendido de forma temporal mientras concluían las maniobras, sin que se precisara la hora de restablecimiento total de la operación normal.

  • Un hombre escaló una torre del Cablebús en avenida Ticomán, en Gustavo A. Madero, el sábado 18 de julio.
  • Se suspendió temporalmente la Línea 1 en el tramo La Pastora–Indios Verdes y se aplicó servicio provisional.
  • La SSC intervino y logró bajar al sujeto; no se reportaron incidentes mayores ni se informaron las causas.
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Historia del Cablebús

La CDMX inauguró el 11 de julio la primera línea del Cablebús, un sistema con 377 cabinas que buscó reducir tiempos de traslado, ampliar la conexión con el transporte masivo y acercar oportunidades de movilidad a zonas con alta densidad poblacional y marginación.

Cada cabina tuvo capacidad para hasta 10 pasajeros. El sistema fue presentado como el más grande de América y el más moderno en su tipo, además de construirse bajo estándares europeos orientados a la seguridad y la confiabilidad para los usuarios.

La puesta en marcha marcó un cambio en la infraestructura urbana de la ciudad porque incorporó una opción de transporte aéreo pensada para aliviar la carga sobre las vialidades terrestres. También se planteó como una alternativa de movilidad más amigable con el medio ambiente.

La Línea 1 operó en Gustavo A. Madero con 63 torres

La Línea 1 corrió de Indios Verdes a Cuautepec y se ubicó en la alcaldía Gustavo A. Madero. En su recorrido contó con 63 torres y utilizó tecnología de telecabina monocable de pinzas desembragables.

Ese trazado también se integró con sistemas masivos de transporte, lo que amplió las posibilidades de traslado para quienes viven en una de las zonas más pobladas del norte de la capital. La obra buscó ofrecer viajes más ágiles en áreas donde los traslados por tierra solían ser más largos.

La Línea 2 conectó Constitución de 1917 con Santa Marta en Iztapalapa

La Línea 2 enlazó Constitución de 1917 con Santa Marta y atendió zonas de alta marginación y gran concentración de habitantes en Iztapalapa. Su operación también incluyó conexión con áreas de espacios públicos recuperados.

El proyecto fue planteado como una herramienta para reducir desigualdades al comunicar territorios con acceso limitado a servicios, empleo y otras oportunidades urbanas. Con esa conexión, el Cablebús buscó fortalecer una movilidad más equitativa y apoyar un desarrollo urbano más ordenado.

La primera línea del Cablebús fue inaugurada el 11 de julio en la CDMX.

El sistema operó con 377 cabinas para 10 pasajeros cada una.

La Línea 1 unió Indios Verdes con Cuautepec y la Línea 2 conectó Constitución de 1917 con Santa Marta.

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