Rivers vs RoRo: a qué hora y dónde ver La Velada del Año VI en México

Rivers GG buscará poner en alto el nombre de México. / Montaje con capturas de pantalla

La expectación en internet se ha disparado por completo tras revelarse los detalles finales de La Velada del Año VI, el magno evento de boxeo de exhibición organizado por el streamer español Ibai Llanos, que promete romper todos los récords de audiencia en las plataformas de streaming con la pelea entre la mexicana Rivers y la española RoRo.

Con una combinación perfecta entre deporte, música de talla internacional y creadores de contenido listos para la gloria, la comunidad hispanohablante cuenta los días para ser testigo de una noche que quedará grabada en la historia del internet.

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La mexicana eligió al Canelo Álvarez como parte de su equipo de entrenamiento. (RS)

La Velada regresa a su sede más exitosa

Este año, la emoción se trasladará a territorio andaluz. Tras el éxito de entregas anteriores, los puños, las luces y la música en vivo se congregarán para ofrecer un espectáculo sin precedentes diseñado tanto para los miles de asistentes presenciales como para los millones de espectadores que seguirán la señal desde sus pantallas en todo el mundo.

Este jueves 23 de julio está programado el cara a cara previo, una cita de alta tensión en la que los protagonistas se verán frente a frente a pocos días de compartir el cuadrilátero y donde se terminarán de calentar las rivalidades.

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Se esperan grandes combates durante el evento. (RS)

¿Cuándo y dónde se celebrará La Velada del Año VI?

El esperado evento se realizará el próximo 25 de julio de 2026 en el emblemático Estadio La Cartuja de Sevilla, España. Este recinto no es ajeno a las magnitudes del show, ya que albergó con éxito la entrega anterior y repite como la sede ideal gracias a su imponente infraestructura.

Se espera un lleno total tras la velocidad con la que se agotaron las entradas, garantizando una atmósfera eléctrica para una función que se extenderá durante varias horas.

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Para la audiencia de México y América Latina, planificar los horarios será vital. El evento principal arrancará oficialmente a las 19:00 horas de España.

Cartelera completa: los 10 combates confirmados

La Velada del Año VI se realizará el 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España, con diez combates de streamers, actuaciones musicales y transmisión gratuita en los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok.

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Para la audiencia de México, el evento comenzará a las 19:00 horas de España y la pelea entre Samy Rivera y RoRo está programada aproximadamente a las 16:00 horas del centro de México.

Samy Rivera “Rivers” vs. RoRo Natalia MX vs. Clersss Combate 3 (Por confirmar contendientes internacionales) Combate 4 (Por confirmar contendientes internacionales) Combate 5 (Por confirmar contendientes internacionales) Combate 6 (Por confirmar contendientes internacionales) Combate 7 (Por confirmar contendientes internacionales) Combate 8 (Por confirmar contendientes internacionales) Combate 9 (Por confirmar contendientes internacionales) Combate 10 (Por confirmar contendientes internacionales)

La polémica creadora de contenido se sube al ring para enfrentar a la mexicana Rivers.

El choque estelar femenino: ¿Quiénes son La Rivers y RoRo?

El enfrentamiento que ha paralizado las redes sociales en ambos lados del Atlántico es, sin duda, el que protagonizarán la mexicana Samy Rivera, mejor conocida como “La Rivers”, y la española RoRo.

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¿Quién es La Rivers? Samy Rivera es una de las streamers más grandes e influyentes de México y el mundo. Presidenta del equipo Pio FC en la Kings League y conocida por su carisma y competitividad, Rivers ya es una histórica de las Veladas de Ibai Llanos, habiendo protagonizado una polémica y épica doble participación en la tercera edición.

¿Quién es RoRo? Rocío Bueno, conocida en internet como RoRo, se convirtió en un auténtico fenómeno viral en TikTok gracias a sus videos de cocina y estilo de vida “tradwife”, donde prepara complejas recetas desde cero para su novio Pablo. Detrás de su voz suave y estética hogareña, RoRo ha sorprendido a todos al aceptar el reto de subir al ring, mostrando una faceta atlética y combativa completamente inédita.

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Horario de la pelea de Rivers en México

El combate entre la regiomontana y la madrileña aparece como el plato fuerte y la pelea estelar de la segunda mitad de la velada. La previsión oficial ubica el inicio del pleito cerca de las 23:00 horas en España, lo que equivale aproximadamente a las 16:00 horas del centro de México.

Rivers se sumará a las mexicanas que acuden a este gran evento. (Ibai)

Presencia mexicana: Natalia MX se suma al ring

La representación de la bandera mexicana no terminará con la participación de Samy Rivera. Para esta edición VI, también se ha confirmado oficialmente que la creadora de contenido Natalia MX subirá al cuadrilátero.

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Natalia MX se medirá cara a cara frente a la también streamer española Clersss, en un combate que promete sacar chispas y que consolida la fuerte presencia de las mujeres mexicanas en las carteleras estelares de boxeo de exhibición internacional. Con esto, dos aztecas buscarán conquistar el suelo sevillano.

La creadora de contenido Clersss, a la izquierda, y Natalia García, más conocida como Natalia MX. / Montaje captura de pantalla

Shows musicales y cómo ver la transmisión GRATIS

Fiel a su costumbre de ofrecer un festival híbrido, Ibai Llanos ha preparado un elenco musical de primer nivel. Entre los artistas invitados confirmados para cantar en vivo entre combates se encuentran grandes exponentes de la música urbana y el pop como Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA y el dueto español de Lucho RK & La Pantera. Por si fuera poco, la organización sumará a cinco artistas sorpresa, quienes se presentarán sin previo aviso o acompañarán a los boxeadores en sus caminatas hacia el ring.

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Para disfrutar de este magno evento no será necesario adquirir ningún sistema de pago por evento (PPV). La transmisión será completamente gratuita y global. Los aficionados de todo el mundo podrán seguir la cartelera completa en vivo a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok.