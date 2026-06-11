México

Gobierno de Sheinbaum regaló casi 500 boletos para el Mundial 2026: reprocha altos costos de las entradas para partidos

La presidenta distribuyó casi 500 boletos del Mundial 2026 entre ciudadanos, no funcionarios, tras movilizar a más de 2 millones en el Mundial Social

Guardar
Google icon
Las cifras presentadas este jueves en la mañanera detallan que la Conade concentra más de un millón de asistentes en dinámicas deportivas, mientras el IMSS suma 14 mil en acciones propias vinculadas al torneo 2026.
Las cifras presentadas este jueves en la mañanera detallan que la Conade concentra más de un millón de asistentes en dinámicas deportivas, mientras el IMSS suma 14 mil en acciones propias vinculadas al torneo 2026.

El programa Mundial Social impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum movilizó a más de 2 millones de mexicanos antes y durante la Copa del Mundo 2026, según cifras presentadas este jueves en la conferencia mañanera.

Solo en actividades organizadas por la Conade, la participación superó el millón de personas, desde niñas y niños hasta adultos mayores. El IMSS, por su parte, registró 14 mil participantes adicionales en sus propias actividades deportivas.

PUBLICIDAD

Tequios, murales y rescate de espacios públicos

El programa no se limitó al deporte. A través de tequios comunitarios, rescate de espacios públicos y la elaboración de murales —coordinados junto con el Incube—, se sumó otro millón de personas a las actividades del Mundial Social.

“Es una cifra muy, muy importante”, señaló Sheinbaum al presentar los resultados del programa.

500 boletos para ciudadanos: ninguno para funcionarios

Uno de los momentos más llamativos de la conferencia fue el anuncio sobre la distribución de boletos para los partidos del Mundial. Al gobierno federal llegaron casi 500 entradas, y la decisión fue tajante: ninguna para funcionarios públicos.

PUBLICIDAD

“Que todos tenían que ir a la gente”, afirmó la mandataria, recordando que en administraciones anteriores ese tipo de boletos se repartía entre funcionarios estatales.

En cambio, las entradas se distribuyeron entre quienes participaron activamente en los mundialitos organizados como parte del programa y entre adultos mayores. La presidenta reconoció abiertamente la barrera económica que representa el Mundial para la mayoría: “Los precios de los boletos son muy altos. Es difícil acceder a los partidos, esa es la verdad.”

Un legado deportivo que busca ir más allá del torneo

Sheinbaum adelantó que el Mundial Social no terminará con el torneo: el programa se mantendrá durante todo el sexenio como una iniciativa deportiva permanente.

Entre sus objetivos a largo plazo destaca la detección de talento. Los equipos de fútbol profesional y la Federación Mexicana de Fútbol se comprometieron a ampliar sus escuelas y a realizar visitas de visoría en las actividades del programa, abriendo una ruta hacia el fútbol profesional para jóvenes con talento pero sin recursos.

Fútbol como política pública

Para garantizar que el Mundial llegara a quienes no pudieron pagar una entrada ni una suscripción de streaming, el gobierno impulsó la instalación de pantallas en espacios públicos de todo el país.

“Si lo hubiéramos dejado solamente en los estadios, pues es para una parte pequeña”, resumió Sheinbaum. El objetivo declarado: convertir el torneo en una actividad comunitaria nacional, no en un espectáculo exclusivo.

*Información en desarrollo

Temas Relacionados

Mundial 2026Claudia SheinbaumLa MañaneraConadeIMSSPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Hay que hacerla de emoción”: Sheinbaum mantiene suspenso sobre dónde verá la inauguración del Mundial 2026 tras apertura del Fan Fest

“Yo creo que va estar todo tranquilo pero siempre hay que tener sus precauciones”, aseguró la mandataria mexicana

“Hay que hacerla de emoción”: Sheinbaum mantiene suspenso sobre dónde verá la inauguración del Mundial 2026 tras apertura del Fan Fest

Joven ingresa a plantel de bachillerato y golpea de gravedad a estudiante en Atlixco: familiares acusan falta de seguridad

En Puebla una riña escolar entre dos estudiantes, una joven y un chico, escaló a los golpes, su novio de ella entró al plantel y lo golpeó, familiares acusan bullying

Joven ingresa a plantel de bachillerato y golpea de gravedad a estudiante en Atlixco: familiares acusan falta de seguridad

“Nosotros estamos tranquilos”: Sheinbaum minimiza críticas al gobierno por protestas durante Mundial y analiza denunciar a ‘bots’

La mandataria sostuvo que muchas tendencias digitales son impulsadas por cuentas vinculadas a la ultraderecha

“Nosotros estamos tranquilos”: Sheinbaum minimiza críticas al gobierno por protestas durante Mundial y analiza denunciar a ‘bots’

Gobierno acusa ‘acarreo’ para protestas de madres buscadoras y justifica bloqueo a marcha en Tlalpan: “No es pueblo contra pueblo”

Rosa Icela Rodríguez afirmó que personas provenientes de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a la movilización y aseguró que se investigará el origen de esos recursos

Gobierno acusa ‘acarreo’ para protestas de madres buscadoras y justifica bloqueo a marcha en Tlalpan: “No es pueblo contra pueblo”

FIFA convierte la comida en un lujo para el juego de México: una cerveza y una hamburguesa superan los 600 pesos

A unas horas del arranque del torneo, la conversación digital ha dejado de centrarse únicamente en el futbol

FIFA convierte la comida en un lujo para el juego de México: una cerveza y una hamburguesa superan los 600 pesos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU acusa a cárteles mexicanos por expansión del gusano barrenador y tráfico ilegal de ganado

EEUU acusa a cárteles mexicanos por expansión del gusano barrenador y tráfico ilegal de ganado

En México han muerto más estadounidenses que en la guerra de Irán en lo que va del año

Guardia Nacional asegura arsenal con fusiles AK-47, municiones y equipo táctico en Sinaloa

Localizan con vida a los 6 influencers de “Bola Costera” desaparecidos en Sinaloa

Detenciones policiacas, narcotráfico y reportes de seguridad minuto a minuto desde el Mundial 2026 en CDMX y México: SSC CDMX cerrará tramo de Calzada de Tlalpan por marcha de la CNTE rumbo al Estadio Ciudad de México

ENTRETENIMIENTO

Christian Martinoli y Luis García explotan contra Alexa Zuart en debate sobre influencers: “Parece fácil”

Christian Martinoli y Luis García explotan contra Alexa Zuart en debate sobre influencers: “Parece fácil”

¿Era Sabrina Carpenter? Video viral en CDMX desata furor y especulaciones en pleno Mundial 2026

Fher Olvera revela cómo será el histórico show de Maná en la inauguración del Mundial 2026

Carlos Rivera le dedica mensaje al Tri y a los mexicanos ante inauguración del Mundial 2026: “Nunca perdemos la fe”

Ventilan que Paco Zea estaría saliendo con Kati Zaragoza, nueva conductora de Sale El Sol que es 25 años menor que él

DEPORTES

FIFA convierte la comida en un lujo para el juego de México: una cerveza y una hamburguesa superan los 600 pesos

FIFA convierte la comida en un lujo para el juego de México: una cerveza y una hamburguesa superan los 600 pesos

Christian Martinoli y Luis García explotan contra Alexa Zuart en debate sobre influencers: “Parece fácil”

Enrique Borja ve a una Selección Mexicana lista para hacer historia en el Mundial 2026

Mundial 2026: ¿A qué hora y dónde ver la inauguración de la Copa del Mundo en México?

México vs Sudáfrica en VIVO: sigue minuto a minuto el debut del Tri en el Mundial 2026