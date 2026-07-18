De jugar en Cabo Verde a la Liga MX: el poderoso fichaje que promete darle la victoria al Atlas

El futbol mexicano rompió el mercado de contrataciones con la llegada del caboverdiano. (IG stvisionoficial)

El arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX no pudo ser más electrizante para los Rojinegros del Atlas. En su visita al Estadio Nou Camp para enfrentar al Club León, la escuadra tapatía se impuso teniendo como principal figura a su flamante refuerzo ofensivo: Luís Henriques de Barros Lopes, futbolísticamente conocido como Duk.

El artillero no necesitó tiempo de adaptación en el balompié mexicano. Cuando los aficionados apenas se acomodaban en sus asientos, el internacional africano demostró por qué la directiva rojinegra apostó fuerte por sus servicios en este mercado de transferencias, convirtiéndose en el hombre de la jornada tras firmar un debut de ensueño que impulsa las expectativas del club de cara al resto del certamen.

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El jugador recientemente regresó de jugar el Mundial 2026. (IG Atlas)

Así se gestó la primera gran pintura de Duk en México

El reloj del encuentro apenas marcaba el minuto 2 en la primera parte cuando el Atlas construyó una ofensiva veloz por el sector izquierdo. El carrilero Jorge Rodríguez aprovechó el espacio cedido, desbordó a velocidad y sacó un centro potente con dirección al corazón del área esmeralda.

Ante las fallas de la zaga del León, que no logró despejar de forma correcta el esférico, la pelota quedó viva en los linderos del área chica. Con un instinto matón muy pulido, Duk reaccionó antes que sus marcadores y conectó un derechazo implacable que venció las redes del guardameta local.

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Esta anotación tempranera modificó las pizarras y encaminó lo que a la postre fue un valioso triunfo de 2-3 para los pupilos de Hernán Crespo, donde también marcaron Arturo Alfonso González y Aldo Rocha.

El jugador recientemente regresó de jugar el Mundial 2026. (IG Atlas)

¿Quién es el nuevo atacante del Atlas? Perfil de un trotamundos europeo

A sus 26 años, Luís Henriques de Barros Lopes arriba a la Liga MX en una etapa plenamente madura de su carrera profesional, firmando una transferencia definitiva con el conjunto de Guadalajara.

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Nacido en Lisboa, Portugal, pero con doble nacionalidad para defender los colores de la selección absoluta de Cabo Verde, el atacante destaca por una gran polivalencia táctica. Su físico y velocidad le permiten adaptarse sin complicaciones como un centrodelantero nominal, o bien, explotar los espacios partiendo desde cualquiera de las dos bandas de la cancha como extremo.

Formación y paso por el Viejo Continente

La escuela futbolística de la que proviene Duk cuenta con el prestigioso sello de las fuerzas básicas del Benfica de Portugal, institución en la que dio sus primeros pasos formativos de alto rendimiento. Posteriormente, su carrera lo llevó al fútbol británico con el Aberdeen de Escocia, club donde vivió sus momentos de mayor esplendor.

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En su primera campaña en Escocia con el Aberdeen, Duk registró la producción más alta de toda su trayectoria al registrar 18 goles y seis asistencias. Dicha regularidad frente al marco le valió dar el salto hacia el balompié de España con el Leganés, previo a su arribo definitivo a México.

El jugador recientemente regresó de jugar el Mundial 2026. (IG Atlas)

La apuesta táctica de Hernán Crespo con el conjunto tapatío

La incorporación del atacante caboverdiano al cuadro de los Zorros obedece a una necesidad muy puntual detectada por el estratega argentino Hernán Crespo. El cuerpo técnico buscaba afanosamente variantes en el último tercio de la cancha que ofrecieran versatilidad, profundidad por las bandas y presencia física al competir balones divididos dentro del área.

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A nivel de combinados nacionales, Duk debutó de manera absoluta con la selección de Cabo Verde en junio de 2022. Pese a que fue un recurrente en el proceso eliminatorio del equipo africano, el destino quiso que no fuera convocado para disputar la Copa del Mundo de 2026.

No obstante, esa sed de revancha deportiva e intensidad sobre el césped parece ser el combustible perfecto para brillar en una Liga MX que ya conoció su poder de definición.

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El jugador recientemente regresó de jugar el Mundial 2026. (IG Atlas)

Calendario de Atlas FC: Los próximos 5 partidos en el horizonte

Tras sumar los primeros tres puntos en la selva leonesa, el Atlas deberá mantener la inercia positiva para consolidarse en la parte alta de la tabla. Entre la actividad doméstica de la Liga MX y el parón internacional para disputar la Leagues Cup en los Estados Unidos, este es el exigente calendario que le espera a la escuadra rojinegra:

Jornada 2 - Liga MX: Santos Laguna, sábado 25 de julio, 21:00 horas en el TSM Corona

Jornada 3 - Liga MX: Monterrey, sábado 1 de agosto, 19:00 horas en el Estadio Jalisco

Fase de Grupos - Leagues Cup: Columbus Crew, martes 4 de agosto, 17:45 horas en el ScottsMiracle-Gro Field

Fase de Grupos - Leagues Cup: Charlotte FC, viernes 7 de agosto, 17:30 hours en el Bank of America Stadium

Fase de Grupos - Leagues Cup: FC Cincinnati, martes 11 de agosto, 18:00 horas en el TQL Stadium