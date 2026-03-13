Tendencias

El truco para alejar polillas de la ropa en casa

Unos simples cambios en la organización y el uso de materiales naturales pueden alejar a los insectos que dañan la ropa, mientras se mejora el aroma de los espacios

La infestación de polillas en hogares de América y Europa aumenta por el uso de fibras naturales y cambios en la limpieza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de polillas en los armarios dejó de ser un problema menor para convertirse en una preocupación creciente en hogares de América y Europa. El truco más efectivo para alejar polillas de la ropa en casa consiste en una combinación de limpieza rigurosa, almacenamiento hermético y utilización de elementos naturales repelentes.

Según reportes recientes de Consumer Reports y Bioadvanced, la tendencia en el incremento de infestaciones se vincula tanto al auge del uso de fibras naturales como a cambios en los hábitos de limpieza y almacenamiento tras la pandemia.

Las larvas de las polillas de la ropa —especialmente de las especies Tineola bisselliella y Tinea pellionella— son responsables de los daños en prendas de lana, seda, cuero o cualquier textil que contenga queratina. De acuerdo con información de Dr. Killigan’s, estos insectos prefieren ambientes oscuros, húmedos y poco ventilados, donde depositan sus huevos y pasan desapercibidos durante semanas. El daño se evidencia por la aparición de pequeños agujeros y residuos que pueden pasar inadvertidos hasta que la prenda resulta irreparable.

Las larvas de polilla dañan especialmente prendas de lana, seda, cuero y textiles con queratina en armarios poco ventilados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos consultados por Bioadvanced aconsejan una revisión periódica de la ropa almacenada, especialmente la de uso estacional. El proceso recomendado inicia con la limpieza exhaustiva de cada prenda antes de guardarla. Según detalla Consumer Reports, las polillas se sienten atraídas por residuos orgánicos como sudor, restos de piel y partículas de comida, por lo que lavar o limpiar en seco cada prenda resulta esencial para eliminar cualquier rastro que pueda atraerlas.

El almacenamiento adecuado es otra de las claves. Nourish and Nestle y Dr. Killigan’s coinciden en que las bolsas herméticas, los recipientes de plástico con cierre ajustado y las fundas especiales para ropa limitan el acceso de polillas a las prendas. Se recomienda evitar cajas de cartón, ya que pueden ser fácilmente perforadas por estos insectos. Para una protección adicional, algunos especialistas sugieren utilizar bolsas al vacío, que eliminan el oxígeno y dificultan la supervivencia de huevos y larvas.

Entre los remedios naturales más aceptados, el uso de cedro se destaca por su eficacia para repeler polillas gracias a sus aceites volátiles. Bioadvanced y Nourish and Nestle explican que las bolas, bloques o virutas de cedro mantienen alejados a estos insectos, aunque requieren ser lijados o reemplazados periódicamente para renovar su aroma. El cedro actúa como barrera olfativa y debe colocarse cerca de la ropa, pero sin contacto directo para evitar manchas.

Otras opciones naturales incluyen el uso de bolsas de lavanda, romero, menta o clavo, cuyos aromas también resultan desagradables para las polillas. Colocar estos elementos en pequeñas bolsas de tela dentro de armarios y cajones puede complementar la estrategia de protección, aunque Consumer Reports advierte que su eficacia es preventiva y no elimina infestaciones ya establecidas.

El control de humedad, la ventilación y la entrada de luz son medidas efectivas para prevenir la proliferación de polillas de la ropa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control de la humedad y la ventilación también juega un papel fundamental. Las polillas prosperan en entornos cálidos y húmedos, por lo que mantener los armarios secos, ventilar las prendas y dejar entrar la luz natural puede dificultar su proliferación. Dr. Killigan’s recomienda instalar luces LED de sensor de movimiento dentro de los armarios para interrumpir los ciclos de las polillas y reducir su actividad.

Frente a una infestación activa, los especialistas de Consumer Reports y Apartment Therapy sugieren medidas más drásticas. Las prendas afectadas deben ser lavadas a temperaturas superiores a 49 ℃ (120 ℉) o, en su defecto, sometidas a ciclos prolongados de congelación de al menos 72 horas. El calor y el frío extremos destruyen huevos y larvas, reduciendo el riesgo de reinfestación. Para piezas delicadas, el lavado en seco profesional es la opción recomendada.

El uso de trampas de feromonas permite detectar la presencia de polillas adultas y monitorear la efectividad de las acciones preventivas. Dr. Killigan’s detalla que estas trampas son especialmente útiles para identificar infestaciones en etapas tempranas y evitar su propagación a otras áreas del hogar.

Mothballs o bolas de naftalina, aunque tradicionales, han caído en desuso debido a su toxicidad. Consumer Reports subraya que estos productos liberan compuestos nocivos para la salud humana y de mascotas, además de impregnar la ropa con su olor característico. Su utilización solo se justifica en contenedores completamente cerrados y lejos del alcance de niños.

El almacenamiento hermético mediante bolsas o recipientes plásticos es clave para proteger la ropa de daño por polillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El truco para alejar polillas de la ropa en casa, según la evidencia reunida por Consumer Reports, Bioadvanced y Dr. Killigan’s, se basa en la combinación de limpieza regular, almacenamiento hermético, reducción de humedad y el uso de repelentes naturales como el cedro y la lavanda.

La constancia en estas prácticas minimiza los riesgos y protege tanto la ropa como otros textiles del hogar. Frente a casos graves, la intervención profesional puede resultar necesaria para erradicar el problema y evitar daños mayores.

