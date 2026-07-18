Cynthia Klitbo evita profundizar en la tragedia de Aylín Mujica durante entrevista por La Casa de los Famosos México

“Nada que decir al respecto. Es algo privado”, respondió Klitbo de forma escueta, sin confirmar si había tenido contacto con Mujica tras conocerse la noticia. (Cynthia Klitbo Instagram)

Durante una entrevista sobre su ingreso a La Casa de los Famosos México, Cynthia Klitbo fue abordada sobre la tragedia de su compañera y amiga, Ailyn Mujica, quién perdió a su hijo mayor Mauro Menéndez de 31 años de edad.

“Nada que decir al respecto. Es algo privado”, respondió Klitbo de forma escueta, sin confirmar si había tenido contacto con Mujica tras conocerse la noticia.

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Cynthia Klitbo/Instagram

Una amistad de más de 30 años

Cynthia Klitbo también compartió esta tarde una foto junto a Angélica Rivera y Aylin Mujica (Foto: Instagram / @laklitbocynthia)

Cynthia Klitbo y Aylín Mujica se conocieron en 1994 durante la grabación de la telenovela La Dueña, producción de Televisa en la que también participó Angélica Rivera. Según relató Mujica años después en Suelta la sopa, programa de Telemundo, Klitbo fue el pilar de la amistad entre las tres actrices, incluso cuando entre Rivera y Mujica existían tensiones dentro del set.

En 2021, las tres se reencontraron en Miami en una velada que Mujica describió como “una noche mágica”. “Nos relajamos como amigas, recordamos, hablamos de nuestras vidas, de verdad”, contó la cubana.

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Klitbo, a días de ingresar a La Casa de los Famosos México 4

Cynthia Klitbo, con blusa fucsia y falda roja, posa de cuerpo completo ante el logo del programa "La Casa de los Famosos México". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrevista en la que Klitbo fue consultada sobre Mujica transcurría en un tono distendido. La actriz hablaba sobre su relación sentimental con un hombre 30 años menor y sobre sus expectativas en el reality cuando llegó la pregunta.

Con 59 años y más de cuatro décadas de trayectoria, Cynthia Klitbo fue confirmada el 12 de julio como la sexta habitante de La Casa de los Famosos México 4, junto a Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón y Moisés Peñaloza. El reality, conducido por Galilea Montijo, se estrena el 26 de julio por Las Estrellas, Canal 5 y ViX.

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En entrevista con Maxine Woodside, Klitbo explicó sus razones para aceptar el proyecto: “Es un programa que la gente ve en todas partes y te da la oportunidad de conocerte más. Me conoce mucha gente, pero no en un 24/7”. También dejó clara su ambición dentro del concurso: “Yo espero que hasta el premio mayor, porque así ya pago la universidad completa. ¿Quién no va a querer entrar para ganar?”.

La actriz, conocida por sus papeles de villana en telenovelas de Televisa, aseguró que el público verá una faceta distinta: “No soy así en mi día a día”. Reconoció que su mayor temor dentro de la casa es que alguien quiera generar conflictos innecesarios: “Tampoco soy de palo. La verdad, no me late que habiendo gente tan interesante como Ernesto Laguardia, que tiene una trayectoria gigantesca, o Moisés Peñaloza, que tienen tanto que contar”.

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Mauro Menéndez murió en Barbados durante un partido de béisbol

Mauro Menéndez, conocido en el ambiente musical como DJ MAAHEZ, murió el 16 de julio de 2026 en Barbados, adonde había viajado para asistir a un partido de béisbol pese a presentar un cuadro de neumonía.

La periodista Mandy Fridmann fue la primera en difundir la noticia e informó que Aylín Mujica le había pedido a su hijo que no viajara y que se cuidara. “Sin embargo, fue igual”, escribió Fridmann. Todo indica que el joven habría sufrido un infarto, aunque la familia no ha dado una confirmación oficial sobre la causa de muerte.

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El padre de Mauro, el músico cubano Osamu Menéndez, fue el primero en reaccionar públicamente: “Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo”, escribió antes de viajar a Barbados.

Telemundo confirmó el fallecimiento y pidió respetar la privacidad de la familia

Aylin Mujica y su hijo Mauro (qepd.)(Instagram)

Mujica se enteró de la muerte de su hijo mientras grababa Top Chef VIP en Colombia. Dejó de inmediato sus actividades para viajar a Barbados y reunirse con su familia.

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Telemundo, televisora con la que trabaja la actriz, confirmó el deceso durante la emisión de En Casa con Telemundo y emitió un comunicado: “Aylín es una apreciada integrante de nuestra familia Telemundo y la acompañamos en este momento con todo nuestro cariño, apoyo y oraciones”. La empresa pidió que se respetara la privacidad de la familia durante el duelo.

Mauro, un DJ con proyección internacional

Era el primogénito de Mujica, fruto de su relación con Osamu Menéndez, y residía en Barbados. (ig/maahez)

Mauro Menéndez tenía 30 años y desarrollaba su carrera como productor musical bajo el nombre artístico MAAHEZ, especializado en géneros como house, tech house, latin house y moombahton. Entre sus colaboraciones figuran artistas como DVBBS, Jenn Morel y San Pacho.

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Era el primogénito de Mujica, fruto de su relación con Osamu Menéndez, y residía en Barbados. A la actriz le sobreviven dos hijos menores: Alejandro, de 16 años, y Violeta, de 13.