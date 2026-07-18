Vacaciones de verano: las estafas digitales más comunes en México y cómo proteger tu dinero

Una mujer revisa su computadora ante la preocupación por la seguridad en línea y posibles estafas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Guardia Nacional identificó cinco modalidades de fraude digital que se intensifican durante los periodos vacacionales en México, por lo que compartió su campaña #InternetSeguroParaTodasYTodos, para prevenir todo tipo de fraudes.

Entre los esquemas detectados se encontraron los falsos paquetes vacacionales, préstamos personales express, páginas web que suplantaron a empresas reconocidas, gestores apócrifos de trámites oficiales y aplicaciones falsas de alojamiento. Todos con un patrón común: solicitar depósitos anticipados o vulnerar la privacidad de los usuarios para extorsionarlos.

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A continuación te decimos cuales son estas modalidades y cómo prevenirte. ¡Toma nota!

Los falsos paquetes vacacionales y las “vacaciones fantasma”

Los ciberdelincuentes ofrecen hospedajes o vuelos con precios muy por debajo del mercado real para atraer a los usuarios. Una vez que el consumidor realiza el pago, los supuestos proveedores desaparecen sin dejar rastro o entregan documentos de reservación completamente falsificados.

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La Profeco advirtió que estas estafas se difunden mediante perfiles falsos en redes sociales o sitios web que aparentan ser agencias reconocidas. Los criminales utilizan herramientas de inteligencia artificial para copiar el diseño exacto de las páginas oficiales, lo que dificulta que los usuarios identifiquen el engaño.

La infografía de Infobae detalla los cinco fraudes en línea más frecuentes y las recomendaciones para protegerse de ellos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones falsas de alojamiento operan con una mecánica similar: solicitan depósitos a terceros con la promesa de una oferta de hospedaje o vuelo. La Guardia Nacional recomienda verificar en sitios oficiales y no ceder ante el “sentido de urgencia” que los estafadores generan artificialmente.

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Préstamos <i>express</i> y gestores de trámites: dos fraudes que explotan la necesidad

Los préstamos personales express constituyen otra de las modalidades más activas. Los delincuentes anuncian en internet y redes sociales grandes cantidades de dinero aprobadas en minutos, sin requisitos, pero una vez otorgado el crédito exigen el pago antes del plazo acordado y cobran cargos e intereses no especificados.

De acuerdo con la Condusef, ninguna institución financiera regulada en México solicita dinero por adelantado para liberar un préstamo. Las plataformas fraudulentas tampoco incluyen información detallada sobre intereses, comisiones ni el monto total del crédito, lo que facilita el engaño.

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La mecánica de extorsión va más lejos: estas aplicaciones acceden a los datos personales del usuario y aplican esquemas de presión para el cobro, según advirtió la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El patrón se repite con variaciones que van desde falsas promociones de conciertos hasta mensajes que simulan provenir del SAT o empresas de paquetería.

Una mujer con gafas de filtro amarillo trabaja concentrada frente a su computadora portátil en un ambiente interior con iluminación tenue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gestores de trámites oficiales apócrifos siguen una lógica paralela. Ofrecen agilizar la obtención de pasaporte o visa a cambio de un depósito como pago anticipado del trámite, sin que ningún proceso gubernamental real opere bajo esa condición.

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Sitios web fraudulentos y aplicaciones falsas: el robo de identidad digital

Los sitios web fraudulentos usurpan la identidad de empresas e instituciones reconocidas para robar datos personales o solicitar depósitos a terceros. La División Cibernética de la Guardia Nacional detectó en promedio 40 sitios fraudulentos al día durante el periodo del Mundial 2026, según información compartida por Cisco.

La Guardia Nacional indicó que una URL oficial siempre inicia con https:// y que los usuarios deben buscar errores ortográficos y gramaticales en los sitios antes de ingresar cualquier dato. Las páginas apócrifas también suelen carecer de domicilio físico verificable y utilizan logotipos falsos de dependencias como la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Gobernación.

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Para identificar aplicaciones móviles fraudulentas, la institución sugirió revisar los permisos que solicita cada herramienta al momento de la descarga. Una aplicación que pide acceso a información personal o funciones no relacionadas con su servicio representa una señal de riesgo.

Un hombre de edad madura con camisa blanca y corbata azul trabaja concentrado frente a una computadora en una oficina luminosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Guardia Nacional también recomendó analizar los comentarios y la valoración que otros usuarios dejaron en la tienda oficial. Las aplicaciones con calificaciones bajas o múltiples quejas son un indicador de alerta que los usuarios no deben ignorar.

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Cómo reportar un fraude digital ante las autoridades

Ante cualquier intento de fraude, la Guardia Nacional habilitó la línea 088 para recibir reportes de forma segura y confidencial. La denuncia inmediata permite a las autoridades rastrear a los responsables y alertar a otras posibles víctimas.

Quien reciba una llamada o mensaje extorsivo también puede marcar al 089, disponible las 24 horas desde cualquier punto del país. La Policía Cibernética de la SSC atiende reportes adicionales al 55 5242 5100, extensión 5086, y por correo electrónico a cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

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Las autoridades recomiendan conservar capturas de pantalla, comprobantes de pago y datos de contacto del presunto delincuente para facilitar la denuncia formal. La activación de la verificación en dos pasos en todas las plataformas digitales reduce de forma considerable el riesgo de acceso no autorizado a las cuentas.