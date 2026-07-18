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Isaac del Toro termina segundo en la etapa 14 del Tour de Francia 2026 y sube en la clasificación general

Desde los primeros kilómetros, la lluvia y el ritmo impuesto por el pelotón provocaron constantes ataques y cortes en el grupo principal

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(REUTERS/Gonzalo Fuentes)
(REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Isaac del Toro volvió a destacar en el Tour de Francia 2026 al completar una sólida actuación en la etapa 14, donde cruzó la meta en la segunda posición tras un explosivo sprint final que le permitió superar al francés Paul Seixas.

El mexicano también recuperó un lugar en la clasificación general, en una jornada dominada por su compañero del UAE Team Emirates, Tadej Pogacar.

La etapa, disputada entre Mulhouse y Le Markstein Fellering, marcó el regreso de la alta montaña y puso a prueba a los principales aspirantes al título.

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Pogacar volvió a demostrar su dominio al quedarse con la victoria del día y reforzar su liderato tanto en la clasificación general como en la montaña.

Isaac del Toro responde en la montaña

(REUTERS/Thibault Camus)
(REUTERS/Thibault Camus)

Desde los primeros kilómetros, la lluvia y el ritmo impuesto por el pelotón provocaron constantes ataques y cortes en el grupo principal. Mientras los escapados buscaban abrir diferencias, el UAE Team Emirates trabajó para controlar la carrera y reducir la ventaja de la fuga.

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Con el paso de los puertos de montaña, el equipo del líder comenzó a endurecer el ritmo. Felix Grossschartner, Adam Yates y Brandon McNulty marcaron el paso antes de que Isaac del Toro y Tadej Pogacar quedaran al frente del grupo de favoritos.

Cuando restaban ocho kilómetros para la meta, Pogacar lanzó el ataque definitivo para marcharse en solitario y asegurar una nueva victoria de etapa.

Detrás, Del Toro administró sus fuerzas y esperó el momento indicado para acelerar en los últimos metros, imponiéndose a Paul Seixas en la lucha por el segundo lugar.

El mexicano finalizó a 38 segundos del esloveno, el mismo tiempo registrado por Seixas.

Del Toro asciende en la clasificación general

(REUTERS/Stephanie Lecocq)
(REUTERS/Stephanie Lecocq)

El resultado permitió que Isaac del Toro recuperara una posición en la clasificación general, donde ahora ocupa el séptimo lugar, a 5 minutos y 50 segundos del líder Tadej Pogacar.

El esloveno continúa al frente del Tour de Francia con una ventaja de 4:30 sobre Jonas Vingegaard, mientras que Remco Evenepoel completa el podio provisional.

Infografía del Tour de Francia. Muestra ciclistas en carretera, montañas y el Arco del Triunfo. Contiene datos sobre etapas, kilómetros, participantes, maillots y premios económicos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Podio de la etapa 14

  • Tadej Pogacar – 4:00:07
  • Isaac del Toro – +38 segundos
  • Paul Seixas – +38 segundos

Clasificación general tras la etapa 14

  • 1. Tadej Pogacar (UAE) – 51:18:28
  • 2. Jonas Vingegaard (VIS) – +4:30
  • 3. Remco Evenepoel (RBH) – +5:04
  • 4. Paul Seixas (DEC) – +5:19
  • 5. Juan Ayuso (LDT) – +5:22
  • 6. Florian Lipowitz (RBH) – +5:44
  • 7. Isaac del Toro (UAE) – +5:50
  • 8. Mattias Skjelmose (LDT) – +7:35
  • 9. Tom Pidcock (PIN) – +7:59
  • 10. Lenny Martínez (BAH) – +8:25

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