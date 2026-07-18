México

Gaseros de Chimalhuacán denuncian extorsiones y exigen intervención federal: temen ataques contra empleados y clientes

Empresarios gaseros aseguran que al menos 30 expendios de Gas LP han recibido amenazas de un grupo criminal vinculado a la Chokiza, exigen pagos semanales de 15 mil pesos

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Homicidio gasera Atizapán de Zaragoza Edomex 2
Gaseros del municipio de Chimalhuacán denunciaron extorsiones (especial)

Integrantes de la asociación de gaseros y permisionarios dedicados a la venta de Gas Licuado de Petróleo (Gas LP) en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, denunciaron ser víctimas de una creciente ola de extorsiones y exigieron la intervención inmediata del Gobierno Federal para frenar la violencia que, aseguran, pone en riesgo tanto a trabajadores como a clientes.

Los empresarios afirmaron que, pese a haber presentado al menos cinco denuncias formales ante el Ministerio Público, las investigaciones no han avanzado y las amenazas continúan. Incluso señalaron un presunto contubernio entre grupos delictivos y autoridades municipales y estatales, debido a la falta de acciones para detener a los responsables.

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La denuncia tomó mayor relevancia luego de que un video comenzó a circular en redes sociales, donde se observa el momento en que dos hombres armados llegan a bordo de una motocicleta a una estación de Gas LP ubicada en Chimalhuacán.

En las imágenes se aprecia cómo uno de los sujetos desciende del vehículo y entrega una carta a una despachadora. En el documento, los presuntos delincuentes exigen el pago semanal de 15 mil pesos como “cuota” de extorsión.

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Además, advierten que, en caso de no cumplir con el pago, comenzarán a incendiar los puntos de venta y atacarán tanto a los trabajadores como a los clientes que acudan a abastecerse.

Grupo criminal presume controlar la zona oriente del Edomex

La Chokiza y Azucena Cisneros
El grupo criminal La Chokiza opera en Ecatepec y se le ha relacionado con la alcaldesa Azucena Cisneros Crédito: (FB Brenda Hrs | legismex)

De acuerdo con los testimonios, las cartas entregadas a las gaseras están firmadas por una supuesta “filial” de La Chokiza, organización criminal que, según los denunciantes, opera en diversos municipios de la zona oriente del Estado de México.

Los documentos contienen información detallada sobre cada establecimiento, incluyendo el número de empleados, horarios de entrada y salida, así como datos sobre los domicilios particulares de algunos trabajadores.

Esta información ha generado preocupación entre los empresarios, quienes consideran que el grupo delictivo mantiene vigilancia permanente sobre sus operaciones y podría escalar la violencia si las víctimas se niegan a pagar las cuotas exigidas.

Al menos 30 gaseras habrían recibido amenazas

Suspensión gaseras clandestinas Ecatepec de Morelos Edomex Protección Civil Edomex
Suspenden gaseras clandestinas

De acuerdo con representantes del gremio gasero, el mismo modus operandi se ha repetido en por lo menos 30 expendios de Gas LP distribuidos en distintas zonas de Chimalhuacán.

Explicaron que en cinco de esos establecimientos ya se registraron agresiones contra empleados e incluso intentos de incendiar las instalaciones, situación que incrementó el temor entre los propietarios y trabajadores.

“Así, con ese mismo modus operandi han entregado la carta a por lo menos 30 gaseras aquí en Chimalhuacán; en cinco de esos lugares han agredido a los empleados o los han intentado quemar”, señaló, bajo condición de anonimato, el representante legal de una de las empresas afectadas.

Denuncian inacción de autoridades del Estado de México

Xóchitl Flores Jiménez Chimalhuacán Edomex
Xóchitl Flores Jiménez Chimalhuacán Edomex (redes)

Los empresarios aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la policía municipal e incluso la alcaldesa de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, ya tienen conocimiento de los hechos.

Sin embargo, lamentaron que hasta el momento no exista una estrategia efectiva para proteger a los negocios ni para detener a los responsables de las amenazas.

“Por eso creemos que están coludidos o algo pasa ahí. Esa inacción de las autoridades da mucho miedo”, expresó el representante legal.

Añadió que incluso existe temor entre las víctimas para solicitar avances en las investigaciones, pues consideran que podría haber filtración de información hacia los grupos delictivos.

Piden intervención de la Guardia Nacional y del Ejército

Vista trasera de una patrulla blanca de la Guardia Nacional con un oficial de pie al lado, frente a una caseta de peaje con varios autos. Un cono naranja está en primer plano
Víctimas piden que actúen la GN y el ejército ante la inacción del gobierno estatal y municipal (X/GN_Carreteras)

Ante el incremento de las amenazas, los empresarios solicitaron la intervención urgente de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en el municipio y evitar una tragedia.

Señalaron que el objetivo es prevenir ataques antes de que ocurran hechos con consecuencias fatales para trabajadores o consumidores.

“Queremos evitar una desgracia por un hecho que estamos denunciando en tiempo y forma. Se está avisando y queremos prevenir, pero sin la ayuda de las autoridades será complicado”, afirmó el representante del gremio.

Mientras tanto, el gremio gasero reiteró su llamado a las autoridades federales para que intervengan de manera inmediata y garanticen la seguridad de los trabajadores, los establecimientos y la población que diariamente acude a comprar Gas LP en Chimalhuacán.

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