Feria de San Cristóbal Ecatepec 2026: fecha y lugar del evento que reunirá conciertos gratuitos, tradición y gastronomía

Feria en San Cristóbal en Ecatepec (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria Patronal de San Cristóbal Ecatepec 2026 volverá a convertir al municipio más poblado del Estado de México en un punto de encuentro para miles de personas con una programación que combina música, tradición, actividades culturales y opciones gastronómicas.

Durante más de dos semanas, habitantes y visitantes podrán disfrutar de una celebración que busca fortalecer la identidad comunitaria mediante espectáculos gratuitos y espacios de convivencia para todas las edades.

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Además de su cartelera artística, la festividad ofrecerá una amplia muestra de la cultura local a través de expresiones tradicionales, exposiciones y eventos religiosos dedicados al municipio. A ello se suma un pabellón gastronómico con antojitos mexicanos, platillos típicos, postres y bebidas artesanales que invitan a recorrer la feria y conocer parte de la riqueza culinaria del Edomex.

La celebración también representa un impulso para la economía regional gracias a la participación de artesanos, comerciantes y emprendedores locales, quienes ofrecerán sus productos y servicios a lo largo del evento. De esta manera, el evento se consolida como uno de los más relevantes de la zona oriente del Valle de México por su combinación de tradición, entretenimiento y promoción del talento local.

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¿Cuándo es la Feria Patronal de San Cristóbal Ecatepec 2026?

La edición 2026 de la Feria Patronal de San Cristóbal Ecatepec se realizará del 15 de julio al 2 de agosto, periodo en el que el municipio vivirá más de dos semanas consecutivas de celebraciones.

A lo largo de esos días se desarrollarán actividades religiosas en honor a San Cristóbal, además de actividades culturales, exposiciones comerciales, espectáculos recreativos y conciertos gratuitos que tendrán como sede principal la Explanada Municipal de Ecatepec.

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Feria Patronal de San Cristóbal Ecatepec 2026 (Facebook)

El programa contempla una oferta dirigida a públicos de distintas edades, con espacios para la convivencia familiar y la participación de visitantes provenientes de entidades cercanas.

Cartelera de conciertos del evento

Uno de los principales atractivos de la feria será la serie de presentaciones musicales programadas en la Explanada Municipal de Ecatepec, donde artistas y agrupaciones de distintos géneros ofrecerán espectáculos con acceso libre.

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El 18 de julio se presentarán Mi Banda El Mexicano y Sonora Sabor Candela.

Para el 25 de julio, el escenario recibirá a Grupo Cañaveral de Humberto Pabón y Campeche Show, mientras que el cierre musical del 1 de agosto estará encabezado por Estrellas Andinas, Perfume con Aroma de Mujer y Ángel Venegas.

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Estos conciertos son uno de los mayores incentivos para que los pobladores de Ecatepec yvisitante de la periferia asistan a la celebración.

Actividades en la Feria de San Cristóbal

La programación contempla diversas alternativas además de la música en vivo. Entre ellas destaca el pabellón gastronómico, donde los asistentes encontrarán platillos típicos del Estado de México, antojitos mexicanos tradicionales, postres y bebidas artesanales.

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El recorrido también incluye un corredor artesanal con exposición y venta de piezas de alfarería, textiles, joyería y dulces típicos elaborados por creadores locales y de municipios invitados, brindando un espacio para promover el trabajo de productores de la región.

Quienes acudan a la feria también podrán disfrutar de la zona de atracciones con juegos mecánicos, actividades infantiles y pruebas de destreza. A ello se suman procesiones solemnes en la Catedral de San Cristóbal, danzas folclóricas, muestras de teatro comunitario y la tradicional quema de castillos pirotécnicos, actividades que complementan una de las celebraciones más importantes del municipio y que, además de preservar las costumbres, contribuyen al fortalecimiento del comercio y la producción artesanal de Ecatepec.

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