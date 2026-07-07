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Esto deja la mosca en tu comida cuando se para dos segundos y por qué ya no puedes comerla

Lo que una mosca deposita en tu comida en segundos puede enfermarte durante días, y la ciencia ya sabe exactamente cómo lo hace

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Primer plano de varias moscas sobre guacamole con trozos de tomate, cebolla y cilantro visibles.
Varias moscas se posan sobre un plato de guacamole fresco con trozos de tomate, cebolla y cilantro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mosca doméstica (Musca domestica) no es solo una molestia de verano. Cada vez que se posa sobre un alimento, desencadena un proceso biológico que los científicos llevan décadas documentando y que la mayoría de las personas desconoce.

Lo que deja atrás no es visible a simple vista, pero está presente.

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), organismo público mexicano con sede en Sonora, advierte que la mosca doméstica puede albergar en la superficie e interior de su cuerpo más de 300 especies de bacterias.

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Ilustración digital de múltiples bacterias Clostridium difficile, con formas de varilla y centros violáceos, sobre un fondo borroso de tonos rojizos y rosados.
Representación microscópica de la bacteria Clostridium difficile, conocida por causar infecciones graves en el sistema digestivo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre estos microorganismos se encuentran Salmonella, Escherichia coli y Shigella, todas causantes de enfermedades gastrointestinales.

La institución señala también evidencia de transmisión de tifoidea, disentería, paratifoidea y cólera.

La mosca vomita en tu comida antes de comerla

La mosca no puede masticar. Para alimentarse, regurgita enzimas digestivas directamente sobre el alimento para disolverlo y succionarlo en forma líquida.

Ese vómito no sale solo del estómago: arrastra el contenido del buche, un órgano de almacenamiento donde la mosca guarda lo que consumió antes, según documenta el entomólogo John Stoffolano, de la Universidad de Massachusetts Amherst, en una revisión publicada en la revista Insects.

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(Imagen ilustrativa infobae)

“El buche es como un tanque de gasolina”, explica Stoffolano en el estudio. “Un lugar para almacenar comida antes de que llegue al tracto digestivo.” El problema es que ese depósito no digiere ni neutraliza nada.

Casi no contiene enzimas digestivas ni péptidos antimicrobianos, que serían los encargados de eliminar los patógenos. Los microorganismos sobreviven intactos.

La mosca también se deshace del exceso de agua en el buche mediante un proceso de “burbujeo”: regurgita ese líquido y rocía todo lo que toca.

Primer plano de una bacteria de salmonela de color rosa vibrante con flagelos sobre un tenedor metálico. El fondo es un tono verdiazul oscuro con otras bacterias difusas.
Una representación visual de una bacteria de salmonela adherida a un tenedor metálico ilustra los peligros de la contaminación alimentaria y la importancia de la higiene en la preparación de comidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si antes estuvo en heces de perro en la calle, en basura orgánica o en materia en descomposición, ese rocío lleva consigo lo que ahí recogió.

El órgano interno de la mosca que convierte bacterias en resistentes a antibióticos

El estudio de Stoffolano en Insects señala que el buche de la mosca es uno de los entornos donde los microbios desarrollan resistencia a antibióticos.

Lo que la mosca deposita en los alimentos puede no responder a tratamientos convencionales.

Primer plano de una mosca con grandes ojos compuestos y alas translúcidas, posada en un alféizar de madera polvoriento, con fondo verde borroso.
Una mosca doméstica descansa sobre el alféizar de una ventana de madera, revelando detalles de su cuerpo y alas con un fondo exterior verde difuminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación publicada en 2026 en el Brazilian Journal of Microbiology, realizada por universidades brasileñas y el Instituto Biológico de São Paulo, capturó 60 moscas en rastros y plantas procesadoras de carne.

Identificaron 13 especies bacterianas distintas, incluyendo E. coli, Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus aureus.

De los 34 aislados obtenidos, 10 fueron clasificados como multirresistentes, según el estudio disponible en el portal de datos biomédica PubMed Central.

Un científico con equipo de protección observa placas de Petri y una muestra de carne bajo un microscopio en un laboratorio, mostrando crecimiento bacteriano fluorescente.
Un científico realiza pruebas de laboratorio para detectar y limpiar bacterias en alimentos, utilizando microscopios y placas de Petri para asegurar la inocuidad alimentaria y proteger la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Patas, vómito y heces: así transfiere patógenos la mosca en segundos

La mosca no solo contamina por el vómito. Una revisión de la Universidad Texas A&M, publicada en el Journal of Food Protection en 2025, documenta que la transmisión ocurre por cinco vías: las piezas bucales, la regurgitación, los pelos del cuerpo, las almohadillas adhesivas de las patas y las heces.

Las patas tienen estructuras con carga electroestática que retienen bacterias con eficiencia.

Las moscas hembra cargan mayor cantidad de bacterias porque frecuentan sitios de oviposición altamente contaminados.

Ilustración de pollo crudo en tabla de cortar, rodeado de bacterias caricaturescas verdes, amarillas y rojas, con flechas azules hacia lechuga, tomates y utensilios.
Esta ilustración didáctica muestra cómo las bacterias de un pollo crudo, como Campylobacter, Salmonella y Staphylococcus aureus, pueden propagarse a otros alimentos y utensilios, destacando la importancia de la seguridad alimentaria en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CIAD refuerza esto a través de su portal oficial, donde indica que los patógenos pueden transferirse a los alimentos con tan solo segundos de contacto.

Los síntomas de una infección pueden aparecer entre seis y 48 horas después de la exposición, dependiendo del patógeno.

En niños, adultos mayores o personas con el sistema inmunológico comprometido, el riesgo de complicaciones es mayor.

Mucina, Barrera protectora, Salmonella, Ilustración científica, Microbiología.- (Imagen ilustrativa Infobae)
Mucina, Barrera protectora, Salmonella, Ilustración científica, Microbiología.- (Imagen ilustrativa Infobae)

El CIAD recomienda estas medidas para evitar la contaminación

El CIAD señala que para reducir el riesgo de contaminación por moscas lo primero es mantener los alimentos tapados mientras se sirven o enfrían.

También recomienda limpiar frecuentemente las superficies donde se preparan alimentos y no dejar basura orgánica expuesta en interiores o exteriores.

Caricatura de un termómetro y una esponja con guantes bloqueando a bacterias cerca de un pollo crudo en una tabla. Al fondo, una nevera con alimentos y utensilios limpios.
Un termómetro y una esponja con guantes bloquean a bacterias como Salmonella y Campylobacter que intentan contaminar un pollo crudo sobre una tabla, junto a una nevera con alimentos bien almacenados y utensilios limpios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una mosca se posa sobre un alimento húmedo, caliente o muy azucarado —frutas, carnes cocidas, sopas o postres—, lo prudente es retirar la porción afectada.

Si el contacto fue prolongado o repetido, la institución recomienda desecharlo por completo.

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