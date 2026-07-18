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Yoraisy Gómez, esposa de Osamu, llora la muerte de Mauro con desgarrador audio: “El dolor es tan inmenso”

La madrastra del joven DJ mostró su angustia ante la situación familiar que atraviesan

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Yoraisy Gómez comparte un mensaje de audio en redes sociales. La pantalla muestra un fondo negro con texto blanco que indica la dificultad para responder llamadas por dolor. Un emoji de corazón roto acompaña el texto. La pista de audio visible representa el mensaje de gratitud y tristeza expresado por Gómez tras la muerte de Mauro Menéndez. El video es una publicación de tipo personal en redes.

La muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, sigue generando reacciones profundas entre sus seres queridos.

En medio del duelo, la actual esposa de Osamu, Yoraisy Gómez, compartió en redes sociales un mensaje y audio conmovedor, mostrando el dolor que embarga a toda la familia tras la repentina partida del joven productor y DJ.

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Yoraisy Gómez expresa el dolor por la ausencia de Mauro

Durante la mañana de este 17 de julio, Yoraisy compartió un audio a través de sus historias de Instagram.

"Buenos días. Eh, yo agradezco cada mensaje. No saben lo importante que ha sido [solloza] para mi familia y para mí tantos mensajes”.

La esposa de Osamy rompió en llanto al decir:

“Desgraciadamente, el dolor es tan inmenso, tan desgarrador, tan terrible, que yo no sé cuándo pueda volver a una vida normal. Pero de verdad, gracias, gracias, gracias por tantos mensajes tan bonitos de aliento y de apoyo”.

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Yoraisy Gómez Mauro -México- 18 julio
La madrastra de Mauro lamentó la muerte del joven (Instagram)

Yoraisy no sabe cómo decirle a su hijo que Mauro murió

El pasado 17 de julio, Yoraisy Gómez publicó en su cuenta de Instagram una serie de post e historias donde lamenta la muerte de Mauro y da testimonio del vacío que deja en la familia.

“Que hago con tanto tanto tanto dolor”, escribió en una de sus publicaciones, acompañada de una serie de imágenes y videos donde está su hijo pequeño Oliver, Mauro y Osamu.

En su mensaje, Gómez plasma la dificultad de explicarle a su hijo Oliver la ausencia de su hermano mayor:

“Cómo le explico a Oliver que no volverás, que ya no habrá un abrazo tuyo de esos sinceros apretados, que no abrirás sus brazos para cargarlo, cómo le explico que su hermano mayor ya no está. Dios, por qué nos hiciste esto, no lo merecemos.”

Yoraisy Gómez sobre mauro -México- 18 julio
La esposa de Osamu lamentó la muerte del joven (Instagram)

Yoraisy, quien siempre consideró a Mauro como un hijo, subrayó el cariño y la admiración que sentía por él:

“Mau, sabes que para mí eras otro hijo y me quedo con tu sonrisa explosiva, me quedo con esa dulzura en tu mirada, me quedo con ese ‘Yory, qué rico te quedó esta comida’. Cómo podemos continuar sabiendo que no estás. Demasiado dolor.”

En otra historia, compartió una foto de Mauro y escribió: “Mi muchacho bonito ya no volverá. Desgarrador es lo que siento”.

Esposa de Osamu y madre de Oliver

Yoraisy Gómez es la esposa actual de Osamu Menéndez. Juntos tienen a Oliver, hijo menor de Osamu, quien mantenía una relación cercana con Mauro, su hermano mayor.

En sus mensajes, Gómez hace referencia a la complicada tarea de explicarle a Oliver la pérdida y la ausencia definitiva de Mauro, lo que añade una dimensión aún más dolorosa al duelo familiar.

Yoraisy Gómez Mauro -México- 18 julio
La madrastra de Mauro lamentó la muerte del joven (Instagram)

El vínculo entre Yoraisy y Mauro trascendía la relación de madrastra; en sus palabras, se sentía parte de su vida y así lo expresa públicamente, resaltando el lugar especial que Mauro tenía en la dinámica familiar.

Osamu Menéndez confirma la muerte de Mauro

La noticia del fallecimiento fue confirmada por el propio Osamu Menéndez, quien publicó en sus redes sociales: “Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus condolencias.”

El mensaje provocó una ola de respuestas solidarias y mensajes de apoyo de amigos, colegas y seguidores, quienes acompañan a la familia en este momento.

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió a los 30 años (ig/maahez)
Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió a los 30 años (ig/maahez)

Osamu y Aylín Mujica se encuentran actualmente realizando los trámites para repatriar el cuerpo de Mauro a Miami, donde reside la familia.

El recuerdo de Osamu con Mauro de bebé

En medio del duelo, Osamu compartió una imagen con Mauro cuando era niño, reposteando una historia de Evelyn Betancourt.

El mensaje de Betancourt destaca el vínculo y el amor entre padre e hijo: “Solo el que te conoce y conoce tu vínculo con Maurito puede imaginarse parcialmente lo que estás viviendo. Te tengo en mi mente y corazón, en mis oraciones, y te acompaño con amor y respeto en estos momentos tan difíciles.”

osamu menéndez y mauro -México- 18 julio
El cantante compartió una foto con su hijo (Instgram)

La publicación evoca la memoria de Mauro desde sus primeros años y el cariño de quienes lo conocieron desde pequeño, sumando un testimonio más al dolor colectivo por su partida.

Lo que se sabe de la muerte de Mauro

Mauro Menéndez, conocido en la escena musical como MAAHEZ, habría fallecido en Barbados tras sufrir un infarto, según reportes la periodista Mandy Fridmann.

Según la versión extraoficial, el joven había superado recientemente una neumonía y viajó a la isla para participar en un juego de béisbol. Tanto Osamu como Aylín Mujica están a cargo de los trámites para repatriar su cuerpo y ofrecerle una despedida en Miami. La familia ha pedido privacidad y agradece las muestras de cariño.

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