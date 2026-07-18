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Leones Negros estalla contra la FMF tras eliminar el ascenso y descenso: anuncia batalla legal

La escuadra tapatía lanzó un duro comunicado contra la Federación Mexicana de Futbol y pidió el apoyo de toda la afición para revertir la medida

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Al equipo de Guadalajara se sumarán otros clubes de Liga de Expansión llevando el caso a tribunales

La decisión de eliminar de forma definitiva el sistema de ascenso y descenso entre la Liga MX y la Liga de Expansión MX para la temporada 2026-2027 ya provocó sus primeras consecuencias. Uno de los clubes que reaccionó con mayor contundencia fue Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, institución que manifestó públicamente su rechazo a la medida y confirmó que ya emprendió acciones legales para intentar revertirla.

Luego de que el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol oficializara la continuidad del modelo sin promoción ni descenso, el conjunto universitario difundió un comunicado en el que cuestionó el rumbo que está tomando el balompié nacional y defendió la importancia del mérito deportivo como base de cualquier competencia.

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En su posicionamiento, el club aseguró que el éxito dentro de la cancha debe seguir siendo el principal camino para alcanzar la Primera División y advirtió que eliminar ese incentivo perjudica el desarrollo del futbol mexicano.

La institución universitaria convocó a jugadores, aficionados, medios y leyendas del balompié para respaldar la lucha por recuperar el ascenso y descenso. (Especial)
La institución universitaria convocó a jugadores, aficionados, medios y leyendas del balompié para respaldar la lucha por recuperar el ascenso y descenso. (Especial)
“El mérito deportivo no es un formato de torneo, es un principio fundamental que le da sentido a este deporte”, expresó la institución.

Leones Negros considera que un campeonato donde los resultados deportivos dejan de tener consecuencias directas, tanto positivas como negativas, termina debilitando el crecimiento de todas las categorías del futbol profesional.

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De acuerdo con el club tapatío, cuando ganar deja de representar la posibilidad de ascender y perder ya no implica el riesgo de descender, la competencia pierde parte de su esencia y afecta incluso a los equipos que actualmente militan en la Liga MX.

Sin embargo, la respuesta del conjunto universitario no quedó únicamente en un pronunciamiento público. La institución confirmó que ya inició un proceso jurídico ante las autoridades competentes con el propósito de exigir que la Federación Mexicana de Futbol cumpla con los compromisos que, según afirma, realizó en años anteriores respecto al regreso del ascenso y descenso.

(Especial)
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En el documento, Leones Negros sostiene que existieron promesas claras para restablecer el sistema deportivo y considera que esas garantías deben respetarse.

Además, el equipo jalisciense no está solo en esta disputa. Diversos clubes de la Liga de Expansión MX decidieron unirse para defender sus intereses deportivos y respaldar la exigencia de recuperar la posibilidad de competir por un lugar en el máximo circuito.

Instituciones como Cancún FC, Mineros de Zacatecas y Atlético Morelia también impulsan recursos legales para cuestionar el nuevo Reglamento de Competencia y proteger los derechos de los equipos que buscan llegar a la Primera División mediante resultados deportivos.

(Especial)
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La postura conjunta refleja el descontento que existe dentro de la categoría de plata, donde varios proyectos han invertido durante años en infraestructura, fuerzas básicas y planteles con la expectativa de poder ascender en algún momento.

Leones Negros también aprovechó su mensaje para convocar a todos los sectores relacionados con el futbol mexicano a respaldar esta causa. El llamado fue dirigido a aficionados, futbolistas, entrenadores, medios de comunicación y figuras históricas del deporte, al considerar que el futuro del balompié nacional depende de mantener una competencia abierta.

Aunque el panorama luce complicado, el club dejó claro que seguirá fortaleciendo su proyecto deportivo y continuará trabajando con estándares de Primera División, independientemente del contexto reglamentario.

Finalmente, la institución cerró su posicionamiento con un mensaje dirigido a quienes consideran indispensable recuperar el sistema de ascenso y descenso.

(Especial)
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“El futbol mexicano es de su afición. Y con ella, esta causa no está sola”, concluyó el comunicado.

La postura de Leones Negros abre un nuevo frente de conflicto entre los clubes de la Liga de Expansión y la Federación Mexicana de Futbol. Mientras las acciones legales avanzan, el debate sobre el futuro del ascenso y descenso vuelve a ocupar el centro de la conversación y promete convertirse en uno de los temas más polémicos del futbol mexicano durante los próximos meses.

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