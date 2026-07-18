Aylín Mujica rompe el silencio tras la muerte de su hijo Mauro: “Estoy devastada”

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió a los 30 años (ig/maahez)

Aylín Mujica apareció por primera vez en redes sociales este jueves 17 de julio, horas después de confirmarse la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez. Lo hizo con cinco palabras: “Muchas gracias familia, sólo puedo decir que estoy devastada”. Las acompañó con un emoji de corazón roto.

Antes de ese mensaje, la actriz cubana había permanecido en silencio total. Sin publicaciones, sin declaraciones, sin respuestas. Mientras la noticia circulaba en redes y los medios intentaban contactarla, ella estaba en Barbados gestionando los trámites para reconocer el cuerpo de su hijo y trasladarlo a Miami.

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Aylín Mujica viajó a Barbados para reconocer el cuerpo

Mauro era fruto de la relación entre Aylín y el músico Osamu Menéndez (Instagram)

Aylín Mujica se encontraba en Bogotá grabando Top Chef VIP cuando recibió la noticia. Dejó la producción de inmediato y viajó a Barbados, donde Mauro habría fallecido. Según información de la periodista Mandy Fridmann, la actriz llegó a la isla pocas horas después de salir de Colombia.

El objetivo era reconocer el cuerpo de su hijo e iniciar los trámites legales necesarios para llevarlo de regreso a Estados Unidos. Sus otros dos hijos, Alejandro y Violeta, permanecen en Miami esperando el regreso de su madre.

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Fridmann describió a Aylín como una mujer completamente destrozada. Esa imagen contrasta con el silencio que la actriz mantuvo durante horas, mientras cientos de mensajes de apoyo se acumulaban en sus redes sin respuesta.

Osamu Menéndez, padre de Mauro, también confesó estar destrozado

Mauro, hijo de Osamu, falleció este 17 de julio (Instagram)

Osamu Menéndez, músico cubano y padre de Mauro, fue el primero de la familia en hablar públicamente. Lo hizo desde Facebook, sin rodeos: “Perdónenme, no puedo hablar. Mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus condolencias”.

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Osamu también viajó a Barbados. Él y Aylín, expareja, enfrentan juntos los trámites del fallecimiento en la isla caribeña. La familia no ha emitido un comunicado formal ni ha dado detalles adicionales sobre las circunstancias de la muerte.

Neumonía e infarto: lo que se sabe de la causa de muerte

Mauro Menéndez tenía una importante carrera en la música electrónica (ig/maahez)

Mauro Menéndez habría muerto a consecuencia de complicaciones derivadas de una neumonía que, según la información disponible, habría desencadenado un infarto. La familia no ha confirmado oficialmente las causas.

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Lo que sí se sabe es que Aylín le había pedido a su hijo que no viajara. Que se quedara a descansar, que se cuidara. Mauro no lo hizo. Viajó a Barbados y murió ahí, a los 30 años, en plena actividad.

Diez días antes de su muerte, el joven publicó en redes una serie de fotografías desde un estudio de grabación. Aparece frente a sintetizadores y consolas. Las acompañó con dos palabras: “REAL MUSIC”. Esa fue su última publicación.

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Quién era Mauro Menéndez

Esta fue la última publicación de Mauro Menéndez (ig/maahez)

Mauro construía una carrera en la música electrónica bajo el nombre artístico MAAHEZ. Trabajaba géneros como house, tech house, latin house y moombahton, y había colaborado con artistas como DVBBS, Jenn Morel y San Pacho. Entre sus producciones figuran “Tequila”, “Isla de Mujeres”, “Dirty Flow” y “Matadora”.

Era el hijo mayor de Aylín Mujica y Osamu Menéndez. Nació cuando su madre tenía 19 años. Creció entre Cuba y Estados Unidos, y encontró en la música electrónica el espacio donde desarrolló su carrera.

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Una ola de apoyo desde el medio artístico: Maribel Guardia manda el pésame

Maribel Guardia también perdió a su hijo. Mandó sus condolencias a Aylín Mujica (Ig)

El breve mensaje de Aylín en redes generó una nueva ola de reacciones. Seguidores, amigos y colegas respondieron con mensajes de solidaridad. Entre las voces que se sumaron estuvo la de Maribel Guardia, quien también perdió a su hijo Julián Figueroa en 2023: “Hoy lloro contigo, querida Aylín Mujica. Ninguna madre debería despedir a un hijo”, escribió.

Telemundo, la televisora con la que Mujica trabaja en Top Chef VIP, emitió un mensaje público: “Aylín es una apreciada integrante de nuestra familia y la acompañamos en este momento con todo nuestro cariño, apoyo y oraciones”.

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Por ahora, Mujica no ha dado entrevistas ni emitido un comunicado formal. Su primera aparición pública fue ese comentario de cinco palabras, escrito desde Barbados, mientras gestionaba el regreso del cuerpo de su hijo.