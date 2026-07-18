Laura Zapata acusa que el abogado de Kunno quiso representarla primero: “Es un delito querer estar en las dos partes”

Zapata presentó una grabación de voz que, según ella, demuestra que el abogado Gerardo Rincón Flores le ofreció representación legal antes de decidir defender al creador de contenido. (Captura de pantalla Telemundo)

Laura Zapata exhibió audio que compromete al abogado de Kunno antes de que iniciara el pleito legal por daño moral derivado de las declaraciones sobre su secuestro de 2002.

El conflicto entre la actriz y el influencer Kunno escaló esta semana con una nueva revelación: Zapata presentó una grabación de voz que, según ella, demuestra que el abogado Gerardo Rincón Flores le ofreció representación legal antes de decidir defender al creador de contenido.

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La polémica se desató cuando Kunno sugirió que el secuestro de Laura Zapata fue un “autosecuestro”, lo que generó críticas y posibles repercusiones legales. (@JoyRoseCo)

El audio que cambia el panorama del caso

El mensaje de voz fue enviado el 8 de junio al publirrelacionista de Zapata. En la grabación, atribuida a Rincón Flores, se escucha: “Sí me han estado buscando del asunto de este Kunno y otros representantes, pero no los voy a tomar en cuenta, no los voy a contactar ni contestar las llamadas. Dile a Laurita que con mucho gusto le apoyo”.

Semanas después de ese mensaje, el mismo abogado anunció públicamente que llevaría la defensa de Kunno, lo que llevó a Zapata a presentar la grabación ante su propia abogada, Mariana Gutiérrez.

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Zapata: “Es un delito querer estar en las dos partes”

La actriz no solo calificó la conducta de Rincón Flores como una falta de ética, sino que fue más lejos en sus declaraciones. “En la Ciudad de México se sanciona a quien ayude o asista a partes con intereses opuestos en el mismo asunto o acepte representar primero a una y después a otra parte contraria”, explicó.

“Primero me buscó a mí y después ahora está llevando el caso de esta persona, de este influencer”, afirmó Zapata, quien considera que esa conducta podría configurar un delito bajo la legislación local.

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El origen del pleito: “autosecuestros” en televisión internacional

El enfrentamiento entre Zapata y Kunno se originó durante una gala del reality La Casa de los Famosos de Telemundo, cuando el influencer llamó “autosecuestros” al rapto que la actriz y su hermana Ernestina Sodi sufrieron en 2002.

El equipo legal de Zapata reaccionó de inmediato. “No estuvo nada correcto lo que dijo este chico, mucho menos en un programa a nivel internacional. Por eso es que ya se iniciaron los procesos legales necesarios”, señalaron en un audio difundido por el podcast Vaya Vaya.

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La demanda, aún sin presentar formalmente

A la fecha, la acción judicial no ha sido interpuesta ante ningún tribunal. El caso permanece en etapa de preparación, con Zapata reuniéndose con Gutiérrez para consolidar el expediente por presunto daño moral y difamación.

Desde el bando contrario, Rincón Flores declaró que Kunno “no está cerrado a pedir disculpas” y dejó abierta la posibilidad de un acuerdo extrajudicial. No obstante, advirtió que defenderá a su representado si el caso llega a instancias judiciales.

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Un caso que se cruza con otro frente judicial

Yina Calderón denunció una supuesta conspiración de Kunno, Laura Zapata y Lupita Jones para perjudicarla antes de entrar al programa. (Crédito: cuartooscuro / RS)

Mientras avanza la preparación de la demanda contra Kunno, Zapata también enfrenta una citación en un proceso distinto: Armando Figueroa Salinas, alias “El Duende”, uno de los condenados por su secuestro de 2002, promovió un amparo indirecto y las autoridades requieren la presencia de la actriz.

Zapata rechazó cualquier vínculo con ese proceso. “Soy la víctima, él es un delincuente”, declaró en el programa Ventaneando, y precisó que anteriores citatorios relacionados con el caso no los había atendido.

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La actriz reiteró que lleva más de dos décadas enfrentando las consecuencias de los rumores sobre un supuesto autosecuestro. “He perdido trabajo por estas cosas que se han dicho durante 20 años sobre mi persona. Ni siquiera la palabra de autosecuestro figura de ninguna manera en las confesiones mías ni en las de Ernestina”, concluyó.

Quiénes son Laura Zapata y Kunno

Laura Guadalupe Zapata Miranda inició su carrera artística en 1974 en la telenovela Mundo de Juguete y se consolidó como una de las villanas más reconocidas de la televisión mexicana en producciones como Rosa Salvaje, María Mercedes y La Usurpadora (Captura de patalla @lacomadritaof_)

Laura Guadalupe Zapata Miranda inició su carrera artística en 1974 en la telenovela Mundo de Juguete y se consolidó como una de las villanas más reconocidas de la televisión mexicana en producciones como Rosa Salvaje, María Mercedes y La Usurpadora. Con más de cinco décadas de trayectoria, también ha incursionado en el teatro, el cine y los realities. Es media hermana de la cantante Thalía.

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En septiembre de 2002, Zapata y su hermana Ernestina Sodi fueron secuestradas. El caso fue investigado y resuelto por las autoridades, y en 2004 se condenó a los responsables. Desde entonces, la actriz ha enfrentado versiones que cuestionan la veracidad del rapto, circunstancia que, según ella misma ha declarado, le ha costado contratos de trabajo durante más de dos décadas.

Guillermo Kunno, conocido como Kunno o Papi Kunno, nació el 8 de mayo de 2000 en Monterrey, Nuevo León. Su nombre artístico es una variación del nombre del actor Kuno Becker. Se incorporó a TikTok en febrero de 2019 y alcanzó la fama masiva en 2020 con la “Kunno Caminata”, una coreografía que se viralizó y le sumó más de 11 millones de seguidores en pocas semanas.

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Hoy acumula más de 34 millones de seguidores en TikTok y más de 6 millones en Instagram. Ha extendido su presencia al mundo del entretenimiento con apariciones en la serie Como Dice el Dicho, el lanzamiento de sencillos musicales y participaciones en eventos internacionales de moda como el New York Fashion Week y el Paris Fashion Week.