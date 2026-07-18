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Claudia Sheinbaum confirma asistencia a la final del Mundial 2026 en NY por invitación de Donald Trump

Al encuentro en el Estadio Nueva York también asistirá el primer ministro de Canadá

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Claudia Sheinbaum confirma asistencia a la final del Mundial 2026 en NY por invitación de Donald Trump. (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tras su gira por Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó su asistencia al partido de clausura del Mundial 2026, España contra México, en el Estadio Nueva York, el cual se llevará a cabo el próximo domingo.

En un breve encuentro con medios de comunicación, la mandataria mexicana compartió que recibió la invitación directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantando que también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

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Ya apartamos los boletos”, dijo la presidenta mexicana, asegurando que dará un mayor detalle de su asistencia al evento el día de mañana, 18 de julio.

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