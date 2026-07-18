México

Reportan que Aylín Mujica presenció por videollamada los últimos minutos de vida de Mauro: “Desgarrador”

La madre del joven y Osamu Menéndez confirmaron el fallecimiento de su hijo le pasado 17 de julio

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Aylín Mujíca -México- 18 julio
La actriz confirmó la muerte de su hijo (Instagram)

La noticia del fallecimiento de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, sacude al medio artístico y a sus seguidores. Las circunstancias en torno a sus últimas horas han generado numerosas versiones y ahora, se dio a conocer que la actriz cubana supuestamente habría tenido una videollamada con el joven previo a su muerte.

Aylín Mujica habría estado en videollamada con Mauro antes de su muerte

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, Aylín Mujica habría estado en videollamada con su hijo Mauro durante los últimos minutos de vida del joven.

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Mujica, quien desde hace semanas se encontraba en Bogotá, Colombia, grabando Top Chef VIP, habría recibido la llamada de emergencia mientras estaba en el set.

Personas de la producción contaron, de manera extraoficial, que la actriz presenció, a través de la pantalla, cuando médicos atendieron a Mauro tras su primer infarto.

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aylin mujica y mauro -mexico 17 julio
aylin mujica y mauro juntos (Instagram)

“Aylín habría recibido una videollamada de su hijo camino al hospital. Mujica estaba grabando, y alguno de sus compañeros habrían sido testigos del momento en donde la querida actriz habría presenciado cuando los doctores tuvieron que atenderlo de emergencia en su primer infarto”, escribió la comunicadora en Las Top News.

Según la comunicadora, el momento fue calificado como “desgarrador” por quienes la acompañaban. La llamada se cortó abruptamente cuando el personal médico tomó el control ante los gritos de la madre.

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió a los 30 años (ig/maahez)
Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió a los 30 años (ig/maahez)

“Personal del nosocomio cortó la llamada al escuchar los gritos de su madre”, explicó Fridmann.

Mandy ahondó que personas cercanas al DJ le informaron que Mauro viajaba de Miami a Barbados para participar en un juego de béisbol, aún convaleciente de una neumonía.

Al sentirse mal durante la práctica, fue trasladado a un hospital, donde sufrió un primer infarto y, posteriormente, un segundo del que ya no pudo recuperarse.

Osamu Menéndez y Aylín confirman la muerte

El músico cubano Osamu Menéndez, padre de Mauro, confirmó la muerte de su hijo a través de un mensaje en redes sociales.

Mauro Menéndez era DJ(ig/maahez)
Mauro Menéndez era DJ(ig/maahez)

“Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus condolencias”, escribió.

Su reacción se dio después de varias horas de incertidumbre en las que ni Aylín Mujica ni otros miembros de la familia habían hecho declaraciones públicas.

También desde sus redes sociales, Aylín hizo una breve aparición para confirmar el deceso de su querido hijo. Colocó un breve mensaje en donde dejo ver lo afectada que se encontraba con lo sucedido: "Muchas gracias familia, sólo puedo decir que estoy devastada”.

Mauro era el primogénito de la actriz y se había consolidado en la escena internacional de la música electrónica bajo el nombre artístico MAAHEZ.

Mauro Menéndez -México- 17 julio
Reportes señalan que Mauro habría fallecido este 17 de julio (Instagram)

Telemundo confirma el deceso y expresa sus condolencias

La cadena Telemundo confirmó la muerte de Mauro Menéndez durante la emisión de En Casa con Telemundo, donde conductores y compañeros enviaron mensajes de apoyo a la actriz.

La empresa pidió respeto a la privacidad de la familia: “Telemundo extiende sus más sinceras condolencias a Aylín Mujica y a su familia en este doloroso y difícil momento tras el fallecimiento de su querido hijo. Aylín es una apreciada integrante de nuestra familia Telemundo y la acompañamos en este momento con todo nuestro cariño, apoyo y oraciones”.

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