EEUU y México realizarán tercera ronda de revisión bilateral del T-MEC en CDMX: estas son las “áreas de mejora” que analizarán

México se afianzó al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para impulsar su crecimiento económico, que fue de 3,2% en 2023 (Foto: Shutterstock)

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos informó que la próxima semana se realizará la tercera ronda de negociaciones bilaterales relacionadas con la Revisión Conjunta del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) en la Ciudad de México.

En un comunicado, precisó que el encuentro unicamente será entre funcionarios mexicanos y estadounidenses, quienes se reunirán del 21 al 23 de julio, para analizar temas relacionados con el comercio de acero, seguridad económica y agricultura, entre otros.

PUBLICIDAD

“El 21 de julio, Estados Unidos y México se reunirán en la Ciudad de México para la tercera ronda de negociaciones bilaterales relacionadas con la Revisión Conjunta del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC). Los equipos negociadores se reunirán durante tres días para avanzar en las conversaciones sobre temas relacionados con el comercio de acero, aluminio y sus derivados, automóviles, seguridad económica, trabajo, agricultura y servicios de pago electrónico”, se lee en el documento.

A la reunión asistirá Jamieson Greer, Representante Comercial especial, quien viajará a México del miércoles 22 al viernes 24 de julio para continuar las conversaciones bilaterales relacionadas al T-MEC y se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional, “para discutir los avances en las negociaciones”.

PUBLICIDAD

En el mismo documento, el funcionario estadounidense expresó su agradecimiento al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por “su colaboración durante varios meses para fortalecer la relación comercial y económica bilateral entre Estados Unidos y México”.

Afirmó que el trabajo en conjunto “ha dado lugar a numerosos logros, incluyendo avances recientes en temas identificados en el Informe Nacional de Estimación Comercial de 2026 sobre Barreras al Comercio Exterior”.

PUBLICIDAD

“Espero seguir avanzando para garantizar que la relación comercial entre Estados Unidos y México beneficie a los fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores, proveedores de servicios y empresas estadounidenses de todos los tamaños, y que se eliminen las lagunas legales que permitan el aprovechamiento indebido por parte de países no signatarios”, agregó.

Anlaizarán cinco “áreas de mejora”

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, en la tercera revisión bilateral se analizarán cinco áreas de mejora, que son:

Seguridad económica: En julio de 2026, México publicó una medida actualizada que regula la exportación de artículos de doble uso y que armoniza más estrechamente los controles de exportación mexicanos y estadounidenses.

Propiedad Intelectual (PI): Como se señala en el Informe Especial 301 de 2026, México ha tomado medidas sustanciales para abordar importantes preocupaciones en materia de PI en las áreas de PI farmacéutica, aplicación de la ley penal y administrativa, control fronterizo y lucha contra la piratería en línea.

Aduanas y facilitación del comercio: En mayo de 2026, México implementó una mejora en su sistema de ventanilla única y un nuevo marco para agilizar las operaciones comerciales transfronterizas. En julio de 2026, México puso en marcha su programa de agentes de aduanas en todos los puertos mexicanos.

Medio ambiente: México está tomando medidas para abordar la exportación de aguacates cultivados en tierras deforestadas ilegalmente. Asimismo, está tomando medidas para controlar de manera más eficaz el vertido de aguas residuales industriales en el suroeste de Estados Unidos.

Equipos de telecomunicaciones: México realizó cambios para simplificar los requisitos de prueba, lo que ayuda a facilitar las exportaciones de equipos de telecomunicaciones estadounidenses a México.

Ebrard se reúne con empresarios previo a tercera ronda del T-MEC

El 16 de julio pasado, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, sostuvo una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) antes de la próxima ronda de conversaciones con Estados Unidos sobre la revisión anual del T-MEC.

PUBLICIDAD

En la reunión participaron representantes de organismos empresariales como el CCE, Concamin, Comce, el Consejo Nacional Agropecuario, la Asociación de Bancos de México y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Ebrard informó que el tratado mantenía arancel cero en al menos el 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y que el objetivo era mantener una postura unificada en las negociaciones.

El sector privado y la Secretaría de Economía acordaron trabajar juntos para generar condiciones de competitividad para México y Norteamérica, buscando certidumbre para las inversiones y mayores oportunidades. La ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos está programada para el 20 de julio en la Ciudad de México; Canadá no participará en esta ocasión.

PUBLICIDAD

El gobierno mexicano notificó al Congreso que los temas pendientes con Washington se redujeron de 54 a 14. México busca eliminar aranceles en sectores como acero, aluminio y automotriz.

Roberto Velasco se reúne con la jefa negociadora del T-MEC, Janice Charette, en Canadá

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, realizó una visita de trabajo a Ottawa para dar seguimiento al Plan de Acción México–Canadá 2025–2028 y mantener el diálogo político de alto nivel entre ambos países.

PUBLICIDAD

Velasco se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, y ambos funcionarios destacaron los resultados en áreas como comercio, inversión, salud, seguridad, transporte, manufacturas y protección ambiental, y coincidieron en identificar nuevas áreas de colaboración para fortalecer el desarrollo, la competitividad y el bienestar compartido.

Durante su agenda, Velasco y Anand, junto a los ministros de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, de Transporte, Steven MacKinnon, y la jefa negociadora del T-MEC, Janice Charette, dialogaron sobre prioridades compartidas y próximos pasos en la relación bilateral.

PUBLICIDAD

Además, los cancilleres intercambiaron perspectivas sobre temas regionales e internacionales de interés común, subrayando la importancia del diálogo y la cooperación multilateral.

El secretario Velasco también sostuvo un encuentro con Marc-André Blanchard, jefe de gabinete del primer ministro Mark Carney, donde revisaron el estado de la relación diplomática y la cooperación económica, así como posibles colaboraciones en sectores como la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

La visita ratificó el compromiso de ambos países con la Asociación Estratégica Integral, basada en el respeto mutuo y una visión compartida de prosperidad. Velasco estuvo acompañado por funcionarios de la Cancillería y la embajada mexicana en Canadá.