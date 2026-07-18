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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 18 de julio: gaseros de Chimalhuacán denuncian extorsión y amenazas

Empresarios del sector de Gas LP en Chimalhuacán alertaron sobre una ola de extorsiones, agresiones y amenazas de incendio contra empleados y clientes

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La tarde de ayer, diversos hechos vinculados a la seguridad, el narcotráfico y el crimen organizado en México marcaron la agenda informativa. La jornada estuvo atravesada por detenciones relevantes, sentencias judiciales y posicionamientos políticos sobre casos de alto perfil, en medio de un contexto de tensión por la violencia criminal en varias regiones.

Entre los sucesos centrales, la detención de Jesús Plácido Galindo, promotor indígena del CIPOG-EZ en Guerrero, generó polémica y protestas de organizaciones civiles. El arresto ocurrió sin cargos confirmados durante varias horas, lo que llevó a denunciar irregularidades y exigir claridad sobre su situación legal ante las autoridades.

En el Estado de México, dos hombres recibieron una condena de 22 años de prisión tras ser hallados responsables de un asalto violento a pasajeros de transporte público en Atizapán de Zaragoza. Además, en Jalisco, agentes capturaron a un fugitivo buscado en Estados Unidos por violación y evasión penitenciaria, después de casi tres décadas prófugo bajo una identidad falsa.

La jornada también estuvo marcada por la comparecencia de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ante una jueza federal por presunta delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, acusado de causar un daño millonario al erario. El expresidente Vicente Fox expresó su apoyo al exmandatario, defendiendo la presunción de inocencia y criticando la imparcialidad del proceso judicial.

El viernes culminó con la noticia de que un tribunal de Chicago aplazó la audiencia de estatus de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para finales de octubre, manteniendo la atención internacional sobre los procesos judiciales contra figuras del narcotráfico.

A continuación, los hechos relevantes de este sábado.

15:35 hsHoy

Masacraron a cuatro de su familia y la creyeron muerta, la adolescente esperó paciente varias horas para pedir ayuda en Morelos

En el ataque con arma punzocortante en Jonacatepec, dejó sin vida a sus padres y sus hermanas, a ella también la apuñalaron en el abdomen y un brazo pero sobrevivió

El asesinato de una familia de dos adultos y dos menores dejó consternada a la comunidad de La Capilla, en Jonacatepec, Morelos Foto: Especial
El asesinato de una familia de dos adultos y dos menores dejó consternada a la comunidad de La Capilla, en Jonacatepec, Morelos Foto: Especial

Una adolescente sobrevivió 36 horas oculta dentro de su casa en Jonacatepec, Morelos, después de un ataque con arma blanca en el que fueron asesinados cuatro integrantes de su familia, y su testimonio permitió a las autoridades localizar los cuerpos y abrir una investigación por multihomicidio. La agresión ocurrió la noche del miércoles en la colonia La Capilla, en Morelos, y la menor salió hasta la mañana del viernes para pedir auxilio con heridas en el abdomen y en un brazo.

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14:11 hsHoy

Gaseros de Chimalhuacán denuncian extorsiones y exigen intervención federal: temen ataques contra empleados y clientes

Empresarios gaseros aseguran que al menos 30 expendios de Gas LP han recibido amenazas de un grupo criminal vinculado a la Chokiza, exigen pagos semanales de 15 mil pesos

Gaseros del municipio de Chimalhuacán denunciaron extorsiones (especial)
Gaseros del municipio de Chimalhuacán denunciaron extorsiones (especial)

Integrantes de la asociación de gaseros y permisionarios dedicados a la venta de Gas Licuado de Petróleo (Gas LP) en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, denunciaron ser víctimas de una creciente ola de extorsiones y exigieron la intervención inmediata del Gobierno Federal para frenar la violencia que, aseguran, pone en riesgo tanto a trabajadores como a clientes.

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