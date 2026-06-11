Gobierno de Sheinbaum regaló casi 500 boletos para el Mundial 2026: reprocha altos costos de las entradas para partidos

Las cifras presentadas este jueves en la mañanera detallan que la Conade concentra más de un millón de asistentes en dinámicas deportivas, mientras el IMSS suma 14 mil en acciones propias vinculadas al torneo 2026.

El programa Mundial Social impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum movilizó a más de 2 millones de mexicanos antes y durante la Copa del Mundo 2026, según cifras presentadas este jueves en la conferencia mañanera.

Solo en actividades organizadas por la Conade, la participación superó el millón de personas, desde niñas y niños hasta adultos mayores. El IMSS, por su parte, registró 14 mil participantes adicionales en sus propias actividades deportivas.

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Tequios, murales y rescate de espacios públicos

El programa no se limitó al deporte. A través de tequios comunitarios, rescate de espacios públicos y la elaboración de murales —coordinados junto con el Incube—, se sumó otro millón de personas a las actividades del Mundial Social.

“Es una cifra muy, muy importante”, señaló Sheinbaum al presentar los resultados del programa.

500 boletos para ciudadanos: ninguno para funcionarios

Uno de los momentos más llamativos de la conferencia fue el anuncio sobre la distribución de boletos para los partidos del Mundial. Al gobierno federal llegaron casi 500 entradas, y la decisión fue tajante: ninguna para funcionarios públicos.

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“Que todos tenían que ir a la gente”, afirmó la mandataria, recordando que en administraciones anteriores ese tipo de boletos se repartía entre funcionarios estatales.

En cambio, las entradas se distribuyeron entre quienes participaron activamente en los mundialitos organizados como parte del programa y entre adultos mayores. La presidenta reconoció abiertamente la barrera económica que representa el Mundial para la mayoría: “Los precios de los boletos son muy altos. Es difícil acceder a los partidos, esa es la verdad.”

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Un legado deportivo que busca ir más allá del torneo

Sheinbaum adelantó que el Mundial Social no terminará con el torneo: el programa se mantendrá durante todo el sexenio como una iniciativa deportiva permanente.

Entre sus objetivos a largo plazo destaca la detección de talento. Los equipos de fútbol profesional y la Federación Mexicana de Fútbol se comprometieron a ampliar sus escuelas y a realizar visitas de visoría en las actividades del programa, abriendo una ruta hacia el fútbol profesional para jóvenes con talento pero sin recursos.

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Fútbol como política pública

Para garantizar que el Mundial llegara a quienes no pudieron pagar una entrada ni una suscripción de streaming, el gobierno impulsó la instalación de pantallas en espacios públicos de todo el país.

“Si lo hubiéramos dejado solamente en los estadios, pues es para una parte pequeña”, resumió Sheinbaum. El objetivo declarado: convertir el torneo en una actividad comunitaria nacional, no en un espectáculo exclusivo.

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*Información en desarrollo