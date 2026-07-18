Masacraron a cuatro de su familia y la creyeron muerta, la adolescente esperó paciente varias horas para pedir ayuda en Morelos

El asesinato de una familia de dos adultos y dos menores dejó consternada a la comunidad de La Capilla, en Jonacatepec, Morelos Foto: Especial

Una adolescente sobrevivió 36 horas oculta dentro de su casa en Jonacatepec, Morelos, después de un ataque con arma blanca en el que fueron asesinados cuatro integrantes de su familia, y su testimonio permitió a las autoridades localizar los cuerpos y abrir una investigación por multihomicidio. La agresión ocurrió la noche del miércoles en la colonia La Capilla, en Morelos, y la menor salió hasta la mañana del viernes para pedir auxilio con heridas en el abdomen y en un brazo.

Cuando policías y paramédicos entraron al inmueble ubicado sobre la calle Morelos encontraron a cuatro personas sin vida: tres mujeres y un hombre, todos con múltiples heridas de arma blanca y ya en estado de descomposición. De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como los padres de familia y dos de sus hijas, una de 17 años y otra de seis.

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La sobreviviente relató que varios hombres irrumpieron por la fuerza en la vivienda durante la noche del miércoles y atacaron a todos los ocupantes con armas punzocortantes. Ella consiguió esconderse en una parte del domicilio y permaneció ahí durante día y medio para salvar la vida.

La mañana del viernes, la menor burló el cerco de peligro, salió a la vía pública y pidió ayuda a vecinos de la comunidad de La Capilla. Los habitantes alertaron a los cuerpos de emergencia tras verla lesionada y en condiciones graves.

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La adolescente también fue apuñalada en el abdomen pero sobrevivió, los agresores la creyeron muerta y ella esperó 36 horas para salir y pedir ayuda a vecinos y a la policía Foto: Especial

Paramédicos locales la estabilizaron y la trasladaron bajo resguardo policíaco a un hospital de la región. Su estado de salud permaneció bajo pronóstico reservado.

La adolescente guió a las autoridades hasta el interior de la vivienda

Elementos de la Policía Morelos acudieron al domicilio tras recibir el reporte sobre una persona lesionada por arma blanca. Al llegar encontraron a la adolescente herida, quien les dijo que dentro de la casa estaban sus familiares inmóviles.

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Después del señalamiento de la menor, policías y peritos ingresaron al inmueble y confirmaron el hallazgo de los cuerpos. La escena quedó acordonada para permitir el trabajo de agentes de investigación y especialistas forenses.

Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones de Donald Trump sobre el supuesto control de los cárteles en México. Defendió a su gabinete de seguridad, presentó cifras de reducción en homicidios y pidió a Estados Unidos frenar el tráfico de armas. Insistió en la responsabilidad compartida y en la defensa de la soberanía nacional.

El Ejército Mexicano y la Policía Morelos resguardaron la zona mientras el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cadáveres. La Fiscalía mantuvo en reserva las identidades y abrió la carpeta de investigación correspondiente.

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La autoridad estatal informó que activó los protocolos legales para el procesamiento de la escena y para el análisis de los cuerpos. Los procedimientos técnico-legales quedaron a cargo de la Coordinación General de Servicios Periciales.

La Fiscalía investigó el caso como multihomicidio y mantuvo abierto el móvil

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó la muerte de tres mujeres y un hombre dentro de la vivienda de Jonacatepec. También señaló que las indagatorias se desarrollarían conforme al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género.

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Una cinta amarilla de "Policía - No Pase" bloquea una calle oscura en México, donde agentes resguardan la escena de un asesinato de policía durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa determinación implicó que el caso no se limitara a una sola hipótesis inicial y que se revisaran todas las circunstancias del ataque. La dependencia sostuvo que agotaría todas las líneas de investigación para identificar y detener a los responsables.

Entre los primeros reportes apareció la posibilidad de que el crimen hubiera ocurrido durante un presunto asalto perpetrado por hombres armados. Ese posible móvil no quedó confirmado y sería la autoridad ministerial la que determinaría la causa de los hechos conforme avanzaran las diligencias.

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Lo que sí quedó establecido desde las primeras actuaciones fue la mecánica básica del ataque: un grupo de hombres entró al domicilio y agredió con arma blanca a quienes se encontraban adentro. La única persona que sobrevivió fue la adolescente que logró ocultarse.

El caso concentró la atención de las corporaciones estatales por la combinación de víctimas adultas y menores de edad dentro de un mismo núcleo familiar. De forma preliminar, entre las personas asesinadas estaban dos hijas de la pareja, además del padre y la madre.

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Técnicos forenses especializados en criminalística realizan la inspección de una escena de crimen en el interior de una residencia tradicional japonesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La casa familiar se ubicó en la colonia La Capilla, una comunidad del municipio de Jonacatepec, en la zona oriente de Morelos. Ahí permanecieron desplegados los servicios de emergencia y seguridad mientras concluían las diligencias iniciales.

La adolescente fue la pieza central para reconstruir las primeras horas del crimen, porque su relato fijó el momento del ataque en la noche del miércoles y explicó por qué las autoridades no habían intervenido antes. Su escondite dentro del inmueble le permitió evitar a los agresores, pero también la dejó encerrada con sus familiares asesinados durante cerca de día y medio.

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Cuando finalmente salió a pedir ayuda, presentaba lesiones punzocortantes en el abdomen y en un brazo. Esa condición obligó a su atención inmediata antes de ampliar su declaración ministerial.

Las autoridades no informaron detenciones ni difundieron la identidad de los agresores. Tampoco dieron a conocer los nombres de las víctimas al cierre de las primeras diligencias.

• Una adolescente sobrevivió herida y permaneció oculta durante 36 horas tras un ataque con arma blanca contra su familia en Jonacatepec.

• Dentro de la vivienda fueron hallados los cuerpos de cuatro personas: tres mujeres y un hombre, entre ellos dos menores de edad.

• La Fiscalía de Morelos abrió una investigación por multihomicidio y mantuvo abiertas todas las líneas para definir el móvil e identificar a los responsables.