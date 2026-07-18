EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 18 de julio: gaseros de Chimalhuacán denuncian extorsión y amenazas

La tarde de ayer, diversos hechos vinculados a la seguridad, el narcotráfico y el crimen organizado en México marcaron la agenda informativa. La jornada estuvo atravesada por detenciones relevantes, sentencias judiciales y posicionamientos políticos sobre casos de alto perfil, en medio de un contexto de tensión por la violencia criminal en varias regiones.

Entre los sucesos centrales, la detención de Jesús Plácido Galindo, promotor indígena del CIPOG-EZ en Guerrero, generó polémica y protestas de organizaciones civiles. El arresto ocurrió sin cargos confirmados durante varias horas, lo que llevó a denunciar irregularidades y exigir claridad sobre su situación legal ante las autoridades.

En el Estado de México, dos hombres recibieron una condena de 22 años de prisión tras ser hallados responsables de un asalto violento a pasajeros de transporte público en Atizapán de Zaragoza. Además, en Jalisco, agentes capturaron a un fugitivo buscado en Estados Unidos por violación y evasión penitenciaria, después de casi tres décadas prófugo bajo una identidad falsa.

La jornada también estuvo marcada por la comparecencia de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ante una jueza federal por presunta delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, acusado de causar un daño millonario al erario. El expresidente Vicente Fox expresó su apoyo al exmandatario, defendiendo la presunción de inocencia y criticando la imparcialidad del proceso judicial.

El viernes culminó con la noticia de que un tribunal de Chicago aplazó la audiencia de estatus de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para finales de octubre, manteniendo la atención internacional sobre los procesos judiciales contra figuras del narcotráfico.

A continuación, los hechos relevantes de este sábado.