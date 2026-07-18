Qué tan peligrosa puede ser una neumonía, posible causa de muerte del hijo de Aylín Mujica

Reportes señalan que Mauro habría fallecido este 17 de julio (Instagram)

Mauro Menéndez, hijo de la actriz cubana Aylín Mujica, murió a los 30 años en Barbados a consecuencia de complicaciones derivadas de una neumonía que, según la información disponible, habría desencadenado un infarto.

La familia no ha confirmado oficialmente las causas. Lo que la noticia deja sobre la mesa es una pregunta que pocas veces se formula con claridad: ¿cómo una infección pulmonar puede matar a una persona joven y sin condiciones crónicas conocidas?

PUBLICIDAD

La neumonía es una infección que inflama los sacos de aire en uno o ambos pulmones. Esos sacos, llamados alvéolos, pueden llenarse de líquido o pus. Cuando eso ocurre, el intercambio de oxígeno entre los pulmones y el torrente sanguíneo se interrumpe o se reduce de forma drástica. El resultado es que el cuerpo empieza a recibir menos oxígeno del que necesita para funcionar.

La infección puede desencadenar un infarto

Mauro Menéndez (ig/maahez)

La conexión entre neumonía e infarto no es una rareza clínica. Cuando los pulmones no oxigenan bien la sangre, el corazón trabaja con mayor esfuerzo para compensar. Esa sobrecarga puede desestabilizar placas de colesterol en las arterias, generar arritmias o provocar una isquemia aguda. En personas jóvenes sin diagnóstico previo de enfermedad cardiovascular, ese mecanismo puede pasar completamente desapercibido hasta que es demasiado tarde.

PUBLICIDAD

La neumonía también puede derivar en sepsis: la respuesta del sistema inmune a la infección se vuelve tan intensa que comienza a dañar los propios tejidos del organismo. La sepsis puede colapsar múltiples órganos en cuestión de horas y es una de las causas de muerte más frecuentes asociadas a infecciones respiratorias que no se tratan a tiempo.

Las complicaciones que convierten una infección en emergencia

Mauro Menéndez (ig/maahez)

Además del infarto y la sepsis, la neumonía puede provocar insuficiencia respiratoria aguda, que obliga al uso de ventilación mecánica. También puede generar derrame pleural, que es la acumulación de líquido alrededor de los pulmones, y síndrome de dificultad respiratoria aguda, conocido como SDRA, una condición en la que la inflamación pulmonar severa reduce los niveles de oxígeno a rangos incompatibles con la vida sin intervención médica inmediata.

PUBLICIDAD

Otro factor que agrava el pronóstico es ignorar los síntomas o seguir con actividad física intensa mientras la infección avanza. La neumonía puede presentarse inicialmente con fiebre, tos, fatiga y dificultad para respirar, síntomas que en personas jóvenes y activas suelen minimizarse o confundirse con un cuadro gripal común.

Aunque los grupos de mayor riesgo son los adultos mayores de 65 años, los menores de cinco años y las personas con enfermedades crónicas, la neumonía puede ser letal a cualquier edad. Las infecciones bacterianas, virales o fúngicas que la provocan no discriminan por condición física ni por historial médico.

PUBLICIDAD

En el caso de Mauro Menéndez, la información disponible indica que su madre le había pedido que no viajara, que se quedara a descansar. Él viajó a Barbados de todas formas. Diez días antes de su muerte publicó fotos desde un estudio de grabación.